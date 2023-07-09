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Норрис – титан: побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при

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Превзошел семикратного чемпиона «Ф-1»!

Ландо Норрис – главный сюрприз домашнего Гран-при Великобритании: он едва не взял поул, выиграл у Ферстаппена старт, пролидировал 5 кругов, а затем всю оставшуюся гонку висел за Максом в 6-7 секундах, показывая мастер-класс по шинному менеджменту.

Однако решающий момент схватки за подиум случился на 39-м круге. До него пелотон вновь слепился автомобилем безопасности (у Магнуссена сгорел мотор), и волна пит-стопов перемешала стратегии и очередность машин.

Норрису досталось второе место и «хард» – самый жесткий и медленный состав, который долго прогревается, но и лучше выдерживает нагрузки. Позади же вместо напарника Оскара Пиастри материализовался семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон на прикатанном «софте» – самом мягком и быстром составе: он «включается» за полкруга, но быстро разрушается при постоянных атаках. Самому Ландо мягкой резины не досталось – у «Макларена» кончились такие составы после героической квалификации, а изношенные покрышки английские стратеги  не решились ставить.

По ходу всего сезона «Мерседес» ехал быстрее «Макларена», да и разрыв в шинах между «софтом» и «хардом» оценивается в секунду с круга.

Так что перед Норрисом стояла нереальная задача: продержаться именно первые пару кругов против более быстрого «Мерседеса» на более медленном «Макларене» с непрогретыми шинами. В таких условиях машиной трудно управлять – она постоянно скользит, а сильный ветер на «Сильверстоуне» только добавлял сложности. «Оранжево-хромовый» болид настроили на максимальный прижим – то есть предполагалось преимущество в поворотах взамен на слабость на прямых, но до реального преимущества еще надо было добраться.

Перед Хэмилтоном же стояла обратная задача: обоuнать Норриса вот прямо сразу, как можно быстрее. И Льюис пошел в атаку тут же – в конце каждой прямой он нагонял Ландо на торможениях и пытался выдавить «Макларен» с выгодной траектории, но №4 сохранял спокойствие и контроль над ситуацией – чемпиону пришлось отступить:

На 40-м круге ситуация повторилась:

А затем Хэмилтон начал отставать – в азарте атак он забыл, что «софт» в таких наскоках очень просто перегреть и включить «пузырение»: когда поверхность просто вскипает, лопается и резко снижает сцепление.

Следующие два круга «Мерседес» уже просто висел за «Маклареном», а потом начал отставать – Хэмилтон пожаловался по радио на «умершую» правую заднюю шину. Они просто сварились в попытках обгона – ведь Льюис нагружал их без перерыва. Не просто так традиционной тактикой подобных атак считается «круг попытки атаки – круг охлаждения – круг атаки».

После финиша Ландо ждал заслуженный титул гонщика дня от фанатов (его выбрали 45% зрителей – против 13 у Хэмилтона и 10 у Пиастри!) и поздравления от самого Льюиса.

«Огромные поздравления Ландо и «Макларену». Я начинал в этой команде, и здорово, что она снова смотрится так сильно. Эта штука быстра в высокоскоростных поворотах – вау. Я не мог за ней держаться, хотя на рестарте была хорошая борьба, – высказался Хэмилтон после финиша. – Когда Ландо проехал 14-й и 15-й повороты, его было не достать. Мы здорово поборолись, мне просто не хватало на прямых».

Примерно о том же шло обсуждение подиумной комнате – Хэмилтон восхищался задней частью болида Норриса и вообще удивленно эмоционировал:

Ландо: Мы хороши в быстрых поворотах, да. Это спасало меня на каждом круге. Но не как «Ред Булл». Может, как «Астон Мартин».

Льюис: Да это потрясает даже смотреть! Я каждый раз, когда видел вас в 15-м повороте – просто «вау».

Это действительно было эпично – не каждый день семикратного чемпиона побеждают и в мастерстве, и в спокойствии. Норрис – просто титан.

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

2 комментария

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White Pardus
Я забыл, что хороших мягких у Нас не осталось и когда белые поставили, реально очканул, а когда увидел Люсю на 3 месте, да на красных, аж голова заболела...но, да, Ландыш просто монстр. И Маков всех поздравляю, машина с удачно связанными обновлениями точно пуля!
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swerh
"«Софт» в таких наскоках очень просто перегреть и включить «пузырение»: когда поверхность просто вскипает, лопается и резко снижает сцепление". Да, но на этом этапе более жесткие составы были, что очевидно продемонстрировал Расселл, который полгонки на софте проехал (правда, не в постоянных атаках, но тем не менее). А про нытье Льюиса насчет "умершего" правового заднего... кхэм, ну все в курсе что это значит. Все верно, ничего. Подиум Норриса в этих условиях, т.е. на "хардовом харде" - сродни подвигу, да и 4-е место Пиастри тоже. Тот же Сайнс на харде был никакой. Для Макларена нынешнего сезона - великая гонка.
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