Фантастика.

Гран-при Канады – быстрый городской трек из прямых и медленных поворотов, потому на нем обычно либо хаос, либо скука. В этот раз ожидалось скорее веселье: ведь Алонсо вместе с Ферстаппеном заняли первый ряд после хаотичной дождевой квалификации, а Фернандо получил обновленный «Астон Мартин» под обещания «сокрушить «Мерседес» и зарубиться наконец за победы.

Удалось ли?

– Ферстаппен сохранил лидерство, а Хэмилтон выиграл старт у Алонсо – и вскочил на второе место! Окон обогнал Хюлькенберга.

Битву «Мерседеса» и «Астон Мартин» решили 0,01 секунда и, очевидно, настройки переключения передач:

– Перес объехал Сайнса на первом же круге, Леклер обогнал Албона. Сайнс контратаковал и обогнал «Ред Булл» – и в процессе они параллельно едва не вынесли Магнуссена.

– Алонсо в погоне за Хэмилтоном задел стену на 4-м круге.

– На 7-м круге сошел Сарджент. Через круг включился режим виртуального автомобиля безопасности. Еще через круг его выключили – и Алонсо оказался точно позади Хэмилтона.

– На 9-м круге «Феррари» передала Леклеру переходить в экономный режим для охлаждения тормозов.

– На 10-м круге Пиастри обогнал Хюлькенберга в битве за 6-е.

– Нико первым открывает окно пит-стопов в топ-10 на 12-м круге.

– На 12-м круге Расселл приложился об стену задним колесом!

– Выехал сэйфти-кар. Весь пелотон тут же нырнул в боксы – и Хэмилтон чуть не столкнулся с Алонсо! Судьи открыли расследование.

– Расселл дотянул до боксов, починился и вернулся последним. «Феррари» единственной не поменяла шины – потому Леклер и Сайнс оказались в точности позади Алонсо.

– Рестарт на 17-м круге – без происшествий и изменений.

– На 18-м коуге Норрис обогнал Пиастри в битве за топ-10.

– Боттас обогнал Магнуссена на 21-м и поднялся на 8-е. Следом Кевина объехал и Норрис.

– На 22-м круге Алонсо внезапно отобрал у Хэмилтона второе место! Классный адреналиновый наскок:

– И на 23-м круге Хэмилтона просили за небезопасный выпуск наперерез Алонсо после пит-стопа.

– На 25-м круге Леклеру сообщили, что Сайнс не будет его атаковать – «нам нужен очень чистый отрезок».

– На 29-м круге отставание Алонсо от Ферстаппена оставалось 3,6 секунды, и Фернандо устанавливал лучшие круги.

– На 31-м круге Ферстаппен уже во второй раз за 5 кругов пожаловался на потерю сцепления из-за износа шин. Зато отрыв от Фернандо вырос до 4,4 секунды. Сообщение через круг – «сцепление улучшается», отрыв от Алонсо увеличился до 5,2 секунд.

– На 35-м круге де Врис выкатил Магнуссена в зону безопасности в борьбе. Оба откатились в хвост.

– Первый пит-стоп «Феррари» – на 39-м круге зазвали Сайнса в ответ на остановку Переса. Кралос так и вернулся 5-м, Серхио – остался 7-м.

– На 39-м круге Норрису прилетело 5 секунд штрафа – за «неспортивное поведение». Причина – медленная езда за автомобилем безопасности: оттормаживал пелотон, чтобы провести двойную остановку сразу за Пиастри. Это автоматический штраф в таких случаях.

– На 40-м круге Леклер тоже заехал за новыми шинами – и остался 4-м. Стратегия «Феррари» сработала!

– На 41-м круге Хэмилтон вновь побывал в боксах и получил новый «медиум».

– Пит-стоп Алонсо на 42-м круге – Фернандо сохранил второе место, но получил более жесткий «хард».

– «Ред Булл» не стал ждать дальше и зазвал Ферстаппена в боксы уже на 43-м круге – он вернулся лидером с «медиумом». Отрыв – 4,5 секунды.

– На 44-м круге Леклеру вновь передали «Сайнс не будет тебя атаковать»!

– Хэмилтон и Алонсо обменивались быстрейшими кругами каждый круг – Фернандо не отставал от Ферстаппена больше, чем на 5,5 секунды, а Льюис ехал еще на 3 секунды позади. №14 попросили перейти в экономный режим.

– Расселл за 30 кругов пробился с последнего на 8-е и 49 круге надавил на Албона. Алекс собрал паровозик из четырех машин!

– На 55-м круге машина Джорджа все-таки сдалась, тормоза на поврежденном болиде слишком перегрелись – с мостика запросили сход.

– На 58-м круге Алонсо все еще держат в экономном режиме. Ферстаппен оторвался на 7,8 секунды, Хэмилтон подъехал на 1,5 секунды, а Фернандо заявил по радио о желании победить.

– На 61-м круге Льюису передали о проблемах Алонсо с задними тормозами – их неполадкам и вызван экономный режим.

– Перес к 64-му кругу так и не догнал «Феррари» – все те же 10 секунд и 6-е место.

– На 64-м круге Норрис крайне красиво обогнал-таки Боттаса и ворвался на 9-е!

– На 67-м круге Норрис заметил, что заднее крыло на «Альпин» Окона трясется как бешеное!

– Перес заехал в боксы на 69-м круге, чтобы хотя бы забрать балл за быстрейшее время. Сработало.

– Норрис рубился с Оконом за 8-е до последнего поворота, но в итоге 13-й из-за штрафа. Обидно.

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады – и зафиксировал 100-ю победу «Ред Булл» в «Ф-1». На этот раз победа вышла чуть труднее – Алонсо оказался в 9,5 секунды. Хэмилтон финишировал 3-м – «Мерседес» тоже больше не отстает. Сражения за победы все ближе?

В общем зачете Алонсо вновь приближается к Пересу – Фернандо до второго места всего 9 очков! И пока Хэмилтон тоже в погоне за топ-3, «Феррари» догнала Расселла:

В Кубке конструкторов заметна роль лидера в команде: Алонсо в одиночку держит «Астон Мартин» в битве за топ-3, а героический Албон тянет «Уильямс» к седьмому месту!

А как вам гонка?

Фото: globallookpress.com/Graham Hughes/Keystone Press Agency