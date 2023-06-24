Попал даже в ленту серии.

Если вы смотрите «Формулу-1» столько, что помните доминирование «Мерседеса», то Валттери Боттас, скорее всего, запомнился вам как самый верный и покорный помощник Льюиса Хэмилтона. За 5 лет в немецкой команде он выиграл 10 Гран-при и обратился в мем «Валттери, это Джеймс», когда команда потребовала уступить 11-ю победу на Гран-при России 2018-го и в мем «Боттас – отличный ведомый (wingman – подчиненный, второй пилот)» о шефа команды

Но последние пару лет Боттас активнейше меняет имидж на сорвиголову – именно его «обвесом с низкой прижимной силой» официальные аккаунты «Формулы-1» встретили середину лета:

У Валттери несколько лет словно произошла фиксация на обнаженке – впервые она проявилась в серии Drive To Survive о «Мерседесе» на Гран-при России 2020-го. При рассказе об образе мышления финна там мелькнул кадр из бани…

Он превратился в мем (как и «Традиции!» с бутылкой пива в руке) – и Валттери после перехода в «Альфа Ромео» больше не останавливался.

В 2022-м после отдыха на Гран-при Майами выложил кадр из бурной колорадской реки…

Продал 5000 штук ради денег на поддержку людей с раком желудка и прямой кишки (собрал 50000 евро), подарил одну фотку Льюису Хэмилтону:

Выкладывал фотку с мемом на футболке и подписью «красивейший зад Финляндии»:

Очень весело праздновал середину лета в прошлом году:

Девушка финна Тиффани Кромуэлл поздравила его с днем рождения постом, полным откровений:

Думаете, в этом году что-то поменялось?

Вообще нет: Боттас начал сезон с пикатной фотосессии для разворота главного журнала об «Ф-1»:

И продолжил в том же духе – вообще такие кадры появляются в сториз у кого-то из парочки стабильно хотя бы раз в месяц-другой:

Теперь и «Ф-1» оседлала мем! Но остается вопрос: зачем Валттери это делает? Он вообще в порядке?

Мы спросили об этом автора интервью, для которого Боттас снимался на пикантный разворот – кажется, №77 просто так себя сейчас ощущает:

«Я предложил, он посмеялся. И потом нужно было просто определиться, как и когда это сделать.

Он, мне кажется, на той стадии карьеры, когда делает только то, что нравится, и не делает что не нравится. Он не притворяется в этом смысле, нет никакой игры на публику. Я ему показывал еще до публикации, он посмеялся, показал большой палец вверх.

Идея же не в том, чтобы просто показать его голым, а в том, чтобы показать, кто он есть сейчас. О человеке, который успешен на работе, а в свободное время занимается чем хочет. Который нашел гармонию для себя».

Такая у Боттаса, похоже, гармония – делать то, что в «Мерседесе» специально запретили бы:

«Новичком я не мог прийти в паддок в майке и шлепанцах – да даже несколько лет назад. Сейчас все несколько проще. Я не воспринимаю себя слишком серьезно. Безусловно, времена поменялись, но это часть спорта: новички проходят через систему, их, можно сказать, обучают, как себя вести и так далее.

Я чувствую, что могу по-настоящему быть собой. Скажем так, политика компании у разных работодателей отличается, какие-то вещи могут ограничиваться. Полагаю, в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить нынешнюю ретроприческу маллет! Один из примеров.

«Ф-1» научила меня, что порой не стоит воспринимать вещи слишком серьезно – и особенно себя. В прошлом мне почти что было неудобно, некомфортно развлекаться – даже возникало ощущение, как будто бы мне было запрещено это делать. Но со временем, узнав себя лучше, я гораздо чаще стал заниматься вещами, которые мне нравятся, а не вещами, которыми я вроде бы обязан был заниматься.

Так что сейчас я стараюсь заниматься вещами, которые придают мне сил, дают положительный импульс.

Теперь я счастливее, чем когда-либо в жизни. На треке и за его пределами».

От старого образа помощника Хэмилтона не осталось и следа?

Фото: instagram.com/valtteribottas ; instagram.com/tiffanycromwell