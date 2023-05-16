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Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил

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Зато случилось чудесное спасение.

Шестой раунд «Формулы-1» 2023-го в Имоле не состоится – Гран-при Эмилии-Романьи отменен из-за жесткого наводнения всего региона после двух дней нереально сильных дождей. Команды успели только привезти грузы на трассу, гонщики даже не прилетели в Италию (все, кроме пилотов «Альфа Таури»), но теперь все внимание местных сосредоточено на помощи пострадавшим, а «Ф-1» концентрируется на Гран-при Монако.

Конечно, отмена гонки в таких условиях – правильный шаг, но все же остается сожаление насчет упущенной возможности. Имола – олдскульный и необычный автодром, очень узкий и быстрый, с медленными поворотами: местный Гран-при мог бы придать чемпионату совсем другой импульс.

И сейчас речь даже не о возможной дождевой гонке (судя по прогнозам погоды, шанс на нее был): даже посуху мы бы увидели совсем другую «Ф-1» по сравнению с этапами в Майами или Баку. Ближе всего оказалась бы Австралия, но и «Альберт-Парк» похож на Имолу лишь частично.

Как же выглядит круг по автодрому имени Дино и Энцо Феррари? Круг из квалификации 2022-го будет брать не слишком справедливо (она проходила во влажных условиях, там много брызг и не совсем репрезентативные точки замедления и разгона), зато можно взамен можно понять его характер по первой квалопобеде Серхио Переса над Максом Ферстаппеном в 2021-м

Что же можно отметить в треке?

– Длинные отрезки с быстрыми виражами – следовательно, важна аэродинамическая эффективность и баланс между прижимной силой и скоростью на прямых;

– Короткие зоны замедлений перед шиканами или среднесекоростными поворотами – машины проводят мало времени на торможении, а моменты нажатий на обе педали критичны;

– Всего пара точек жесткого торможения, мало поворотов большого радиуса (на которых Ферстаппен сильнее всего) – похоже на городской автодром без стен;

– Умеренный уровень ускорения, но именно он управляет всем кругом;

– Для гонки выходит средний уровень сцепления, но и низкий износ покрышек – идеально для контроля траектории педалью газа в таких поворотах;

Да, это максимально средний и олдскульный трек – на нем и работают больше всего более олдскульные пиотажные стили с опорой на работу с педалями, а не мягкое обращение с рулем из картинга.

Повлияли бы и погодные условия: максимум +22 градусов по Цельсию, не слишком суровый ветер – 11-15 км/ч, но без резких порывов (это крайне важно).

Во всех смыслах это был бы особенный Гран-при. Кто же выиграл бы от таких условий?

Серхио Перес

Второго пилота «Ред Булл» прославляют как «короля уличных треков», но мы уже развенчивали этот миф – №11 просто выглядит сильнее на трассах подобного типа. На узких автодромах без сложных медленных или долгих быстрых поворотов можно диктовать траектории именно педалями – и здесь как раз Перес чуть ли не лучший в «Ф-1» на данный момент.

Подходящие Серхио условия чаще бывают в городах, но вообще не только там – и трек в Имоле как раз отличный пример. Здесь Перес выиграл первую квалификацию у Ферстаппена всего на втором Гран-при за «Ред Булл» – еще на новой и не слишком подходящей машине 2021-го. В 2022-м фокус повторить не удалось из-за хаоса дождевой субботы – тогда вместо часа сессия длилась почти два.

В этом же году «Ред Булл» заявил о создании варианта настроек и под Переса, да и сам Серхио лучше познакомился с машиной и ехал не хуже Ферстаппена в Саудовской Аравии и Баку.

В Имоле у него тоже был бы шанс вновь попытаться выиграть и вернуться в схватку за титул – ведь на самом деле такие автодромы отлично уравнивают Переса и Ферстаппена в шансах. Макс на них не может в полную силу пользоваться преимуществом размашистого стиля «вращения» машины вокруг апексов (ведь нет длинных апексов после долгих зон торможения), а Перес как раз способен максимизировать свои любимые фишки – контроль над шинами через бережную работу с педалью газа.

Это не совсем не значит, что «стиль Ферстаппена превращается в тыкву, а Перес расцветает». Просто превосходство Макса относительно соперников при прочих равных чуть меньше – а дальше дело за преследователями и их формой.

