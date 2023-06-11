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Главный автомарафон – 🌪: Квят разбил машину, лидеров настигли аварии, дождь залил трек, «Феррари» победила!

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Автобойня.

История свершилась – «Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана». В первой же попытке после возвращения в высший класс с гиперкаром 499P, всего на четвертой гонке. Выжила в невероятно сложном «Ле-Мане», наполненном авариями и ошибками, и обыграла привычного лидера «Тойоту» (5 побед в Ле-Мане подряд). Предыдущий успех Скудерии датируется 1965 годом!

Это вообще первая победа гиперкара «Феррари» в новейшей истории – до этого был только поул на первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в Себринге. Дальше итальянскую марку преследовали неполадки, поломки, отказы, аварии и сила «Тойоты».

Вау? Безусловно – ведь экипаж №51 (бывший гонщик «Ф-1» Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандо Пьер Гвиди) постоянно бился колесо в колесо с японскими машинами – вот, например, как они возвращали лидерство после проваленного пит-стопа:

Гиперкар Скудерии заглох и не заводился целую минуту (проблема повторялась несколько раз), тактика «подрезки» у «Тойоты» сработала, и «Феррари» пришлось пробиваться обратно в топ.

Вообще такие сражения происходили почти всю гонку, когда соперники сходились на треке – например, на одном из рестартов:

На финиш в итоге №51 привез «Тойоте» 1,5 минуты.

Однако все-таки нужно иметь в виду: гонка «Феррари» не прошла идеально. Заминка на пит-стопе – это еще маленькая неурядица. В ночной период, например, машина вылетала в гравий и повреждала днище – тогда она вообще замыкала топ-5.

Прорваться помогла, конечно, мощная работа механиков и гонщиков, но и несколько обстоятельств.

Например, прямо перед «Ле-Маном» организаторы пересмотрели распределение балласта по программе уравнивания возможностей – и добавили «Тойоте» аж 37 кг! (а это 4% всей массы машины). Босс японской команды сразу выступил в прессе с заявлением «нельзя просто взять и поменять правила в середине сезона», а гонщик одного из экипажей Камуи Кобаяси оценил дополнительное «замедление» в 1,2 секунды с круга «Ле-Мана».

Поул (и первый ряд) в итоге взяла именно «Феррари» под №50 – с отрывом в 1,5 секунды от ставшей третьей «Тойоты». Машина №51 выиграла у машины №8 0,7 секунды.

Выглядело так, словно организаторы посмотрели на мучения Скудерии, оценили примерные потери от ее стратегических решений и поломок, и нарулили соперникам ровно такое отставание, чтобы у «Феррари» был все-таки шанс нагнать их на треке (если итальянцы не сойдут). Тогда идея организаторов сработала!

«Тойоте» действительно пришлось атаковать: японец Рио Хиракава даже чуть не сломал машину в гравии в похожей манере, когда пытался нагнать Скудерию. После вылета финальный отрезок ему не доверили.

Тут уже заметно второе серьезное обстоятельство победы: колоссальное количество аварий у других лидеров. Начинавшийся и прекращавшийся дождь на разных частях трека, перепады температур – все это вызвало ошибки, как у лидировавшей «Йота-Порше», которая попросту уехала в стену.

Трудные условия принуждали к ошибкам и машины других классов – а они уже убирали гиперкары, как в этом завале с «Тойотой» №7:

Просчеты конкурентов дарили золотой шанс «Пежо» – их гиперкар считался чуть ли не самым проблемным, и любые перспективы французской команды связывали только с авариями соперников и аккуратной работой пилотов. Расклад работал до середины гонки – на 12-м часе марафона «Пежо» убрался в барьеры на скользком асфальте после дождя и потерял кучу времени на ремонт:

Сыграть какую-роль могли и «Кадиллаки» (они в итоге заняли третье и четвертое), но один из них самоустранился уже через 1,5 минуты после старта:

Там на фоне «Тойота» обогнала обе «Феррари», так что этот момент – отличная иллюстрация всему «Ле-Ману». Настоящее безумие.

Оба россиянина претендовали на топ-5 в своих классах, но сошли

Авария «Кадиллака» на старте сходу подбила гонку Квята: Даниил начинал заезд в своем экипаже и прорвался на второе, но собрал волну обломков – они повредили фары и его прототип. Пришлось несколько раз останавливаться на вынужденных пит-стопах – меняли практически весь обвес спереди и сзади, доставали карбоновые останки гиперкара…

Итог – откат на 18-е место. Экипаж №63 выбирался оттуда до двух часов ночи и в конце концов вернулся в топ-5.

Но ночной период Даниил не вывез до конца:

Повреждения оказались слишком серьезными – «Преме» пришлось сойти.

Машина второго россиянина Влада Ломко – #47 команды Cool Racing – стартовала четвертой, но упала на 13-е ко второму часу. Тем не менее, вполне удачно всех пересиживала к почти дожила до рассвета – даже подпрыгнула в топ-3 из-за аварий соперников.

Но затем…

Хоть прототип и добрался до финиша, повреждения оказались слишком серьезными – ремонту машина не подлежала и команда сошла.

Потоп на треке, сложные условия приводили к авариям

Половина происшествий – из-за крайне суровых условий: например, к третьему часу только на одной части трека зарядил такой ливень, что машины буквально плыли:

«Медленный» режим вместе с автомобилем безопасности держали больше часа, но даже после возвращения асфальта в более «гоночное» состояние высыхал очень долго – особенно ночью. Из-за этого и крэши – перепады в сцеплении оказывались слишком внезапными и непредсказуемыми.

Попал в аварию и самый звездный участник гонки Майкл Фассбендер:

Эти сложные условия сильно повлияли на гонку: ночные мокрые отрезки с трудом проезжает и самый талантливый пилот. Также сказался фактор повышения конкуренции в классе гиперкаров: если в прошлом году их было 5 машин, причем одна быстро сломалась, а две «Тойоты» и два «Гликенхауса» друг с другом почти не конкурировали, то теперь в категорию поступило 15 заявок. Без тех же «Гликенхаусов» и явного аутсайдера «Ваунолла» (бывшего ByKolles) осталось 12 машин – у каждой в той или иной степени оставались перспективы или шансы на подиум.

В итоге они действительно гонялись друг с другом и подгоняли друг друга. Конкуренция повышала общее напряжение на трассе, нельзя было уйти в сберегающий режим.

С расширением количества гиперкаров добавилось и количество хаоса на треке: ведь теперь больше быстрых машин обгоняли на круг более медленные LMP2 и GTE. Если раньше тех обходили 4 машины, то теперь в 3 раза больше – и следить в зеркала приходилось внимательнее. Иногда – с учетом сложных условий – концентрацию теряли все стороны, и аварии с круговыми лишали кого-то притязаний. Так шансы на подиум потеряла одна из «Порше».

Всего же классифицировано 40 машин из 62-х – это антирекорд с 2018-го. Исторический «Ле-Ман».

«Феррари» возвращается на «Ле-Ман» с этим алым красавцем-гиперкаром на 680 л.с. Его уникальность – инновации из «Ф-1»

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Фото: East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

1 комментарий

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Кавабунга Шреддоголовый
Вековой юбилей марафона отметили как полагается. Такого хаоса не было очень давно. Стоит отметить и другие категории. В ЛМП2 Интер Европол победил, а в ГТЕ Ам победу одержал Корветт, причём отставал на 2 круга в самом начале гонки, а потом выбирался. Своё 25-летие в Ле-Мане отметили 9 победой и последней в качестве заводской команды
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