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Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не удалось обхитрить «Ред Булл»

Ред Булл Ред Булл
Джордж Расселл Джордж Расселл
Юки Цунода Юки Цунода
Альпин Альпин
Валттери Боттас Валттери Боттас
Мерседес Мерседес
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Логан Сарджент
Феррари Феррари
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Ланс Стролл Ланс Стролл
Альфа Ромео Альфа Ромео
Авто Авто

Провал «Феррари» и Переса.

Гран-при Монако – самая пилотажная трасса: узкая, короткая, почти без мест для обгона. Потому 75% успеха на ней – итог квалификации, и ее выиграл Макс Ферстаппен – в абсолютно феноменальной манере. Вторым стал Фернандо Алонсо, а третьим – Шарль Леклер, которого на три позиции сдвинул штраф за блокировку Ландо Норриса. В итоге на виртуальный подиум пододвинулся Эстебан Окон на «Альпин».

Удержание позиций не вышло простым: после 50-го круга над одним из секторов зарядил такой дождь, что пару машин буквально срывало. Только чудом обошлось без аварий и завалов – зато команды посоревновались в предсказании погоды, решении стратегических задач и обмане соперников.

Вот как это было:

– Все пережили первые несколько поворотов без аварий, стартовый порядок топ-10 остался без изменений. Хюлькенберг взлетел на 4 позиции за первый круг, но завернул в боксы для ремонта.

– Перес заехал за новыми шинами уже в конце первого круга – получил «хард». Цель – пересидеть и «подрезать» всех, кого только можно – ехать 77 кругов до финиша в надежде, что остальные будут выезжать позади после пит-стопов, сходить или «уплотняться» потенциальными сэйфти-карами.

– Современное состояние качества подвески «Уильямса»: Албон паркует весь пелотон в медленном повороте.

– Ферстаппен оторвался от Алонсо на 2,3 секунды за 8 кругов, Окон – в 9,5 секундах. Всю битву оставили стратегам – по моментам для пит-стопов: Фернандо стартовал на «харде», Макс – на «медиуме» (помягче и побыстрее). Перес застрял за Строллом на 18-м.

– Сайнс решил нажать на Окона на 11-м круге – и сломал антикрыло об «Альпин». Но не поехал в боксы – хотя торцевая пластина оторвалась! Карлосу – только предупреждение за столкновение.

– На 16-м круге Алонсо отстал на 7 секунд от Ферстаппена, Окон – на 19 секунд.

– На 18-м круге Магнуссен обогнал Сарджента! Редкий чистый обгон в Монако – а затем Логана полетели обгонять все:

Просто у «Уильямса» окончательно сдали шины, и машина со слабой подвеской перестала обрабатывать повороты – Албон, напарник Логана, тут же заехал в боксы.

– К 25-му кругу Ферстаппен оторвался от Окона на 30 секунд – почти на полкруга!

– К 29-му кругу «Феррари» дважды звала Сайнса на пит-стоп для «подрезки» Окона и дважды отзывала приказ. «Альпин» передала Эстебану: продолжай, что делаешь, «Феррари» в ярости.

– На 31-м круге Фестаппен догнал Переса – выиграл целый круг. Однако перед Серхио много машин – оба «Ред Булла» застряли, Макс проиграл 2,5 секунды Алонсо.

– Льюис Хэмилтон первым в группе лидеров открыл окно пит-стопов на 32-м круге – вернулся 8-м без трафика.

– Окон заехал в боксы следующим – на 33-м круге. «Альпин» задержала его – обслуживала Эстебана 4,2 секунды.

– Перес атаковал Стролла вслед за Ферстаппеном (Ланс пропускал того на круг) – и №18 вынес №11 с трека!

– Сайнс заехал в боксы на 34-м круге – выехал позади Окона, но перед Хэмилтоном. Расстановка не изменилась.

– На 35-м круге Перес сломал антикрыло об Магнуссена – пришлось заежать в боксы вновь. Серхио выехал 19-м.

– Леклер побывал в боксах на 45-м круге – вернулся 8-м, в 10 секундах за Хэмилтоном. Попытка пересидеть «Мерседесы» не удалась.

– Гасли заехал на пит-стоп на 48-м круге – и выехал 8-м: в 2 секундах за Леклером.

– На 50-м круге Ферстаппену передали: возможны капли дождя в 6-м и 8-м поворотах. Расселлу сказали о дождях в 3-м повороте. Макс к тому моменту оторвался от Алонсо на 9 секунд, Фернандо – на 27 (полновесный пит-стоп!) от Расселла! «Макларен» при этом перевел Норриса на «хард» – словно никаких намеков на дождь и нет.

– На 52-м круге дождь заметно пошел везде! Боттасу и Строллу тут же поставили «промежуточные» шины.

– На 53-м круге Ферстаппену передали «выживать на мокрых участках, пока другие сухие», а Сайнс с Оконом вновь зарубились колесо в колесо.

– На 55-м Алонсо заехал в боксы за «медиумом» – для сухой погоды! Хэмилтон, Окон, Расселл – все остальные на «промежуточные». На втором секторе начался ливень – Сайнса смыло.

– Ферстаппен заехал в боксы за «промежуточными» на 56-м. Алонсо – тоже, и все равно выбрался вторым. Окон – третий, Хэмилтон – 4-й.

– Магнуссен дожил до 58-го на сухих шинах – и его перевели сразу на «дождевые»! После въезда в барьеры.

– Расселлу прилетели 5 секунд штрафа за небезопасное возвращение в Переса! Джордж тоже укатился в зону вылета из-за проскальзываний на воде и не слишком осмотрительно выезжал из кармана:

– На 68-м и 69-м кругах «Макларены» прорвались в очки мимо Цуноды, а затем Юки уехал в барьеры – его тормоза совсем сдались.

– Остальные 10 кругов до финиша прошли без борьбы и происшествий – Ферстаппен привез Алонсо 28 секунд. Окон – третий: отстал от «Альпин» на 9 секунд! Двое «Мерседесов» – в топ-5, «Феррари» – классика:

У Алонсо и «Астон Мартин» был единственный шанс на победу – перехитрить «Ред Булл» по стратегии. Они и попытались: рискнули с «медиумом» в надежде, что температуры шин на более сухой части трека хватит, чтобы удержаться на влажном. Не сработало – дождь усилился, и Фернандо быстро вернули на «промежуточные».

Перес провалил квалификацию и слишком грязно провел гонку – хотя перед стартом «Ред Булл» ставил ему цель хотя бы побороться за очки. Если у Серхио и были чемпионские амбиции – после Монако с ними можно проститься: теперь наравне с Максом его котировать не будут.

Положение в общем зачете соответствует ситуации – Перес в 41 балле от напарника, Алонсо – в 12 очках от второго места:

А в Кубке конструкторов, похоже, уровень команды опять решает больше уровня машины. «Феррари» безнадежно застряла на 4-м, а «Мерседес» почти достал «Астон Мартин»:

Стролл со сломанными руками в начале сезона выступал намного лучше, и сейчас команда сильно уступает из-за его нестабильности. Может, через неделю на Гран-при Испании будет камбэк?

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

2 комментария

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mexicantushkan
Астон Мартин просто феерические, им не нужно было хитрить со стратегией, достаточно было того что Ферстаппен остался на трассе на лишний круг.
+2
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Ан Кот
это же надо быть такими лопухами чтобы в дождь слики одевать!
я имею ввиду АМ
0
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