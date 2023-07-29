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В «Ф-1» восходит новая звезда – и еще не поздно начать за нее болеть! Пиастри из «Макларена» восхищает

Оскар Пиастри Оскар Пиастри
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Гран-при Бельгии
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Макларен Макларен
Ландо Норрис Ландо Норрис
Авто Авто

Блистательный новичок.

В современную «Формулу-1» новички теперь редко врываются по-настоящему ярко: топовые команды предпочитают уже состоявшихся пилотов, а с неопытными талантами согласны работать только несколько организаций. И после внедрения потолка расходов их число даже снизилось – ведь дебютанты в среднем чуть чаще попадают в аварии, а новые детали стоят крайне дорого.

Однако ради чемпиона «Ф-2» и «Ф-3» Оскара Пиастри «Альпин» и «Макларен» даже судились в прошлом году – №81 отказался от контракта с французами и ушел к англичанам. Тогда казалось, будто после такой наглости его старт в «Формуле-1» должен оказаться потрясающим – иначе образ окажется испорчен навсегда.

Переносимся в настоящее: 12-й Гран-при сезона. Оскар с «Маклареном» и Ландо Норрисом уже маякнул в полном составе в топ-3 стартовой решетки домашнего Гран-при Великобритании. На «Сильверстоуне» и «Хунгагоринге» Оскар квалифицировался 3-м и 4-м и оба Гран-при вполне солидно претендовал на подиумы. В Британии ему помешал неудачный выезд автомобиля безопасности, а в Венгрии – поломка днища и нереальный темп «Ред Булл».

А в Бельгии Оскар – второй в заезде перед спринтом: уступил Фестаппену только 0,011 секунды на подсыхающем треке! (И еще нашел чем разочароваться).

Но еще больше поражают не только результаты последних Гран-при с обновленным «Маклареном», а именно мастерство и спокойствие, с которым Пиастри гоняет.

Посмотрите на гроссмейстерский старт в Венгрии: Оскар еще на середине прямой просчитал, как Ферстаппен будет оттеснять Хэмилтона, и заранее начал замедляться и понижать передачи, чтобы начать разгон в идеальный момент и «облизнуть» апекс в самой эффективной манере:

Итог – взлет с четвертого места на второе. Только скорость «Ред Булл» помешала «Макларену» выйти и в лидеры. Начало уровня чемпиона с парой сотней Гран-при на счету, но никак не новичка.

Причем могучие мегастарты Пиастри выдавал и раньше, еще на нестабильном «Макларене» из глубины пелотона. Посмотрите на спокойный шедевральный бросок в Майами – 5 обгонов и рывок до Хэмилтона за несколько повортов.

Правда, воспользоваться рывком Пиастри не сумел: на пятом круге у его «Макларена» провалилась педаль тормоза из-за отказа электронной системы – из-за чего задние тормоза Оскара постоянно перегревались. Ему пришлось замедляться и менять стиль пилотажа.

Хладнокровие Оскара проявляется и в крайне сложные моменты гонки: например, в Венгрии он (на машине с поврежденным днищем) боролся колесо в колесо за подиум с Пересом и шел до конца в одном из поворотов. Серхио выиграл апекс, получил право продиктовать траекторию Оскару и выдавил того за пределы трека, однако флегматичное «Да, он не оставил мне много места» последовало от новичка «Макларена» только после попытки гоночного инженера выжать конкретную жалобу:

Просто в современной «Ф-1» такие инциденты принимают к расследованию часто только после негодования «пострадавшего» – их эмоции по радио могут ускорить или помочь процессу. Пиастри же даже и не подумал сразу брать карточку обращения к гоночной дирекции.

Еще один пример хладнокровия – как он титанически удерживался перед Джорджем Расселлом на «Мерседесе» с более быстрыми шинами (разница между «медиумом» и «хардом» считается примерно 0,5 секунды с круга). Обороной Норриса от Хэмилтона восхищались все, но ведь новичок «Макларена» проделал все то же самое!

