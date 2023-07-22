Отдуваются каскадеры.

С Гран-при Великобритании в «Формуле-1» снимают фильм о гонках – прямо на треке параллельно с заездами, пилотами и настоящими бюджетами. В режиссерах – автор «Топ Ган: Мэверик», продюссер – голливудская глыба Джерри Брукхаймер и Льюис Хэмилтон, все финансирует Apple на бюджет в $140 млн, а главные роли достались Брэду Питту и Дэмсону Идрису.

Джерри Брукхаймер

После этапа на «Сильверстоуне» съемки планировали и на Гран-при Венгрии – но перед началом уик-энда уже казалось, будто продолжить пока не суждено. Из-за забастовки Гильдии актеров в Голливуде (170 тысяч членов!) – по инсайду NBC, «Брэд искренне наслаждался, но он очень верный член профсоюза и серьезно относится к его активностям».

Забастовка всерьез парализовала съемочный процесс десятков топовых фильмов – например, «Гладиатора 2», «Дэдпула 3», «Битлджуса 2», новой «Миссия Невыполнима», проекты и сериалы Marvel, шоу «Одни из нас», новый сезон «Уэнсдей»... Рекламировать уже отснятое тоже нельзя: громким объявлением о начале забастовки стал уход всех актеров с премьеры нового фильма Кристофера Нолана «Оппегеймер». Актеры не участвуют в промо «Барби» и не планируют подключатся к продвижению премьеры DC «Синий жук».

По оценке Variety, голливудские студии теряют около $600 000 в неделю на каждом замороженном фильме! Затраты объясняются необходимостью держать съемочные площадки с готовыми декорациями в рабочем состоянии, а страдают также операторы, гримеры, ассистенты постановщиков, художники по костюмам и плотники.

В таких условиях дорогостоящие съемки фильма про «Ф-1» с собственными боксами, болидами и напряженным графиком Гран-при могли превратиться в самый грандиозный финансовый пшик в истории – ведь все пришлось бы делать заново в следующем году.

Однако боксы, пит-лейн и команду вновь привезли в Венгрию – и спокойно продолжили съемки, словно ничего не происходит!

Более того, виртуальная команда APXGP даже подписала контракт с поставщиком шин «Пирелли», как настоящая организация «Формулы-1».

А Брукхаймера принимал президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем, глава «Формулы-1» Стефано Доменикали и шеф чемпионской «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Как же так?!

Проект спасла именно фиксация на реализме. Большинство членов команды из числа инженеров и механиков – переодетые работники молодежной «Карлин» из «Формулы-2» и «Формулы-3»: для быстрой и слаженной действий в дни Гран-при с напряженным расписанием (8 сессий на суммарные 20 трековых минут за 4 дня – как вам такое?) студия просто договорилась и наняла настоящих ребят из автоспорта, которые умеют сделать все быстро.

Актеров тоже необязательно постоянно держать на съемочной площадке и даже на локации: для гоночных сцен все равно наняли двух топовых каскадеров: пилота закрывшейся «Суперлиги Формула» Данкана Таппи и чемпиона «Ф-2» 2012 года Лучано Бакету. Они проводили за рулем почти все проезды на «Сильверстоуне» – с ними продолжили и в Венгрии, сконцентрировавшись на «машинных» планах, пока актеры не доступны.

Данкан Таппи в паддоке и форме APXGP

«К счастью для нас, как видите, команда здесь, APXGP здесь, – радовался на медиадне продюссер и советник фильма по реалистичности Льюис Хэмилтон. – К счастью, они все еще снимают с теми пилотами, что у нас есть. Так что, надеюсь, мы сможем продолжить и все еще сделать несколько важных частей фильма.

Все команды уже постепенно принимают APX и всех людей оттуда. Люди начинают видеть преимущества. Я уже видел часть отснятых сцен с Питтом, для которых нужно мое видение. И я теперь еще больше воодушевлен потенциальным результатом».

Что же делала команда на треке? В основном снимала полдюжины красивых гоночных сцен:

Запоротый из-за нерешительности стратегов пит-стоп – якобы пилоту до последнего не могли выбрать состав резины. Очень сильный вайб реальной «Феррари»!

А вот момент – словно копия попытки Михаэля Шумахера размазать по венгерской стене бывшего напарника Рубенса Баррикелло с Гран-при 2010-го.

Общий сборник трековой активности, нарезанный из наблюдений зрителей с трибун – вот:

Пит-уолл APXGP даже мелькнул в трансляции:

Как и болид – специально привезенный в закрытый парк ради съемок:

А еще мы узнали, как же машины вообще попадают на трек с пит-лейн, если не как все «настоящие» болиды «Ф-1»:

Кажется, все прошло вполне удачно – даже несмотря на обстоятельства. Фильм пока не отменяется!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; IMAGO, Panoramic, HOCH ZWEI/Global Look Press; Twitter/AndreF1nl, MotorsInside, AlbertFabrega