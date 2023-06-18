Новый подход руководства?

Главный сюрприз Гран-при Канады – «Феррари»! Карлос Сайнс и Шарль Леклер внезапно с пятого ряда (10-й и 11-й), рванули в топ-5 – причем не обгонами на треке, а необычной стратегией! С одной остановкой и самым длинным отрезком на более мягком «медиуме» – 39 кругов:

Крайне необычно для команды, уничтожавшей покрышки весь последний год (и особенно на предыдущем Гран-при). Стратегический штаб Скудерии и вовсе оброс мемами о всевозможных планах и проверках – наш «Феррари»-бинго» на треть состоял из этих моментов и их последствий.

Как же тогда Скудерия решилась на явно альтернативную тактику, не заехала за «бесплатным пит-стом» за автомобилем безопасности и оставила пилотов на треке? Опять прощелкали?

Нет, теперь все вышло в точности по плану – чтобы выпустить Леклера и Сайнса на открытое пространство и дать им возможность на реализацию темпа машины.

Шарль и Карлос просили сами!

«Учитывая стартовые позиции это лучшее, что мы сегодня могли сделать. Мы хорошо поработали. Я оказался в DRS-паровозике с Ландо прямо передо мной. Я чувствовал, что могу быть быстрее, но у Ландо была DRS, так что я никак не мог его обогнать. Так что решение выбрать обратную стратегию относительно Ландо определенно оказалось правильным – мы смогли выбраться в чистый воздух», – объяснил Леклер. Карлос находился позади напарника.

«Всегда сомневаешься [в альтернативной тактике], но гонщики уверяли: на чистой трассе без трафика смогут показать хороший темп, – рассказал после финиша шеф «Феррари» Фредерик Вассер. – Оба твердили по радио: «Дайте нам чистый трек». Лучшим способом стал отказ от пит-стопа [после аварии Расселла].

Конечно, риск оставался. Если бы через 15 кругов машина безопасности вернулась, все бы здорово усложнилось».

То есть «Феррари» решила довериться пилотам – и хоть что-то сработало!

Иронично, но подход изменился буквально за ночь. В квалификации Леклер просил шины для сухой трассы на второй сегмент (когда часть пелотона как раз перешла на «слики»), одако ему предложили сперва быстро проехать «безопасный» круг. В итоге Шарль на круг меньше соперников на «промежуточных» прогревал «зеленую» резину, чтобы успеть всю программу, не сумел добиться нужного сцепления и перешел на «слики» как раз под усилившийся дождь. Итог – промах мимо финального сегмента.

Квалификация вышла сложной, потому что условия были на грани между «промежуточными» и «софтом» в каких-то местах, – пояснял Вассер. – Иногда важно оказаться в нужное время в нужном месте. В тот момент мы должны были защитить его от потенциальных красных флагов, что касалось и любой другой команды».

«Я не согласен, – резко отметил Леклер. – Честно говоря, в этот раз разобраться с условиями было несложно. Нетрудно было понять, что трасса сухая. Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь.

Второй сегмент должен был получиться простым: мы начинаем сессию, проводим круг выезда, разбираемся с ситуацией, возвращаемся в боксы за «сликами» и снова выезжаем».

«Феррари» во время гонки выглядела словно другой командой

По покруговкам Гран-при пилоты «Феррари» проехали вообще с медианным темпом (половина кругов быстрее, половина – медленнее) почти на уровне Алонсо и Хэмилтона – хотя Сайнс и Леклер постоянно пребывали в режиме экономии шин. Сравнение с Фернандо особенно рабочее, ведь №14 проехал почти такой же финальный отрезок:

Даже и не сказать, будто речь о той же «Феррари», над которой все смеются с первой же гонки!

Что изменилось?

В первую очередь характер трека. Температуры пониже, больше разгонов и замедлений, почти сплошь медленные шпильки – меньше нагрузки на более сложный аэродинамический пакет.

«Rонкурентоспособность болида зависит от каждой конкретной трассы. Перед приездом сюда мы знали, что с учетом особенностей конфигурации трассы должны быть конкурентоспособны на Гран-при Канады», – признал Карлос Сайнс уже после финиша.

