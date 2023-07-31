«Феррари» уходит на летний перерыв с поулом и подиумом – казалось бы, повод улыбнуться?

«Подиум – это действительно важно, – согласился после финиша Гран-при Бельгии Шарль Леклер. – По крайней мере, для меня это повод немного улыбнуться, и я уверен, что это также повод улыбнуться для многих людей на базе «Феррари», и на трассе. Что мы вот в таком настроении уходим на летний перерыв в чемпионате.

Перед первой гонкой сезона целью было сделать шаг вперед относительно прошлого сезона, то есть выиграть чемпионат. И если смотреть на первую половину этого года можно сказать, что наши результаты очень далеки от ожиданий, которые были у нас перед началом сезона.

И, с другой стороны, как только мы поняли, как обстоят дела, наши ожидания от этого сезона несколько изменились. И нужно сказать, что команда отреагировала просто блестяще, порой обновления подготавливались на 1-1,5 месяца раньше запланированного срока».

А что же о положении дел в Скудерии думает назначенный зимой босс Фредерик Вассер? Неужели все действительно улучшается?

В дни финального этапа он активно раздавал интервью «один-на-один» целому пулу европейских медиа – он The Race до Autosport. Собрали для вас самое важное!

Слишком много ошибок в начале сезона – теперь цель уже второе место

В начале сезона ожидания были большими, но мы довольно быстро поняли, что нас ждет непростой чемпионат. И чего бы мне действительно хотелось во второй половине сезона – так это не упускать хорошие возможности. У нас было слишком много проблем, а для меня важно, чтобы мы были готовы пользоваться моментом. И максимально использовать потенциал машины с точки зрения набора очков.

Второе место в чемпионате еще возможно. И у нас есть потенциал для того, чтобы бороться за поул-позиции. Даже в Сильверстоуне, где мы провели худший с точки зрения результата в чистом виде уик-энд, в квалификации мы не уступали в скорости Максу Ферстаппену вплоть до 15-го поворота. У нас не было второй практики, мы не потренировались на длинной дистанции, оказались в положении отстающих, затем решили немного рискнуть и в гонке нам немного не повезло (с машиной безопасности).

И в итоге мы финишируем на 9 и 10 позициях. Пять лет назад, столкнувшись со столь небольшими проблемами, вы бы финишировали третьими. Сейчас же плотность настолько высока, что вы не можете позволить себе никаких проблем и ошибок, вы должны идеально выполнять свою работу.

Развитие машины 2023 года продолжится, несмотря на провальный сезон. Как подготовка к 2024-му

Не секрет, что наши проблемы несколько усугубляются в более экстремальных погодных условиях, если говорить о факторе ветра. Мы поняли это на достаточно ранней стадии сезона. И уделили этой проблеме все наше внимание. Первые обновления для решения проблем в данной области мы подготовили к Гран-при Австралии, и они сработали очень неплохо.

Однако это длительный процесс, потому что работать с чувствительностью болида очень непросто. Иногда вы занимаетесь разработкой болида в аэродинамической трубе, все идет нормально, а потом вы привозите машину на трассе и у вас возникает эффект галопирования.

Вы ожидаете, что (с обновлениями) сделаете шаг вперед, но вынуждены увеличивать высоту дорожного просвета и теряете сделанный вперед шаг, этот прогресс. Так что процесс разработки болида – не быстрый и не простой.

Мы все способны справиться с проблемой подпрыгивания болида по ходу уик-энда. Ситуацию можно исправить настройками машины, но так вы теряете скорость. Да, это уже не та ситуация, что в прошлом году, когда машина была похожа на кенгуру. Но сейчас плотность настолько высока, что поднимая высоту дорожного просвета даже на пару миллиметров, вы тут же теряете все добытое преимущество.

Потому лучший способ подготовиться к сезону 2024-го – хорошо доработать в сезоне 2023-го. Собрать все воедино, попытаться улучшить машину.

Безусловно, речь не идет о полном переносе машины на следующий год, но и совершенно другой по своей конструкции она тоже не будет. Просто из-за жестких ограничений технического регламента. И даже в случае замены компонентов речь все равно идет об эволюционной версии болида. Сейчас все не так, как в прошлом, когда можно было пойти совершенно другим путем.

Самое важное – сосредоточиться на потенциале и постараться выжать максимум из имеющихся возможностей, того, что у нас есть, и продолжать развиваться. Очень многие наработки можно будет перенести на следующий год. И это значит, что у нас есть варианты. И мне кажется было бы ошибкой прямо сейчас все остановить и сосредоточиться на совершенно другом проекте.

