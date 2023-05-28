Провал «Феррари» и Переса.

Гран-при Монако – самая пилотажная трасса: узкая, короткая, почти без мест для обгона. Потому 75% успеха на ней – итог квалификации, и ее выиграл Макс Ферстаппен – в абсолютно феноменальной манере. Вторым стал Фернандо Алонсо, а третьим – Шарль Леклер, которого на три позиции сдвинул штраф за блокировку Ландо Норриса. В итоге на виртуальный подиум пододвинулся Эстебан Окон на «Альпин».

Удержание позиций не вышло простым: после 50-го круга над одним из секторов зарядил такой дождь, что пару машин буквально срывало. Только чудом обошлось без аварий и завалов – зато команды посоревновались в предсказании погоды, решении стратегических задач и обмане соперников.

Вот как это было:

– Все пережили первые несколько поворотов без аварий, стартовый порядок топ-10 остался без изменений. Хюлькенберг взлетел на 4 позиции за первый круг, но завернул в боксы для ремонта.

– Перес заехал за новыми шинами уже в конце первого круга – получил «хард». Цель – пересидеть и «подрезать» всех, кого только можно – ехать 77 кругов до финиша в надежде, что остальные будут выезжать позади после пит-стопов, сходить или «уплотняться» потенциальными сэйфти-карами.

– Современное состояние качества подвески «Уильямса»: Албон паркует весь пелотон в медленном повороте.

– Ферстаппен оторвался от Алонсо на 2,3 секунды за 8 кругов, Окон – в 9,5 секундах. Всю битву оставили стратегам – по моментам для пит-стопов: Фернандо стартовал на «харде», Макс – на «медиуме» (помягче и побыстрее). Перес застрял за Строллом на 18-м.

– Сайнс решил нажать на Окона на 11-м круге – и сломал антикрыло об «Альпин». Но не поехал в боксы – хотя торцевая пластина оторвалась! Карлосу – только предупреждение за столкновение.

– На 16-м круге Алонсо отстал на 7 секунд от Ферстаппена, Окон – на 19 секунд.

– На 18-м круге Магнуссен обогнал Сарджента! Редкий чистый обгон в Монако – а затем Логана полетели обгонять все:

Просто у «Уильямса» окончательно сдали шины, и машина со слабой подвеской перестала обрабатывать повороты – Албон, напарник Логана, тут же заехал в боксы.

– К 25-му кругу Ферстаппен оторвался от Окона на 30 секунд – почти на полкруга!

– К 29-му кругу «Феррари» дважды звала Сайнса на пит-стоп для «подрезки» Окона и дважды отзывала приказ. «Альпин» передала Эстебану: продолжай, что делаешь, «Феррари» в ярости.

– На 31-м круге Фестаппен догнал Переса – выиграл целый круг. Однако перед Серхио много машин – оба «Ред Булла» застряли, Макс проиграл 2,5 секунды Алонсо.

– Льюис Хэмилтон первым в группе лидеров открыл окно пит-стопов на 32-м круге – вернулся 8-м без трафика.

– Окон заехал в боксы следующим – на 33-м круге. «Альпин» задержала его – обслуживала Эстебана 4,2 секунды.

– Перес атаковал Стролла вслед за Ферстаппеном (Ланс пропускал того на круг) – и №18 вынес №11 с трека!

– Сайнс заехал в боксы на 34-м круге – выехал позади Окона, но перед Хэмилтоном. Расстановка не изменилась.

– На 35-м круге Перес сломал антикрыло об Магнуссена – пришлось заежать в боксы вновь. Серхио выехал 19-м.

– Леклер побывал в боксах на 45-м круге – вернулся 8-м, в 10 секундах за Хэмилтоном. Попытка пересидеть «Мерседесы» не удалась.

– Гасли заехал на пит-стоп на 48-м круге – и выехал 8-м: в 2 секундах за Леклером.

– На 50-м круге Ферстаппену передали: возможны капли дождя в 6-м и 8-м поворотах. Расселлу сказали о дождях в 3-м повороте. Макс к тому моменту оторвался от Алонсо на 9 секунд, Фернандо – на 27 (полновесный пит-стоп!) от Расселла! «Макларен» при этом перевел Норриса на «хард» – словно никаких намеков на дождь и нет.

– На 52-м круге дождь заметно пошел везде! Боттасу и Строллу тут же поставили «промежуточные» шины.

– На 53-м круге Ферстаппену передали «выживать на мокрых участках, пока другие сухие», а Сайнс с Оконом вновь зарубились колесо в колесо.

– На 55-м Алонсо заехал в боксы за «медиумом» – для сухой погоды! Хэмилтон, Окон, Расселл – все остальные на «промежуточные». На втором секторе начался ливень – Сайнса смыло.

– Ферстаппен заехал в боксы за «промежуточными» на 56-м. Алонсо – тоже, и все равно выбрался вторым. Окон – третий, Хэмилтон – 4-й.

– Магнуссен дожил до 58-го на сухих шинах – и его перевели сразу на «дождевые»! После въезда в барьеры.

– Расселлу прилетели 5 секунд штрафа за небезопасное возвращение в Переса! Джордж тоже укатился в зону вылета из-за проскальзываний на воде и не слишком осмотрительно выезжал из кармана:

– На 68-м и 69-м кругах «Макларены» прорвались в очки мимо Цуноды, а затем Юки уехал в барьеры – его тормоза совсем сдались.

– Остальные 10 кругов до финиша прошли без борьбы и происшествий – Ферстаппен привез Алонсо 28 секунд. Окон – третий: отстал от «Альпин» на 9 секунд! Двое «Мерседесов» – в топ-5, «Феррари» – классика:

У Алонсо и «Астон Мартин» был единственный шанс на победу – перехитрить «Ред Булл» по стратегии. Они и попытались: рискнули с «медиумом» в надежде, что температуры шин на более сухой части трека хватит, чтобы удержаться на влажном. Не сработало – дождь усилился, и Фернандо быстро вернули на «промежуточные».

Перес провалил квалификацию и слишком грязно провел гонку – хотя перед стартом «Ред Булл» ставил ему цель хотя бы побороться за очки. Если у Серхио и были чемпионские амбиции – после Монако с ними можно проститься: теперь наравне с Максом его котировать не будут.

Положение в общем зачете соответствует ситуации – Перес в 41 балле от напарника, Алонсо – в 12 очках от второго места:

А в Кубке конструкторов, похоже, уровень команды опять решает больше уровня машины. «Феррари» безнадежно застряла на 4-м, а «Мерседес» почти достал «Астон Мартин»:

Стролл со сломанными руками в начале сезона выступал намного лучше, и сейчас команда сильно уступает из-за его нестабильности. Может, через неделю на Гран-при Испании будет камбэк?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson