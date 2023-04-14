11 комментариев

Получил последний шанс в 28 лет.

Самый успешный россиянин в «Формуле-1» Даниил Квят наконец вернулся в топовые чемпионаты. После странного года с метаниями от выставочной гонки на выносливость под Питером до заездов в американском NASCAR №26 перешел в чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC, попал на подиум в первом же заезде и бился за победу во втором почти до финиша.

Следующий шаг – возвращение и в топовую заводскую команду с перспективами побед в абсолюте чемпионата мира и на легендарных «24 часах Ле-Мана»: в апреле «Ламборгини» объявила о включении Квята в пул своих пилотов. В 28 лет он поучаствует в доводке фирменного итальянского гиперкара – и затем попробует на нем выиграть.

Большая сделка с «Ламборгини» вернула Квята и в медийное поле: после подписания контракта с ним много разговаривали итальянские медиа вроде La Gazzetta Dello Sport и Motorsport Italia. Мы выбрали для вас самое важное из них.

Почему «Ламборгини», его работа для итальянской марки

Это мировая икона, вне всяких сомнений. Исторический бренд. Одно это уже очень многого стоит. Кроме того, по мере продвижения переговоров я все больше понимал, что когда «Ламборгини» начинает какой-то проект – он будет действительно большим. Что это проект высочайшего уровня, и мы думаем, что сможем добиться чего-то выдающегося. И я решил, что должен быть там.

В переговорах участвовали сразу три компании – «Ламборгини», «Према» и Iron Lynx. Мой старый друг Энрико Токкачело свел меня с другой стороной. Фактически, это была цепочка, где каждое из звеньев было связано с другим, и в итоге мы смогли прийти к соглашению.

Я смогу дать «Ламборгини» голод до побед, опыт, стремление добиваться лучших результатов. У меня за спиной многолетний опыт, я провел достаточно много сезонов в «Формуле-1» и считаю, что являются подходящим человеком для проекта «Ламборгини. И вместе мы хотим добиться отличных результатов в LMDh – высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«24 часа Ле-Мана» – та гонка, которая должна быть в твоем резюме. И ты должен попытаться эту гонку выиграть.

Что лучше – победить на «Ле-Мане» или победить «Феррари» в итальянском дерби? Победить «Феррари» было бы неплохо – у них уже есть гиперкар 499P, очень быстрый и конкурентоспособный. Хороший вызов. Но пока нужно сосредоточиться на задачах «Ламборгини».

Я буду выступать под итальянской лицензией. Считаю, что спорт должен объединять, а происходящее сейчас – это огромная боль. Я надеюсь, что скоро все закончится. С Италией у меня особая связь, я прожил там много лет в детстве и юности, во время взросления. Так что да, именно поэтому я буду выступать под итальянским флагом.

Тесты тоже всегда очень важны. Я сразу включился в работу над проектом с «Ламборгини», потому что в следующем году у меня будет возможно очень много гоняться. Поэтому было правильным как можно раньше начать работу, делиться обратной связью и всей информацией с другими гонщиками, с которыми я буду работать, чтобы лучше адаптировать машину под предпочтения нас троих.

Пока у меня не было возможности насыщенно поработать на симуляторе, но я скоро начну. В этом году я также один раз протестировал «Ламборгини» Huracan GT3 в Себринге, но участие в гонках подобного рода будет зависеть от того, какую программу разработают в «Ламборгини».

Переход в гонки на выносливость – возвращение к битвам за подиумы и победы

Менять технику пилотажа в гонках на выносливость – нет, не буду. Но я понимаю, что пока не знаком с этим чемпионатом. Мне нужно получить специфический опыт, поэтому в 2023 году я буду гоняться в классе LMP2 с «Премой», а потом мы будем заниматься разработкой гиперкара для 2024 года. В гонках нужны будут результаты, я постараюсь победить и быть быстрым. Ведь по сути это единственное, что я умею.

В начале карьеры я думал, что чем больше мощности у машины, тем больше я должен ее использовать, и работать рулем. Затем в «Ф-1» я понял, что машины любят плавность, я выучил чувствительность.

Переход LMP2 сделан с прицелом в будущем попасть в класс гиперкаров. Это всегда было моей целью. Но то, что случилось в прошлом году, лишь подтверждает правило, что порой все может пойти не по плану.

Здесь я могу бороться за победу, мы находимся в борьбе, это отличное чувство. Могу сказать, что WEC – одна из лучших гоночных серий в мире, особенно сейчас, когда среди участников появилось так много заводских производителей – семь, восемь, может быть, девять?. Я бы сказал, что бум и рост популярности WEC сейчас даже больше, чем в «Ф-1», и сейчас это самая сильная серия после «Ф-1».

Мне нравятся гонки на выносливость, я получил удовольствие от выступления в Себринге, потому что мы боролись за победу и попали на подиум.

Главное – о прошлом: не выгорел в «Ред Булл», поиск вариантов в «Ф-1», почти закончил

Не думаю, что я выгорел, выступая за «Ред Булл». Я прошел путь от «Торо Россо» до основной команды и думаю, что в целом справился. Учитывая то, что в 2015 году у «Ред Булл» был, возможно, худший болид за последнее время, особенно учитывая такое количество проблем с надежностью техники. Возможно, если бы я пришел в другое время…Но в «Формуле-1» решающую роль зачастую играет именно тайминг. Скажем так, я попал в «Ред Булл» невовремя.

Конечно, «Формула-1» – вершина автоспорта. Я был резервистом «Альпин», были варианты и с другими командами, но в итоге мы не смогли достичь соглашения. Я оглядывался по сторонам, стараясь найти наилучшую возможность на рынке – которая бы мне подошла, чем бы мне хотелось заниматься, которая бы имела смысл. Очень важен и тайминг, вам должно повезти оказаться в нужное время в нужном месте, но иногда было и правда тяжело и на самом деле я был не так уж далек от завершения карьеры.

Были моменты, когда ничего не получалось, а переговоры, которые я вел, заканчивались ничем. Так что да, определенные мысли о том, чтобы закончить карьеру, у меня были. И на самом деле я смотрю на переход в «Ламборгини как на последний шанс. Здорово стать частью проекта «Ламборгини» и здорово, что команда в меня поверила.

Я по-прежнему вижу себя в мире гонок. Когда я закончу карьеру гонщика, думаю, что все равно останусь работать в этом окружении. Я говорю на пяти языках, у меня много знакомых в автоспорте. Я еще не думал об этом, но да, полагаю, что останусь в мире автоспорта.

Источники: La Gazzetta dello Sport, it.motorsport

Фото: globallookpress.com/Panoramic, Joao Filipe/Dppi