А после второго места в предспринтерском заезде его реакция – прямо «Ух, как круто. Пойду поем».

И да, речь все еще о дебютанте – до получения обновленного болида перед Великобританией он провел всего 10 Гран-при, а весь 2022-й целиком просидел в резерве «Альпин» без гоночной практики. Только тесты.

Причем он управляет все тем же супернестабильным «Маклареном» – после каждой гонки и каждого обновления команда повторяла о сохранении слабых сторон. Обновления в Венгрию так и не привезли, и Норрис после подиума признался: в смысле аэродинамического баланса ничего не изменилось.

«Болидом по-прежнему тяжело управлять, трудно пилотировать стабильно. Понятно, что мы должны прибавить по части работы с шинами и так далее, что думаю, было очевидно по прошлому уик-энду, это одна из наших слабых сторон».

Главная проблема «Макларена» – аэродинамическая нестабильность, чрезмерная чувствительность к любым перепадам температур и порывам ветра. Из-за нее поведение и баланс болида фактически меняется от поворота к повороту – и траектория на входе может совсем не совпасть с ожидаемой, и на выходе машина может потерять идеальную линию, и мимо апекса так легко промахнуться и потерять кучу времени.

Звездный Даниэль Риккардо с 8 победами в Гран-при и двумя сотнями гонок весь прошлый сезон бился и не сумел адаптироваться – в итоге его выкупили после 13 Гран-при года. Он редко соответствовал темпу Ландо в квалификациях и гонках, а заявления вроде «дайте мне быструю машину» как раз и продемонстрировали неспособность как-то справиться с ситуацией.

Пиастри же показывает чудеса адаптации и проигрывает Норрису намного меньше – без технических проблем между ними в среднем 0,2 секунды. Причем Оскар выдает их стабильно – Гран-при за Гран-при. Ландо же сам настолько хорош, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко мечтательно оценивает его как «с отрывом сильнейший молодой гонщик, подошел бы нам».

В чем же главная сила Пиастри? Нереальное спокойствие, редкая адаптивность

Пункт первый: абсолютное спокойствие практически в любой ситуации. Оскар много лет подряд проводит любые интервью при любой обстановке с одним и тем же выражением лица и одним и тем же тоном – эмоции редкие и быстро затухают. Прямо на уровне «Ладно, идем дальше».

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман описывал его «коалой» («он соглашался, когда мы в последний раз это обсуждали, вы не увидите разницы»), а лучше всего отношение Оскара к жизни показывает игра «найди Норриса на жаре Майами». Пиастри просто ходит по паддоку рядом с местом, где Ландо и прячется, под флегматичные комментарии: «Может, он там же, где прятался я».

Интервью он раздает тем же тоном и с тем же подходом. И по радио с инженерами – тоже ведет себя как робот. Потрясающе.

«Он абсолютно не поддается давлению, – описывал протеже бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер еще в начале 2021-го. – Всегда спокоен и собран. Он среди тех, кому для продвижения не нужны деньги. В «Альпин» не ожидали, что он будет развиваться так быстро».

Перед стартом сезона он как раз заявлял суперспокойствие как фирменную черту – и показался… Слегка самоуверенным.

«В общем мой характер крайне стабильный, и важная черта моего характера – расслабленность. И мой пилотажный стиль вполне похож на мою личность. «Плавность» – достаточно частый комментарий, который я слышу. И «точность». Для меня редкость – то, что обычно называется «неряшливым кругом». Очевидно, они иногда выходят у всех, но все равно, думаю, все мои круги достаточно чистые, весьма последовательные и методичные.

Это и стало волокном трех моих титулов. Так даже когда ты недостаточно быстр, ты всегда будешь где нужно или хотя бы неподалеку, что, как я считаю, по-настоящему важно – и даже важнее в долгом сезоне «Формулы-1».