«Феррари»

После проигранной схватки за титул в 2022-м Скудерия поставила цель непременно победить в 2023-м – и вместо планомерного развития достаточно качественного шасси просто перешла к быстрой и бескомпромиссной выжимке всего, что можно получить с машины прямо сейчас. Оттуда – экстремальная доработка концепта с новой подвеской при небольшой переделке болида под скорость на прямых: в «Феррари» еще перед стартом сезона обещали сложности в поворотах.

И, похоже, в Маранелло перестарались с переносом идеальных данных симулятора на трек – SF23 оказалась крайне трудной. Такие «пиковые» машины в принципе работают только в идеальных условиях, на которые их затачивали в симуляторе – если температура хоть немного выше или ниже, то баланс сразу меняется и болид перестает выдавать предсказуемую прижимную силу.

Но особенно такие машины зависят от ветра и внезапных его порывов – ведь симулятор и аэротруба работают при стабильном виртуальном движении аэропотока, Скорость ограничена в нем регламентом – 180 км/ч: все быстрые повороты на треке проезжаются быстрее. Причем при разработке нового аэрообвеса инженеры всегда сталкиваются с выбором: либо потратить все доступное время и ресурсы на поиск и доводку лучшего концепта, или уделить часть времени на создание дополнительных балансирующих инструментов, чтобы снизить зависимость поведения машины от внешних условий.

Все эти задачи с целью ускорить на машину на прямых трудно сочетаются вместе, если только план концепции не продумали и проработали тщательно заранее.

И по отзывам Леклера о SF23 уже понятно, в чем главная слабость новой «Феррари»:

«Мы просто не знаем, что случится с машиной после перехода на новый комплект шин, как она будет реагировать, как шины будут работать на асфальте конкретного типа. В таких условиях гонщику очень трудно почувствовать уверенность.

Одно можно сказать наверняка – машина стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году.

Со стабильностью тоже есть проблемы: порой начинает казаться, что мы сделали шаг вперед, а потом выясняется, что решение было ошибочным. Когда мы приезжаем на трассу, где условия отличаются от привычных – например, где температура чуть выше стандартной, машина внезапно вываливается из рабочего окна настроек».

Карлос Сайнс тоже согласен: «Машина не простая. Сейчас мы немного страдаем с непредсказуемостью, фокусами машины, из-за них сложно собрать круг воедино в квалификации. С гоночным темпом, при смене условий, с ветром, с износом шин разных комплектов – очень, очень трудно предсказать и мудрено – подстраиваться».

И в Имоле почти всех этих факторов не было бы – Скудерия получила бы шанс прокатать SF23 на автодроме имени своих создателей именно так, как задумано на симуляторе, и посмотреть на реальные шансы против «Ред Булл». Не вышло.

«Макларен»

Если вы – фанат легендарной английской команды, то при чтении жалоб гонщиков «Феррари» на их машину в вас могло прилететь дежа вю. Ведь пилоты «Макларена» рассказывают о таком же поведении их машины ровно теми же словами все последние несколько лет – Риккардо в итоге признал поражение и ушел резервистом в «Ред Булл».

Их проблемы прорезались намного раньше из-за устаревших симулятора и аэротрубы – старые регламенты позволяли больше всевозможных закрылочков, рассекателей и дефлекторов, потому оранжевая машина тонула не так сильно в предыдущие годы или быстрее всплывала. Например, в 2021-м Норрис брал подиум в Имоле, а Риккардо заехал в топ-6.

В 2022-м регламент радикально сменился: антикрыло упростили, дефлекторы и множество рассекателей запретили, на первый план вышло именно качество шасси и днища. «Макларен» же делал болид под притязания на возвращение в битвы за победы – потому выбрал «пиковый» подход еще до «Феррари» и резал углы где только можно. В результате машина оказалась абсолютно непредсказуемой в зонах замедлений и на поворотах, гонщики тормозили сильно раньше и жестче расчетов и просто убивали соответствующие части машины.

Потребовалась волна стабилизирующих обновлений, чтобы оранжевым болидом можно было хоть как-то управлять – и в Австралии (треке с похожими характеристиками) Норрис заехал в топ-5. Это был третий этап сезона, на следующей – Имоле – Ландо взял подиум: единственный в сезоне для команды.

