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Что за крошечная девушка гоняет в одной машине с Квятом на главном автомарафоне мира? Рассказываем

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19-летняя Дориан Пен.

Самый успешный российский гонщик «Ф-1» Даниил Квят дебютирует на главном автомарафоне планеты – «24 часах Ле-Мана». У него есть все шансы и на победу, и на подиум: экипаж №63 взял подиум на первом же этапе, поул – на втором этапе чуть не победил – не повезло с сэйфти-каром), а на третьем возглавил категорию после вот этого стартового рывка с третьей позиции.

Но за рулем тогда был не сам Даниил и не его опытный напарник Мирко Бортолотти, а вот эта 19-летняя крохотная француженка:

Это Дориан Пен – одна из самых перспективных девушек-гонщиц до 20 лет по прозвищу Pocket Rocket («Карманная ракета»). И за рост, и за взрывной характер – с ним Квят познакомился, когда отмечал последний День рождения.

И ее взяли совсем не из-за маркетинга – девушка действительно хороша. В дебютный сезон за рулем прототипа (раньше она не гонялась на технике круче машин класса ГТ) она в первую же гонку выдавала отрезки средним темпом почти на уровне Квята. Ее потрясающая стабильность в 19 лет и помогала экипажу №63 постоянно сражаться за победы и подиумы – просто невезение в суперконкрурентной LMP2 иногда может очень дорого стоить.

Путь Пен в высшую лигу автоспорта получился стремительным и необычным – буквально за пару лет, без серьезных сторонних вложений и обитаний в юниорских «Формулах».

В 2013-м она дебютировала в картах, в 2016-м перешла на категорию национальных соревнований, в 2018-м выиграла женский зачет Чемпионата Франции, а в 2019-м – общий и съездила на первые Автоспортивные игры. Следом – тесты в программе ФИА Girls on Track, год в юниорском монокубке «Рено» Clio (второе место!) и первый профессиональный контракт – с итальянской командой Iron Dames («Железные Дамы»). Это была инициатива команды Iron Lynx с полностью женским экипажем в кузовных гонках класса GT3 – Дориан в первый же сезон в такой технике взяла третье место в общем зачете

Затем – переход в чемпионат Европы Ferrari Challenge и победа, контракт с «Према» (которую выкупил Iron Lynx), объединение с Квятом и титул первой женщины в категории LMP2, стартовавшей с поула.

Ее сайт тщательно ведет подсчет всех официальных заездов – и по нему за профессиональную карьеру Пен провела 34 гонки, 12 раз победила и 27 поднялась на подиум – 79% стартов кончались в топ-3.

Неудивительно, что в 2022-м французская федерация автоспорта наградила ее престижнейшим призом лучшим национальным гонщикам Volant D’Or («Золотой руль»)– наравне с чемпионом «Формулы-3» Виктором Мартинсом, чемпионом мира по картингу Артуром Дорисоном, первому победителю Кубка мира по турингу на электрокарах Адриену Тамбэ и команде «Ф-1» «Альпин» (получали пилоты Гран-при Эстебан Окон и Пьер Гасли).

Да, без скидок на пол или особой «женской» категории – ведь за сезон Дориан выиграла 9 из 14 гонок!

И теперь она на «Ле-Мане».

«Когда я только выиграла чемпионат Франции по картингу 4 года назад, я и представить не могла, что окажусь вот так в чемпионате мира по гонкам на выносливость! Так что да, все провернулось очень быстро… Я просто живу в мечте, этот сезон ведет к цели, которая всегда была у меня в голове.

Она – в достижении высочайшего уровня автоспорта. Я мечтала об «Ф-1» с самого детства. Если не «Ф-1», то хочу попасть в гиперкары в гонках на выносливость, остаться на вершине. Чем суровее задача – тем лучше я выступаю».

И ведь «Према» и Iron Lynx запартнерились с «Ламборгини» – Квят и другие пилоты итальянской команды помогут бренду с доводкой гиперкара для «Ле-Мана» и отправятся побеждать на нем в абсолюте уже в 2024-м. Пен пока не попала в заводскую программу, но уже крайне близко.

И ближе всех прочих девушек к топовым автоспортивным категориям.

Фото: instagram.com/dorianepin/

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