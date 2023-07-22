0,003 секунды!

Лучшим в хаотичной квалификации по новым правилам на Гран-при Венгрии внезапно оказался не «Ред Булл» – всего второй такой случай за год (первым героем оказался Шарль Леклер на «Феррари» в Баку).

Теперь же вот он, герой – Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» – и его счастливый вопль по радио:

«ВОТ ТАК! Вперед, парни! Как же хорошо! Такое вам спасибо за тяжелую работу!»

Еще бы – ведь такой адреналиновый финиш с лучшим кругом на ленточке:

Только послушайте, как ревет толпа – семикратный чемпион, похоже, герой венгров:

Послефинишное интервью они тоже перебивали:

Просто Льюис оформил новый рекорд «Формулы-1» – по поулам на одном автодроме: первое место в Венгрии стало для него девятым за карьеру на «Хунгароринге». Раньше Хэмилтон делил это достижение с Айртном Сенной (Гран-при Сан-Марино) и Михаэлем Шумахером (Гран-при Японии), но теперь вырвался вперед. И есть все шансы побить рекорд Шумахера и по победам на одном автодроме – сейчас у него и №44 поровну. Красный барон выиграл 8 раз во Франции, а Хэмилтон – 8 раз в Венгрии. Это точно его любимый трек.

А еще новый поул стал 104-м в целом за карьеру и первым за 32 Гран-при ожидания после Гран-при Саудовской Аравии 2021-го.

«Последние полтора года были безумными, – высказался в послефинишном вью Льюис. – Я потерял голос – так кричал в машине! Потрясающее чувство. Я так благодарен, что нахожусь здесь – команда очень упорно трудилась. В этот раз мы так старались оказаться на поуле. Ощущения как в первый раз.

Я не ожидал, что буду сражаться за поул, и на последней попытке ехал на пределе возможностей, у меня ничего не оставалось.

Это был трудный период для каждого члена команды. Случались взлеты и падения, настоящие американские горки. Никто из нас не терял веры. Мы едины и пытаемся повернуть развитие болида в верном направлении.

Сегодня мы очень много теряли в четвертом и 11-м поворотах в сравнении с остальными, так что я влетал в них и надеялся на то, что останусь на трассе. Было трудно, и дальше будет трудно, но, надеюсь, такой результат показывает, что мы на верном пути – надо продолжать работу».

А ведь рекорд мог сорваться из-за провала на последнем секторе – смотрите, в конце второго Хэмилтон выиграл у Макса больше 0,1 секунды…

Но перебрал со скоростью в одном из виражей – пришлось корректировать траекторию рулем…

«Мерседес» вылетел слишком широко – за белые линии начала выезда на пит-стоп – и потерял немного на разгоне…

Все буквально решалось в последнем вираже и на последнем разгоне – и Льюис все-таки вырвал решающие 0,003 секунды!

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл вылетел еще в первом сегменте и занял 18-е место, но дело не в машине – №63 в интервью тут же сокрушался трафику и собственным ошибкам. «Мерседес» нашел подходящие настройки – а значит, и в гонке не исключена пауза в доминировании Ферстаппена.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson