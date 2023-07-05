Одна ночь – $100.

Топовые серии вроде «Формулы-1» и MotoGP критикуют за бесконечную даль гонщиков от обычных посетителей – пообщаться и узнать их жизнь практически невозможно.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес решил кое-что поменять – и выставил на Airbnb свой дом на колесах на дни домашнего Гран-при Каталонии.

Да, фанатов впервые в истории пустят прямо в паддок – туда, где обычно останавливаются трейлеры команд и гонщиков. Сам Марк припаркуется рядом со сданным домом на колесах.

«Обычно эти места заняты за райдерами и командами, так что у гостей появится уникальная возможность, недоступная всем прочим, – написал Маркес на странице Airbnb c анонсом аренды. – Это повышает ставки для меня. Гости смогут испытать поездку всей жизни – и получить редчайшую возможность по-настоящему оказаться за кулисами профессиональных гонок».

Условия достаточно просты: бронирование доступно на две ночи по 93 евро каждая – в честь номера Марка (101 доллар) на двоих, и заявки принимаются с 19 июля. Принцип выбора счастливчиков чемпион не пояснил – вероятно, приглянувшимся лично. Гран-при Каталонии запланирован на 2 сентября на трассе «Барселона-Католония» в Монтмело – добираться туда (и на трек) по условиям объявления требуется самостоятельно.

Зато в комплекте доступ ко всему в паддоке, как у любого работника команд, ВИП-пакет билетов с местом на пит-лейн, проход в паддок с личным туром по боксам, полноценная сессия на профессиональном симуляторе байка MotoGP и пребывание в окружении настоящего гоночного музея из легендарных шлемов, комбинезонов и кубков.

Да, все это засунули внутрь моторхоума:

При этом все интегрировано с пространством для жизни: полумузей – полукухня:

А это – буквально такая спальня:

Что-то вроде гостинной:

Марк ее использует вот так:

Да, его новый трейлер будет рядом. Реально новый шаг в битве за фанатов и внимание зрителей!

Фото и источник со ссылкой на аренду: news.airbnb.com/