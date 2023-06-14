Разгрузка гаража двукратного чемпиона «Ф-1».

Все начало июня двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо каждый день напоминал в соцсетях: он продает свой личный «Феррари» Enzo, хранившийся в Монако. Причем не простой «легендарный Enzo, который всего 400 в мире», а Scocca №1 – первый экземпляр всей партии, выпущенный в 2002-м. Испанец купил ее сам в 2011-м (стал третьим владельцем), а 10 лет назад называл ее и 458 Italia «любимыми дорожными автомобилями» в сессии ответов на вопросы фанатов. Правда, с тех пор №14 называл «любимыми» и «мечтой» еще дюжину машин – от «Макларенов» и «Ламборгини» до «Альпин». Однако Enzo он действительно держал в гараже больше 10 лет.

С момента выпуска она проехала всего 4800 километров (то есть в среднем по 240 км за год) – можно сказать, на ней почти и не катались, а хранили в гараже как память!

Еще бы: ведь Enzo считается одной из самых красивых и знаменитых творений итальянской марки в XXI веке. У нее – шестилитровый мотор V12 на основе двигателя «Ф-1» той эпохи мощностью 660 л.с., карбоновый монокок, подвеска и коробка передач тоже из «Ф-1». А в разработке и настройке помогал Михаэль Шумахер!

В итоге Enzo разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды, а максимальная скорость – 350 км/ч. Продаются они только на аукционах и вообще крайне редко, а стоимость (для экземпляра в идеальном состоянии) стартует с миллиона долларов.

Но «Модель №1» с учетом имени продавца хотели выставить минимум за 4,5 миллиона – и попробовать превзойти рекорд всех времен для аукциона Enzo.

Получилось ли? Аукцион состоялся в Монако еще 8 июня, но только сейчас французское издание Auto Hebdo заявила о сделке за 5,4 млн евро – почти 6 млн долларов!

Тем не менее, один из самых въедливых фанатов Алонсо в твиттере написал, что машину выставили за 4,5 млн, покупателей не нашлось и ее сняли с аукциона. Торговый дом не подтвердил сделку, но и не огласил никаких опровержений или деталей. Но других Enzo на продажу не выставлялось – вариант «перепутали машины» исключен.

Скорее всего, либо включилась максимальная защита личности покупателя, либо сделку заключили уже в частном порядке после завершения торгов.

Алонсо же точно вернул все вложения – еще и с прибылью. Какую машину он купит следующей?

Фото: instagram.com/monacocarauctions/