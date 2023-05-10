Битва за подиум по-чемпионски.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен проводит свободные от гонок уик-энды не за отдыхом, а за новой порцией гонок: на симуляторе в составе профессиональной команды Team Redline. Вот и сейчас они ехали виртуальную версию легендарных «24 часов Нюрбургринга» в классе GT3 по олдскульной «Северной Петле». Именно эту трассу называли «Зеленым Адом» за узость и опасность, на ней погибли многие пилоты и чуть заживо не сгорел Ники Лауда.

Конечно, в виртуальном ее воплощении риск пострадать в аварии нулевой, но все равно адреналин от пилотажа на одном из самых сложных и требовательных треков остается. Особенно для симрейсеров, зарабатывающих на жизнь призовыми с таких гонок: для них одна ошибка, авария и сход означает потерю гонорара, так что они тоже не рискуют, когда не нужно.

И, наверное, по тем же причинам напарники Ферстаппена по команде и экипажу так реагируют на его крайне смелые обгоны. Например, «24 часа Нюрбургринга» в качестве наблюдателя комментировал другой профессиональный симрейсер Крис Лулэм – когда он увидел, как Макс вырывается в быстром вираже на траву, чтобы раздобыть себе выгодную траекторию в одном из следующих удобных поворотов:

«Продолжай ехать с полным газом! Продолжай! Нет-нет-нет! (Немая сцена). Уууу, бож, нет. Он жив! Кажется, я слегка обмочился».

А ведь при каждом таком выезде двумя колесами с асфальта в повороте есть огромный риск разворота – ведь шины переживают одномоментное изменение сцепления в одной части с перегрузкой на вторую. Выравнять машину и удержать ее в стабильном положении ровно сколько нужно – большое искусство.

Следующий: ночь, обгон, поворот Klostertal, прозванный «Поворотом смелости» – узкий, не прощающий промаха в траектории и убивающий всю следующую прямую при ошибке, вновь битва за второе место...

«Эти машины такие медленные на прямых… О, он делает это. Никак! (Немая сцена). Господи! Ох, какие ж яйца у этого парня».

Правда, в итоге стратегия соперников все-таки оказалась сильнее – экипаж Ферстаппена финишировал третьим. Зато с кучей клипов на сотни тысяч просмотров.