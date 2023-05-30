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Теперь Алонсо – разносчик пиццы: кормил фанатов на встрече перед домашним Гран-при

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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Формула-1 Формула-1
Астон Мартин Астон Мартин
Гран-при Испании
Авто Авто

Фернандо гостеприимный.

На Гран-при Испании «Формула-1» попробовала еще один новый формат взаимодействия с фанатами: «гоночную деревню» F1 Village в самом центре Барселоны, близ которой и проводится этап.

Тенты серии и команд разбили в порту столицы Каталонии – районе Барселонетты. Самая большая зона оказалась у «Астон Мартин» – нынешнего пристанища двукратного чемпиона «Ф-1» Фернандо Алонсо.

Изначально появление гоночного героя Испании не планировалось (в расписании его не было), но в среду во второй половине дня посетителей «гоночной деревни» ждал сюрприз.

К ним пришли сам чемпион, его часть команды «Астон Мартин» и консультант команды, старый друг Фернандо и бывший гонщик «Макларена», «Заубера», «Эрроуз», «Ягуара» и «ХРТ» Педро де ла Роса (90 Гран-при, 1 подиум).

И Алонсо фоткался со всеми, давал автографы до вечера, а еще… Разносил пиццу под гимны фанатов:

Все было настолько внезапно, что смм-щикам «Астон Мартин» даже потом пришлось криво блюрить бренд ресторана:

А ведь в порту собрались сотни болельщиков:

Кажется, в этом году Фернандо твердо решил побить все личные рекорды милоты!

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

Русские модели, певица, экс-девушки Серхио Рамоса и Валентино Росси – все бывшие Алонсо. Фернандо вновь свободен

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

Фото: Instagram/astonmartinf1

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