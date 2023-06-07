Наглядная симуляция.

Если когда-нибудь в мире будут проходить серьезные выборы лучшего спортсмена в истории, то испанский мотогонщик Марк Маркес точно должен быть как минимум в шорт-листе. К 30 годам он выиграл шесть титулов и 59 гонок (сотня подиумов!) в самую конкурентную эру MotoGP – судя по исследованию Motor Sport Magazine, в начале 2020-х худший байк проигрывал обладателю поула 0,5% времени, когда в 2002-м разрыв был 3%, а в 82-м – 2,5%.

И речь об одном из самых атлетичных видов спорта – здесь нужно быть и силачом, чтобы управлять байком, и супервыносливым, и постоянно сохранять концентрацию, и оставаться безумцем, чтобы соглашаться на все это.

Маркес доминировал в свое десятилетие – и после каждой травмы возвращался. Особенно его замучили переломы в последние годы: в этом году сломал палец после поула и подиума на первом же этапе, а с 2020-го по 2022-й Марк все пытался восстановиться от кошмарного перелома руки – неудачные операции шли одна за другой, и появились даже сомнения в его возвращении.

Однако испанец все-таки вернулся – и о последних операциях, слезах от боли и болезненных процессах заживления даже снял документалку All In. Ее можно посмотреть на Amazon, ее главные темы – травмы и сражения с Валентино Росси.

Третьей темой рассказа стала уязвимость, которая преследует Марка уже 12 лет – с 2011-го и гонок в Moto2. Речь о диплопии, или двойном зрении – будущий суперчемпион после падения заработал сотряс и паралич нерва.

Тогда все прошло хорошо – операция помогла, он восстановился за зиму и вернулся.

Но в конце 2021-го вновь жутко упал:

И проблема вернулась – настолько, что Марк даже всерьез думал о завершении карьеры:

«Над таким типом травмы нельзя работать, просто прийти и сказать физиотерапевтам: у меня раздваивается зрение, что делать? – признавался Марка для DAZN Espana. – В обычной жизни мне было бы нормально, но на сложнейшем мотоцикле…

Я сменил восемь врачей. Меня помещали в машину, где оказывали маленькую фигурку на заднем плане, разделяли и сливали изображения. Были другие упражнения, полные боли – в этой машине. Это была предсезонка, физически они мне ничего не стоили, но ментально просто уничтожали.

Мы часто ломаем мизинцы – они первыми касаются земли. Это понятные риски. В один год я падал на семи гонках, а ведь если бы я финишировал в них хотя бы пятым (что обычно я легко делаю) – запросто выиграл бы титул. В такие моменты нужно осознать некоторые вещи и попробовать другой подход.

Я реально думал о конце карьеры. Врач сказал мне: с рукой все нормально, она срослась. А вот зрение – снова нерв, и он не в порядке. Еще хуже [это слышать], когда знать, что тебя ждет. Было три варианта: ждать самозаживления, вмешаться и посмотреть, что выйдет, или уйти из спорта. В любом случае реагируешь как побежденный. Растворяешься в такой ситуации.

Это вновь оказался один из самых тяжелых моментов в карьере: уже четвертая зима подряд, в которой я травмирован. Не пожелал бы такого никому, сопернику или просто человеку. Моей целью всегда было добраться до первых тестов или первой гонки. Зрение – нечто очень серьезное, но я никогда не терял оптимизма».

А в All In Маркес вместе со съемочной командой симулировали то, как Марк видит мир и гонки в моменты обострения – действительно размыто:

«Черт, вы и правда симулировали диплопию! Так и есть, все так и выглядит, выполнено идеально!»

«В такие моменты я вижу одну и ту же голову здесь и здесь:

Дело не в том, какой глаз плохо видит. Если я закрываю один – вижу идеально. Но когда оба открыты – случается небольшое наложение. Я б сказал, примерно в градус. Когда вещь рядом, разница в градус почти незаметна, но для дальних вещей – ох, все хуже».

В такие моменты обострений Марку приходится пользоваться специальной корректирующей линейкой – чтобы смотреть телевизор, читать или просто глядеть вдаль:

И проверяться до или после тренировок:

А голова от постоянной концентрации во время таких тренировок болит так, что Марк только лежал с кубиками льда на лбу.

Трудно поверить, что он опять в строю – берет поулы и сражается за топ-5. Жаль только, «Хонда» в этом году совсем подвела с техникой: пока Маркес удивляет, другой чемпион мира Хоан Мир почти не попадет в топ-10, как и гонщики клиентской LCR (лишь однажды Алекс Ринс выиграл на «Трассе Америк» – с учетом сходов шести прямых конкурентов).

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone / Staff