Гран-при Майами превратился в одну огромную вечеринку по-американски. А что за вечеринка без модной музыки?

Создателем заглавной темы уик-энда стал музыкант, продюсер и предприниматель – will.i.am. Он дирижировал оркестром, играющим произведение как бэкграунд к эпичному появлению пилотов перед стартом гонки.

А параллельно с Гран-при он в коллабе с Lil Wayne выпустил новый официальный рэп-гимн про «Формулу-1», сделанный в качестве глобального музыкального партнера серии – The Formula. Вот и клип с тонной графики и подтанцовкой в костюмах механиков!

7 млн просмотров на ютубе за первые 5 дней!

В чем смысл трека? Лирический герой главного исполнителя очень быстр:

🎵 Вот моя формула, смотри, как я набираю скорость Выкладываюсь на полную, во мне есть энергия Моя способность – пролетать вблизи тебя Я в ударе Быстр как свет, вам не угнаться

Конечно, у главного героя есть и напарник в гараже – (предположительно) еще круче:

🎵 Рифмую так же лихо, как поворачиваю Сияю так ярко, что чешутся глаза Не промахиваюсь, щелкаю настройки, не дергаю ногой

Твоя девчонка – мой штурман

Гоняю, будто я Макс Ферстаппен

Это мой мир, я твой чемпион

У меня есть формула, малышка

Брызните на меня шампанским

Конечно, команда у него тоже есть:

Им посвящен куплет, очень похожий на суть пит-стопов и работы в команде:

🎵Очень сложно, не пойдет все просто

Говорил, говорил, надоели мне холодные

Дайте им расшифровать

У меня есть патроны, так дайте перезарядить

Врываюсь с огнем, время подрыва

Все, что нужно – работать, работать, работать

И я работаю

Все отсылки: что за треки, что за машины, что за странная форма «Мерседеса»

Если вам показалось, что клип снимали на настоящих треках, то так и есть: это «Джидда» в Саудовской Аравии (или ее цифровая версия).

Вот это стартовая прямая:

А этот поворот с колесом обозрения – один из самых ярких:

Да, не японская «Сузука».

В музыкальном видео несколько раз показывают болиды всех 10 команд, но заметили, кому досталось больше всех внимания?

Только для этой команды в клипе использованы настоящие съемки реального болида:

Это из прошлогоднего выставочного заезда «Формулы-1» в Лас-Вегасе:

Текст про Хэмилтона тоже есть:

🎵 Заплел косички как Льюис Гоняю на «Мерседесе» как Льюис Я не из последних, я из новичков И если я не величайший, то кто тогда?

Дело в давнем сотрудничестве «Мерседеса» и will.i.am: еще с 2021-го музыкант – амбассадор семейства AMG.

И вместе с «Мерседесом» и West Coast Customs (тем самым ателье из «Тачки на прокачку») представил концептуальное купе The Flip (это ремейк AMG GT 63 S E PERFORMANCE) на предыдущем Гран-при Майами.

Фирменный рэперский мерсоприкид взялся с тех же времен. Для клипа will.i.am только прибавил еще один образ – гоночного комбинезона со всеми его партнерами и активностями в стиле спонсоров гоночных команд (например, Live Nation – компания-сестра «Ф-1» из пакета «Либерти Медиа», которая занимается организацией концертов и промо Гран-при Вегаса)..

Но на написание песни сподвигло не коммерческое сотрудничество с немецкой маркой, а искренняя любовь к «Формуле-1»: «Для меня было огромной честью тесно поработать со спортом, которым я глубоко восхищен... И я рад, что смог поработать с Lil Wayne над треком и клипом... Эта комбинация и есть формула.

Я люблю «Формулу-1», потому что она – это воплощение командной работы, семьи, инженерного искусства, страсти и непоколебимого фокуса. Мечтаю о дне, когда юные умы из моего фонда смогут испытать гонки на себе, оценив преданность и синергию инженеров на пит-лейне и завораживающую красоту этих невероятных машин.

Гонки опираются на отчаянное бесстрашие пилотов и коллективный труд бесконечного множества инженеров, создающих потрясающие болиды. Это взаимовыгодное переплетение инженерии и искусства – основа, которая делает «Ф-1» самым выдающимся спортом в мире. По сути НТИИМ (наука, технологии, инженерное дело, искусство и математика) – движущая сила, которая приводит в движение наш мир...», – поделился чувствами музыкант в анонсирующем клип посте в соцсетях.

Там же will.I.am отсылал к собственному фонду i.am angel Foundation по поддержке детей обучению НТИИМ (наука, технологии, инженерное дело, искусство и математика) – музыкант ищет талантливых и не очень богатых детей и помогает им с поступлением в крутые универы стипендией и материальной помощью. Эта работа – примерный аналог того, что делает Хэмилтон с его Misson 44 в Великобритании.

А вообще артист увлекается «Формулой-1» уже 15 лет!

«Я впервые выступил на трассе «Формулы-1» в 2008-м в Сингапуре. И тогда я по-настоящему влюбился в этот спорт. Я встречал Льюиса еще в 2007-м, но тогда я еще не понимал всей глубины «Формулы-1», ее инженерной стороны, того, как тесно работают гонщики и инженеры. Я играл в «Поул-позицию» на приставке в 80-х и 90-х, но влюбился в спорт и все те принципы, что его составляют только в 2008-2009 годах.

Выступая на всех этих шоу, посетив Азербайджан, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Абу-Даби, Дубай, Мехико, Остин, Майами я осознал, что в «Формуле-1» происходят две вещи: гонки и концерты, которые редко транслируют на весь мир. Это словно маленькое местное празднование. Но есть и третья вещь – вечеринки, которые проходят после гонки. И я хотел объединить эти активности с помощью альбома, песни, видео, прославляющих спорт, прославляющих инженеров, прославляющих гонщиков.

В Мексике у нас была встреча со Стефано боссом «Ф-1». Мы с ним были на трассе и участвовали в этом параде, тогда у меня и появилась идея арт-резиденции. И мы договорились встретиться в Гарварде. Он выступал в качестве спикера, когда я учился там. И я представил ему эту задумку после лекции и вот мы здесь. Ему понравилась идея и мне дали зеленый свет на ее осуществление», – рассказал will.i.am в интервью для Forbes.

И видно, что will.i.am действительно понимает работу гонок: оттуда и отсылки к пит-стопам и работе в тексте, и визуальны противопоставления (один на треке, за его пределами – с командой), и костюмы.

Цель совместной работы – «разрушение старых границ слиянием музыки и гонок, создание незабываемых впечатлений, которые покажут новым фанатам захватывающую «Ф-1» и продемонстрируют таланты лучших артистов со всего света».

The Formula – это лишь первый трек из целой серии работ. Will.i.am обещает выпускать песни, видео, мерч и арт-работы на протяжении всего года. Следующая премьера – в начале июля.

Ну как там ваши старые границы восприятия «Формулы-1»? Как вам дрифтующие цифровые машины и огромный мегагараж?

Фото: formula1.com; youtube.com/channel