Даже «Уильямс» с наивысшей максималкой свыше 340 км/ч способен в таких условиях отбиваться 45+ кругов от болидов покруче (если без ошибок на торможениях, конечно).

Албон здорово помог Скудерии классной обороной – «Феррари» оставалась в чистом воздухе и не тратила время и ресурсы на прорывы. Ландо Норрис на «Макларене» показал, как сильно в Канаде для этого нужно рисковать, если у болида нет преимущества на прямых.

Однако от Переса Сайнс с Леклером уехали уже самостоятельно! Здесь тоже ситуацию подчинили одной общей цели: Карлосу дважды передавали запрет на любые атаки Шарля, чтобы оба концентрировались исключительно на отрыве от «Ред Булл».

«Это чтобы не тратить время на дуэли, поскольку мы хотели увеличить отрыв от Окона и Норриса, – пояснил Вассер. – Было бы глупо терять время на такое. Обычно мы даем им право бороться, но в той ситуации это поставило бы обоих под угрозу».

Тогда в самом деле никто еще не знал, что Албон настолько хорошо оттормозит всех остальных. Оказавшийся же позади Перес предстал достаточным основанием для сохранения режима «без атак» до финиша.

Дальше включились остальные факторы, облегчавшие износ покрышек: те самые характеристики автодрома, температурные условия (асфальт лишь на паре кругов прогрелся до 35 градусов, например – совсем немного: в Испании держался в районе 40 градусов по Цельсию).

И еще сработали личные перемены – Леклер завязал с поиском экстремальных настроек, приговориших его квалификацию в Испании.

«В этот уик-энд я пошел в другом направлении, работая с настройками, и почувствовал себя намного спокойнее, поскольку этот вариант позволил стабильнее работать с шинами», – признал №16.

В итоге «Феррари» выжала из инструментария максимум. Давно мы такого не видели!

Что случилось с «Феррари»? На самом деле Скудерия это уже проходила

Объяснить резкое смены в подходе и результате можно одним легендарным сообщением Карлоса Сайнса с прошлогоднего Гран-при Великобриатнии:

«Прекратите что-то изобретать!»

Лучшее – враг хорошего, а на мостике «Феррари» под влиянием максимальных ожиданий тифози и руководства постоянно пытаются придумать такой стратегический ход, чтобы выжать абсолютный максимум. И даже если ситуация на треке меняется, то инженеры Скудерии не подстраиваются под новую реальность, а сохраняют старую цель – просто для ее достижения ищут костыль или обход.

Мнение пилотов часто не учитывается по принципу «ему из машины не видна вся расстановка на треке и все данные». В идеале так и есть, конечно, но только если вся остальная структура работает без сбоев.

У «Феррари» же не так – оттуда и бесконечные разные планы, проверки, длительные переговоры и перерасчеты. Поиск идеального и лучшего – бесконечный процесс, на самом деле.

Гонщики же чаще всего стараются брать стратегию на себя по принципу «Не сможем мы сделать то, что насчитали ваши великие компьютерные думатели – давайте хотя бы сделаем то, что мы точно сможем».

На долгом сроке такой подход не может привести к успеху, но в одной-двух гонках – вполне.

А у «Феррари» с ее организационным хаосом такой подход иногда вообще единственный рабочий.

И здесь Скудерия уже была несколько раз последние 13 лет: Алонсо с Феттелем тоже пытались как-то рулить стратегией из машины. Это работало пару гонок, а потом они слышали «занимайтесь своим делом» от шефов – и Себ, и Фернандо даже от мягкого Доменикали.

Большой вопрос, как же пойдет сейчас – воспользуется ли «Феррари» положительным импульсом для выводов и уточнения внутренних процессов, или все повторится. Раньше Скудерией управляли в основном бизнесмены и профессиональные менеджеры, и только с приходом инженера Маттии Бинотто тренд поменялся. Фредерика Вассера же называют «гонщиком среди руководителей» – может, у него получится удержать баланс.

Фото: IMAGO/Xavi Bonilla, IMAGO/Eibner/Memmler