Ведь Оскар переходил в «Макларен» последовательным чемпионом еврокубка «Формулы Рено», «Формулы-3» и «Формулы-2», причем две последние серии он выиграл в дебютных же сезонах. До Пиастри такое удавалось только Шарлю Леклеру и Джорджу Расселлу – несомненным талантам поколения, сразу получавшим места в «Ф-1» (хотя бы в аутсайдерах). До его первой гонки по паддоку ходили слухи о том, что его команда в молодежках «Према» котирует его выше Леклера – и теперь понятно, почему: Шарль действительно может выдать мегакруг или мегаотрезок, но эмоции урабатывают монегаска на длительной дистанции до сих пор.

«Макларен» же брал его именно за устойчивость и адаптивность – только эти факторы и могли помочь с их трудной машиной, а Оскар именно ими выделялся в «Ф-2».

«В «Ф-2» и «Ф-3» у тебя есть полчаса практики на трассе, на более жесткой резине, и после практики ты выезжаешь на квалификацию и вообще не имеешь понятия о том, что там будет – сессии проводятся в разное время суток, и к тому же на гораздо более скользкой трассе, – рассказывал у нас в блоге бывший гонщик «Ф-1» Сергей Сироткин. – На все про все лишь два круга.

Поэтому тут работа в основном зависит от того, кто быстрее адаптируется, прочувствует условия. В том числе сделает все подготовительные процедуры на установочном круге. Потому что на них важно не просто подготовить машину к оптимальному состоянию, но прочувствовать уровень сцепления, баланса машины, как она себя ведет в различных фазах и поворотах. В молодежных сериях ты за считанное число кругов – два, три, может четыре, – должен прочувствовать предел машины, ее поведение.

Приходится действовать, оценивая ситуацию на глазок – прикинуть, что вот этот поворот можно проехать так и так. И то, за какое время ты можешь все это прочувствовать, понять, прицелиться и сразу сделать правильно, а потом еще доработать и приблизить к идеалу – это интересное умение гонщика. Такие умения котируются, потому что показывают, как пилот адаптируется. При этом он не знает трассу, условия, машину, настройки, поведение – это больше показывает умение пилоты быстро найти решение и показать результат без заученных данных телеметрии».

А у Пиастри – 5 побед из 8 квалификаций в единственном сезоне «Ф-2». 5 – подряд, после трех этапов на адаптацию.

Потому он еще до старта сезона заявил: справится, и проблемы Риккардо его не коснутся.

«Лично меня те же аспекты не беспокоят. За время моей уникальной карьеры я каждый сезон менял машину и не ездил на одном болиде больше года. Адаптация к новым болидам – большая сила для юниорских серий, и в моей карьере эта сила была очень заметна.

Так что меня это не затронет. Гонщик всегда должен адаптироваться. Всегда будут некоторые вещи, которые, может, не совсем совпадут с твоими желаниями. Какие-то ограничения есть всегда, и их нужно просто объезжать.

Верю ли я, что смогу первый же сезон закончить выше Норриса? Думаю, да. Думаю, каждый должен сохранять эту веру в себя, что они могут выиграть, или что они смогут выжать максимум, если позиция не предусматривает победы».

Пока у Пиастри еще нет подиумов. Еще можно успеть в ростер его «труфэнов».

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Quinn Rooney, Mark Thompson

5 комментариев

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pan_admiral
Когда молодец, тогда молодец. Главное теперь в гонке пушить пэйс и не сбавлять на дистанции. А то Халк вон тоже топ в квалах и никакого толку от этого
+5
0
+5
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うちはイタチ
как же я рад, что он попал в нужную команду. в сраном Альпине он бы не смог так ярко себя показать
+3
0
+3
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Пингвин по кличке Бамос
лишь бы давление на него отрицательно не повлияло..
+2
0
+2
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White Pardus
Ответ Пингвин по кличке Бамос
лишь бы давление на него отрицательно не повлияло..
Во-первых у Нас не РБ и нет одноглазого, во-вторых в статье же написано - спокоен как коала)))
0
0
0
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White Pardus
Ответ うちはイタチ
как же я рад, что он попал в нужную команду. в сраном Альпине он бы не смог так ярко себя показать
Аналогично. Шикарная замена Дэнчику...
0
0
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