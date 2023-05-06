Сложности обзора.

На новых городских трассах «Формулы-1» обычно множество слепых поворотов с близкими барьерами, а на инстинктивное заучивание всех небезопасных мест обычно уходит больше одного-двух уик-эндов. Потому риск постоянных блокировок или возможных аварий есть буквально в каждом вираже – причем врезаться можно во внезапную медленную машину впереди, так и случайно перекрыть дорогу другому болиду на быстром круге.

И пилоты постоянно начеку – особенно на медленных кругах, когда сами не атакуют. Средство снижения риска только одно: пользоваться зеркалами (ведь инженер не всегда может предупредить секунда-в-секунду). На «остужающих» отрезках в быстрых связках это приобретает вид безумного вращения головой из стороны в сторону – вот отличный пример записи из третьей практики Гран-при Майами глазами Макса Ферстаппена (снято на камеру из его шлема):

Ведь иначе может случиться нечто очень страшное – и только быстрая реакция и удача помогут увернуться от соперника и стен:

А сколько раз вы смотрите в зеркала заднего вида в опасных местах дорог своего города?