Красавец!

Ландо Норрис гоняет за «Макларен» в «Ф-1» уже пятый сезон, но люксовый автопроизводитель все не преподносил ему личную машину – предыдущие «Макларены» для переездов между Гран-при и по делам принадлежали компании и выдавались как служебные.

Новый лидер команды получит собственный суперкар только сейчас – ему выкатили 765LT Spider с личным фирменным дизайном стоимостью в $382 тысячи за «голую заводскую модель» (без личных плашек и собственной версии по желанию). Причем и ее Ландо ждал 18 месяцев после выбора дизайна – он рассказал об этом в видео о вручении, на котором «Макларен» наконец презентовал своему лидеру подарок.

«Я водил много «Макларенов», но это моя первая моя машина… Первая, которая я задизайнил, подогнал под себя. Воспроизвел себя в машине».

Прежде всего Норрис объяснил несколько подходов к дизайну: например, вся его машина – в темно-синем карбоне:

«Вся машина – в синем карбоне, потому что я обожаю такой карбон. Чем больше – тем лучше. А желтые тормоза – потому что такой же цвет на моем шлеме. Ярко и красиво, можно привнести немного своего стиля».

«Тут на пороге двери у меня флаг Великобритании. А еще 4 желтые полосы [в цвет шлема] – потому что я №4, и не хотел развешивать свое лого повсюду. Подумал, это будет прямо слишком в стиле «ммм, взгляните на меня». Вот и решил остановиться на чем-то поскромнее».

Единственное место с его лого на машине – на сиденье, «где я буду сидеть сам».

На капоте расписались ключевые работники «Макларена» и те, кто помогал дизайнить и собирать машину. Там же – и роспись главы компании Зака Брауна: «Машина здорово сбросила в цене из-за того, что он ее подписал», – пошутил Норрис.

Но вообще в новом виде она все равно не упадет в цене ниже «заводских» 382 тысяч долларов – с учетом активного трекового аэродинамического обвеса и четырехлитрового мотора V8 с двумя турбинами и мощностью в 755 л.с. По заверениям производителя, он разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды – как вам такой подарок лидеру команды «Ф-1»?

Фото: youtube.com/McLaren Automotive