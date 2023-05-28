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Засуха в Европе убивает легендарные победные традиции «Ф-1»: «Ред Булл» лишили бассейна для прыжков после успехов в Монако

Эдриан Ньюи Эдриан Ньюи
Гран-при Монако
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер
Марк Уэббер Марк Уэббер
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ник де Врис Ник де Врис
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Формула-1 Формула-1
Юки Цунода Юки Цунода
Ред Булл Ред Булл
Серхио Перес Серхио Перес
Авто Авто

Замена – шарики.

Юг Франции вместе с Испанией охватила жесткая засуха: согласно отчету Европейской обсерватории, 21.3% территории Европейского союза находится в режиме «предупреждения», вызванного засухой, а еще 5.6% в режиме «тревога». Ситуация критичная – землю здесь с трудом можно назвать пригодной для аграрного хозяйства, а в перспективе только ухудшение проблем из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Под угрозой уже не только почвенные ресурсы, но и естественные водоемы и водотоки.

Оранжевый цвет – территории повышенной опасности, красный – те, где объявлена ЧС

Февраль 2023-го стал для Франция самым засушливым с 1959 года. Региону не хватает питьевой воды, резервуары удалось заполнить только на 55% (для сравнения, в 2022-м к этому времени – 85%). Министерству экологии страны пришлось ввести некоторые ограничительные меры, чтобы защитить водные запасы.

В кризисной ситуации воду разрешено использовать только в питьевых целях, для ухода за животными и создания условий для жизни водных существ, обеспечения безопасности жителей и нужд здравоохранения.

Примеру Франции последовали и в Монако, ведь 70% воды поступает в княжество из соседних регионов. Водой Монако обеспечивают французские реки: Вар, Везюби и Ройя.

В итоге княжество запретило гражданам орошать сады, клумбы, газоны и спортивные поля в отрезок времени с 8 утра до 8 вечера. Мыть здания, машины, яхты и другой водный транспорт, запускать фонтаны и наполнять бассейны – нельзя.

Никаких исключений. Мириться с новыми правилами пришлось даже «Формуле-1». Серия попрощалась с одним из ярчайших празднований в календаре.

Речь о знаменитом триумфальном бассейне «Ред Булл»: в 2006-м его открыл босс Кристиан Хорнер, нырнув голышом после проигранного спора пилоту Дэвиду Култхарду о подиуме. Руководитель молодой команды не верил, что топ-3 возможен, а Дэвид приехал-таки третьим – и подарил первый подиум собственной команде «Ред Булл».

Тогда-то ныряние в бассейн после успехов и стало традицией. С тех пор там искупались, наверное, все члены команды: например, все тот же Кристиан Хорнер топил журналиста Sky Sports F1 (бывшего пилота Джонни Херберта -большого шутника) и гениального конструктора «Ф-1» Эдриана Ньюи.

После своих побед в Гран-при туда ныряли Серхио Перес и Марк Уэббер.

Себастьян Феттель тоже там купался.

Но самое эпичное и легендарное погружение – у Даниэля Риккардо в 2018-м. Один из главных кадров того сезона!

Что же там теперь? Белыми пластиковые шары – нырять все еще можно.

Вываляли там пилотов второй команды Юки Цуноду и Ника де Вриса.

Макс Ферстаппен тоже «замочил ножки».

Но праздновать «нырком» не стал – хоть и выиграл Гран-при Монако в 2023-м. Может, дело и в осушении, но на победной пресс-конференции он очень старался всех поторопить, чтобы успеть на трансляцию главной гонки США «500 миль Индианаполиса» – она как раз начиналась сразу после финиша Гран-при.

Нервно поглядывал на часы и напоминал: «500 миль стартуют. «Инди-500» стартует. Часики-то тикают».

В итоге Макс так и пропал на весь остаток вечера и появился только ночью в традиционной для Монако афтерпати Amber Lounge. Празднование с командой не состоялось – Ферстаппен оказался первым гонщиком «Ред Булл» с победой на самом престижном Гран-при «Ф-1» без традиционно нырка в легендарный бассейн. Ждем следующий год?

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Фото: Red Bull

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