Но в 2022-м «Макларен» все еще достраивает новую аэротрубу и доделывает симулятор, потому пока проблемы сохраняются.

«Есть закономерность – когда уровень сцепления высокий, наша машина лучше, – пояснил шеф «Макларена» Андреа Стелла после гонки в Баку. – При низком уровне сцепления гонщикам приходится больше ехать накатом при сброшенном газе, а наша машина не очень здорово на такое реагирует.

При жестком торможении вы снижаете расстояние, которое проезжаете без нажатий на педали тормоза или газа. И мы были вполне конкурентоспособны на всех участках круга, где мы могли жестко тормозить, в коротких поворотах. Но если говорить о секторе, где нужно сбрасывать раньше – там машина работала хуже».

«Когда на трассе были самые холодные условия, мы казались более конкурентоспособными. Мы должны понять, почему у нас появляются проблемы, когда становится теплее» – Уточнил Оскар Пиастри – тоже про Баку.

Почему столько внимания конкретным и коротким моментам без задействования педалей? Ведь это и есть тот самый момент, когда шасси работает «как в аэротрубе» – то есть без инерции подталкивания мотором или замедления торможением. В такие моменты машина и уязвима от внешних условий больше всего – в случае несовпадения ветра или температур с «расчетными» болид может создавать больше или меньше прижимной силы, а значит, медленнее или быстрее сбрасывать скорость. Это как раз и нельзя предсказать, потому пилот вынужден быть начеку в каждом повороте, оставлять запас и реагировать – и все равно временами промахиваться мимо идеальных траекторий.

Невысокие температуры, слабый ветер, небольшие зоны торможений – все складывалось в пользу «Макларена» в прошлом, могло бы сложиться и теперь. Ведь Норрис стабильно хорош, да и Пиастри уже достаточно показал себя в Австралии и Майами – у обоих точно был шанс на топ-10 (а может, и топ-5). Когда он выпадет вновь – неизвестно.

«Альфа Таури»

Вторая команда «Ред Булл» сейчас требуется в резком ускорении, поскольку набрала только 2 балла и занимает предпоследнее место в общем зачете. Юки Цунода в одиночку сражался за топ-10 весь старт сезона и возлагал огромные надежды на масштабные обновления для Имолы – ведь трек находится в 20 минутах езды от базы «Альфа Таури», все можно по много раз оттестировать и проверить на симуляторах. Английские команды обычно пользуются такими возможностями на Гран-при Великобритании на всю катушку.

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Среди аутсайдеров никто больше не планировал настолько же крупные апдейты (другие команды обычно привозят их на Гран-при Испании, который проводится на главном тестовом треке «Ф-1» «Барселоне-Каталонии»), а Гран-при Монако сам по себе сильно другой (очень медленный и кочковатый).

Лучший шанс на капитализацию улучшений – в схватке аутсайдеров обычно 4-6 дополнительных очков могут принести 2-3 позиции в Кубке конструкторов. Отыгрывать их потом по ходу сезона крайне сложно.

Больше всех выиграл от отмены: Пьер Гасли

Новичок «Альпин» уже с ноября 2022-го на грани бана на гонку – он набрал 10 из 12 штрафных очков за столкновения, срезки и прочие нарушения. Судьи трижды его прощали: меняли правила начисления штрафных баллов за выезды за пределы трека, мягче судили инциденты и даже простили ему вынос напарника в Австралии.

И все равно в Имолу он бы приехал по риском бана – ведь первое его штрафное очко сгорало 23 мая, а Гран-при Эмилии-Романьи планировался 21-го. Теперь же нет этапа – нет и опасности новых штрафов.

В прошлом ноябре никто бы не поверил, что Гасли увильнет от бана. Просто какое-то чудо.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Jared C. Tilton, Mark Thompson, Rudy Carezzevoli

1 комментарий

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swerh
Кхэм, ну с такой логикой Монако еще более Макларену подходит... Узкая, медленные повороты, практически без прямых на которых MCL60 не способен к обгонам. Еще желательно, чтобы температура в гоночный уик-энд к нулю стремилась и тогда да, шансы на топ-10 будут.
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