Фэйлы «Феррари» и новая пачка рекордов.

После рекордного и внезапного поула Льюиса Хэмилтона в квалификации на Гран-при Венгрии гонка казалась лучшим шансом на паузу в доминировании «Ред Булл» в «Ф-1». Лидер «Мерседеса» мог бы побить рекорд Михэля Шумахера по победам на одном треке, если бы удержался впереди Макса Ферстаппена, но… Хэмилтону продолжает не везти на обновление достижений Шумахера в сражении с «Ред Булл» – правда, «Формула-1» все-таки получила новый рекорд доминирования всех времен.

– Ферстаппен выиграл старт и самый короткий бросок к первому повороту в сезоне «Ф-1» – Макс оттеснил Хэмилтона с невыгодной траектории, и «Мерседес» проиграл обоим «Макларенам». Чжоу с пятого места провалился на 11-е, Сайнс взлетел на 5 позиций. Гасли и Окон синхронно сошли на финише первого круга.

– Оказывается, это Чжоу в попытке вернуть позиции после проваленного старта поддел Риккардо, а тот спровоцировал аварию Окона и Гасли – Пьер до этого крайне агрессивно обогнал «Альфа Ромео» с колесами по траве. Риккардо свалился на последнее место, Чжоу впоследствии получил 5 секунд штрафа.

– На 8-м круге Перес обогнал Алонсо и поднялся на 7-е – Фернандо решил не тратить ресурсы болиды на схватки с «Ред Булл».

– На 9-м круге «Уильямс» открыл окно рискованных пит-стопов – сменил Албону шины с «медиума» на «хард».

– На 11-м круге Сайнсу предложили поменяться позициями с Леклером. Ответ – «Думаю, слишком рано».

– На 12-м круге Ферстаппен оторвался от Пиастри на 4,5 секунды, а Оскор отъехал от Норриса на 2 секунды.

– На 15-м круге Перес догнал Карлоса. Тот обозначил по радио: «Я посмотрю, если Чеко сможет меня обогнать. Если да – поеду в боксы». И на следующем круге заворачивает в боксы, хоть Серхио даже не атаковал«Феррари».

– На 17-м круге за новыми шинами заехал и Хэмилтон. Следом на 18-м заехали Норрис и Леклер – «Феррари» провела «перерыв» на 9,5 секунды. Ландо вернулся перед Хэмилтоном, Шарль – 11-м, позади Сайнса.

– На 19-м круге новые шины получил Пиастри – однако у Норриса сработала «подрезка», и Ландо вышел вперед! Позицию вырвал именно №4 – пит-стоп Оскару провели за 2,0 секунды, а Норрису – за 2,3 секунды.

– На 21-м круге Леклер объехал Стролла и забрался на 9-е.

– Пит-стоп Алонсо на 21-м круге тоже вышел слегка медленным – 3,4 секунды. Испанец вернулся позади «Феррари», Стролла и Боттаса – все тоже уже бывали в боксах. Но на 23-м круге №14 обогнал Валттери.

– Ферстаппен побывал в боксах на 24-м круге – и вернулся лидером.

– На 25-м круге на пит-стоп заехал и Перес – выехал 7-м: между Сайнсом и Леклером.

– На 27-м круге Перес обогнал Сайнса и оказался ровно позади Расселла.

– На 28-м круге Перес обонал и Расселла – поднялся на 5-е. И Джордж наконец заехал в боксы в конце круга – последним в пелотоне.

– На 30-м круге Алонсо пролетел мимо Стролла и поднялся на 8-е – словно в ответ на слухи о запрете на обгон напарника.

– На 31-м круге Риккардо заехал на второй пит-стоп – и так ехал последним, а после остановки отстал от Сарджента на 20 секунд. Албон тоже заехал на второй пит-стоп круг спустя.

– На 39-м круге Перес догнал Хэмилтона.

– На 41-м круге Леклер высказал крайнее негодование «Феррари» на тему непонимания стратегии на оставшийся отрезок гонки – команда не знала, на какие шины переводить Шарля, отказалась пропускать мимо Сайнса и предложила обсудить все в конце гонки.

– На 42-м круге Серхио атаковал Хэмилтона, но Льюис отбился. «Ред Булл» в ответ завал Переса в боксы параллельно с Пиастри – обслужил машину за 1,9 секунды против 2,8 у «Макларена».

– На 44-м круге в боксы заехали Леклер и Алонсо. На 45-м – Норрис и Сайнс. Ферстаппен остался первым, затем Хэмилтон, Норрис, Пиастри и Перес. «Феррари» – за Расселлом.

– На 47-м круге Перес насел на Пиастри – и спустя полкруга прорвался мимо «Макларена».

– На 48-м круге Леклеру прилетели 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

– На 50-м круге Норрис догнал Хэмилтона. Атаки не состоялось – Льюис укатил в боксы и вернулся 5-м. У Ферстаппена же нарисовался отрыв в 35 секунд.

– На 52-м круге Макс получил новые шины – выехал на трек с преимуществом в 12 секунд.

– На 56-м круге Хэмилтон догнал Пиастри. Через круг прорвался мимо «Макларена» на 4-е.

– На 60-м круге Норрис включил режим Феттеля и начал ругаться на круговых: «*****! Да как они не убираются с дороги-то! Столько синих флагов»! Они ни за что не гоняются!»

– На 61-м и 63-м кругах Хэмилтон начал нагонять Переса по 1-1,5 секунды с круга – «Ред Булл» уперся в круговых.

– На 65-м круге стартовавший 18-м Расселл достал Сайнса. Неудачный день «Феррари» – через полкруга Джордж объехал Карлоса.

– На 67-м круге Расселл въехал в пятисекундное «штрафное» окно Леклера – Шарль виртуально уступал 6-е «Мерседесу».

– За круга до финиша Хэмилтон подобрался до Переса 2,5-секундное окно.

– Макс Фестаппен выиграл Гран-при Венгрии – теперь привел 33 секунды отрыва! Ландо Норрис сенсационно второй на «Макларене», а третье все-таки удержал Перес на втором «Ред Булл».

Это 7-я победа Ферстаппена подряд и 12-я победа «Ред Булл» подряд – новый рекорд всех времен : команда побила достижение «Макларена» 1988-го из 11 побед подряд. Всего за календарный год Ферстапен и Перес выиграли 21 гонку из 22-х (только в Бразилии первое место украл Расселл, а в остальном 18 раз выигрывал Ферстаппен и 3 раза – Перес).

«Мерседес», видимо, выбрал настройки для квалификации и ожил только с низкой топливной загрузкой. У «Макларена» произошла обратная ситуация – к концу гонки (прогрев трека+прожигание горючего) темп немного упал. Однако в целом англичане выстрелили на двух подряд совершенно разных трассах – теперь можно увереннее говорить об их возвращении в топ.

У «Астон Мартин» же ситуация ровно обратная – два отката на разных треках. Фишки машины из старта сезона больше не работают, обещание Алонсо «не вылезать с подиумов» можно отменять.

Классная гонка Расселла: после старта с 18-го – он опередил обе «Феррари»! А Алекс Албон на «Уильямсе» выиграл заезд среди «остальных» – но остался без очков.

В личном зачете Алонсо больше не мечтает о втором месте – спасти бы третье от Хэмилтона и Расселла! Норрис же стремительно нагоняет «Феррари» – по подиумам он их уже превзошел:

«Макларен» не менее стремительно летит вверх в общем зачете, а «Феррари» подбирается к «Астон Мартин» даже после дня, полного боли:

А какой ваш любимый момент Гран-при?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff; formula1.com