Структура – далека от оптимальной. Всегда нужно что-то менять – иначе смерть

Если бы это было так просто – решить и понять, за счет чего можно улучшить работу команды, – мы бы давно это сделали. Но это длительный процесс, который нужно наладить, и при этом нам нужно поддерживать гоночных инженеров.

Проблема в том, что проверить систему на работоспособность можно только в сложных условиях. И то же самое со стратегией. Потому что стратегия на 2/3 гоночного уик-энда всегда очевидна. И только в сложных ситуациях проявляется истинный уровень команды.

Но самое важно – согласиться и признать тот факт, что мы должны прибавлять и совершенствоваться. И команда на правильном пути. Что я действительно ценю – так это то, что на пит-уолл (или командном мостике) «Феррари» все спокойно, мы работаем в хорошей атмосфере, у нас хорошо налажен процесс получения информации, которая поступает с базы в Маранелло. Теперь осталось начать принимать хорошие решения в гонках, а это непросто. Но, по крайней мере, у нас есть общая картина.

В нашем бизнесе переход специалистов на простые позиции занимает пару месяцев, а более сложные переходы могут занять годы. То есть мы говорим о долгих сроках. Это вопрос двух лет, но если ты начнешь действовать через шесть месяцев, решение вопроса в итоге займет два с половиной года. Так что тебе с самого начала нужно действовать агрессивно.

Мы начали нанимать много людей. Очень много. А еще это можно считать сигналом паддоку и команде – мы сделаем все возможное и приложим максимум усилий в каждой области. И что производительность исходит не только от департамента аэродинамики, что вкладываться должны все в компании.

Мы приняли определенные меры, поработав над улучшением процесса производства, чтобы ускорить процесс разработки и производства обновлений и так далее. И реакция работы завода оказалась потрясающей.

Мы очень далеки от оптимальной структуры, потому что не нужно представлять себе то, как должна выглядеть идеальная структура команды.

Вы всегда должны совершенствоваться, вам всегда нужно что-то менять. Потому что если вы не будете менять свою структуру на протяжении двух лет – все, вы мертвы, потому что все остальные продолжат совершенствоваться.

Так что у меня четкой картины того, что я должен что-то сказать или что-то сделать – и все, у нас сразу все заработает. Нет. Это было бы глупо. Мы внесем в работу команды некоторые изменения и в ближайшие недели, и ближайшие месяцы, годы, потому что на решение одних вопросов уходит намного больше времени, чем на решение других. Это процесс постоянной эволюции и постоянного совершенствования команды.

Пилоты

Частью обсуждения ситуации с нашими пилотами является задача… Нет, не то чтобы их успокоить, а скорее понять подход. Честно говоря, у нас было много дискуссий. Наши гонщики прекрасно понимают, когда они справляются хорошо, а когда допускают ошибки. И я принимаю ошибки своих гонщиков. Это часть игры. Мы все ошибаемся. Самое главное – стараться прибавить, а не драться из-за ошибок.

Я доверяю людям в команде. Они были способны выигрывать гонки, у них всех огромный потенциал. Мы же должны прибавлять, совершенствоваться – потому что такова жизнь команды, любой гоночной команды в мире, будь то картинг или «Формула-1», – завтра вы всегда хотите сделать свою работу лучше, чем сегодня.

И для меня это скорее вопрос менталитета – если ты способен использовать такой подход, как я смогу добиться максимума по каждому вопросу по теме работы компании. Наличие такого подхода критически важно.

Впечатления от руководства «Феррари»

Не принимайте это на свой счет (обращаясь к журналистам), но я не пользуюсь соцсетями и не читаю прессу (смеется). И я не чувствую какого-либо давления, которое может оказывать пресса. Вообще. Может, я вообще не с этой планеты! Но я, вероятно, вообще единственный руководитель команды «Формулы-1», у которого нет аккаунтов в соцсетях . Скажем так, меня скорее успокаивает то, что каждый день я принимаю решения, основываясь на своих чувствах, а не на комментариях других людей.

В «Феррари» действительно больше давления, ты ощущаешь его повсюду. Приезжая утром на базу команды и уезжая домой вечером, у ворот постоянно находятся люди. И вы чувствуете страсть болельщиков, их отношение к этой команде. И это гораздо важнее всего остального.

В Энстоуне (Вассер руководил «Рено» в 2016 году) за весь сезон я лишь один раз видел одного человека у главного входа! Здесь же люди толпятся у входа каждое утро. И вы чувствуете эту страсть на каждой без исключения трассе чемпионата, при каждой встрече. Так что да, было бы глупо говорить о том, что ты этого не замечаешь. Но мы не принимаем решения и не предпринимаем действия, основываясь на этой страсти.

Источник: The Race

Фото: AP Photo/Christinne Muschi/The Canadian Press, Marton Monus; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Dan Istitene, Alex Pantling