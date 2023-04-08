Безумие.

Сериал о «Формуле-1» на Netflix сделал мегазвездами несколько персонажей, но, наверное, самый громадный рывок из неизвестности в мемы совершил шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Безграничная любовь к мату, постоянные звоночки владельцу команды Джину Хаасу с жалобами или негодованием…

«Мы выглядим кучкой ##### дрочил».

Гюнтер много раз признавался, что никогда не смотрел сериал, но, кажется, решил воспользоваться славой – и написал книгу Surviving to Drive: Год внутри «Ф-1» о 2021-м и 2022-м. Уже в заголовке – отсылка к творению Netflix под названием Drive To Survive.

После анонса книги многие профильные журналисты предполагали, что Штайнер пойдет известным путем для занятной популярной персоны и возьмет гострайтера, но нет. В интервью The Times Гюнтер четко обозначил: он даже сам озвучивал аудиоверсию, а в сумме в тексте британское издание нашло 304 вариации слова ### (fok – в фирменном стиле Штайнера с итало-немецким акцентом. Как и Jeezoz Christ).

Сама книга выходит 20 апреля, но британский The Times получил ранний эксклюзивный доступ. Вот ее лучшие моменты:

Реакция на футболки с мемами о себе и на Drive To Survive: 30 декабря 2021 года

Оказывается, можно купить онлайн футболку с моим лицом и словами «мы выглядим бандой дрочил».

Наш босс по связям Стюарт Моррисом сказал, что это моя цитата из Drive To Survive на Netflix.

«Ты что, не помнишь?» – спросил он меня.

«Я даже не могу вспомнить, что я ел на завтрак, не говоря уже о сказанном на шоу, которое я даже никогда не смотрел. В любом случае, почему я не получаю никаких денег с этих футболок?»

Вообще-то это хороший вопрос.

Я никогда не смотрел Drive to Survive. Не потому, что я против сериала: тогда меня бы в нем не было. Думаю, он отлично сработал для «Формулы-1». Мой страх – что мне не понравятся некоторые аспекты моего поведения, и я попытаюсь поменять подход к делам. Знаю, что не нравлюсь всем, но мне ОК жить таким, какой я есть. Если вам не нравится – суровая хрень.

Некоторые думают, что Drive to Survive срежиссирован – или какая-то часть – и позвольте меня уверить, что нет. Невозможно отрепетировать то дерьмо, которое из меня вылезает.

Реакция на 24 февраля и драму с разрывом отношений с Мазепиными

«Господи Иисусе. Ну и день. Естественно, мне было жаль людей, которых это затронуло напрямую, но я могу следить лишь за своим кораблем, понимаете.

Если говорить об автоспорте, все внимание было обращено на нас. Я даже не включал телефон, пока не добрался до трассы [где проходили предсезонные тесты «Формулы-1»]. Когда я его включил, там было более 100 сообщений и около 70 голосовых».

Первый, кого я увидел на треке, был наш инженер – и он заставил меня посмеяться.

Он сказал: «Гюнтер, только «Хаас» может иметь русского гонщика и русского спонсора сейчас, когда все в мире ненавидят Россию!»

Я чуть штаны не обмочил. Он чертовски прав. Думаю, на нас лежит какое-то проклятие.

У меня был очень тяжелый разговор с Никитой Мазепиным, нашим гонщиком. Его отец Дмитрий, который является главным акционером нашего ключевого спонсора, «Уралкалий», близок к Владимиру Путину. Я не хочу с этим ассоциироваться [...].

Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать. Я понимаю и ценю его слова, но проблема чуть серьезнее. Ситуация очень трудная для всех.

Когда у меня как у шефа спросили мнение, я сказал: «Разорвите контракт, сделайте ливрею белой, и скажите всему ##### миру, что мы сделали». Если бы мы сохранили спонсорство «Уралкалия» и оставили бы его на ливрее, пресса, болельщики и ФИА бы нас распяли. Это стало бы самоубийством, а у меня и так было достаточно сложностей.

В те дни люди называли это «нестабильной ситуацией» – это по сути означает, что никто ни черта не знает, что происходит. Я постоянно такое слышу, в наше время это модно. Что за куча дерьма».

Реакция на славу даже дома: июнь 2022-го

Это и значит слава? Ну, иногда случаются некоторые безумства. Когда я прибыл в аэропорт Шарлотты в Северной Каролине для полета на Гран-при Монако, женщина попросила селфи. «Нет проблем», – ответил я, а затем понял, что на ней футболка с моим ###### лицом. Гооспади Бож.

«Тебе нужна помощь!» – сказал я ей.

Реакция на аварию Шумахера на Гран-при Японии в октябре 2022-го

«Это случилось на ###### круге возвращения в боксы! На медленном круге возвращения! Конечно, трасса была очень мокрой, но больше никто не умудрился списать болид по пути в боксы.

Мы потеряли машину спустя пять минут [после финиша] и должны были построить новую. Я не могу работать с гонщиком, если не уверен, что он безопасно довезет болид на медленном круге.

Это просто нелепо, #####. Какое количество людей можно нанять на 700 000 долларов? А теперь мне нужно найти такие деньги».

Реакция на предложение взять телохранителя для шоу в США (в Вегасе) – ноябрь 2022-го

Кто-то предложил мне взять телохранителя на гонки, и сперва меня просто сразило наповал. «Да зачем мне ####### телохранитель? – ответил я. – Я не Льюис Хэмилтон!» Мне ответили, что в некоторых частях мира есть особые опасности вроде похищений.

В прошлом году в Бразилии у меня был телохранитель. И он так-то явно не был самым заточенным инструментом в ящике. Все кончилось тем, что он уронил пушку в моей машине. Я сказал: «Какого ### ты творишь, чел? Ты что, нас обоих убить пытаешься?» Тот случай отвратил меня от самой идеи – теперь я беру телохранителя только в Мексике, и то только потому, что мне прямо приказали так сделать.

Перед финалом сезона на Гран-при Абу-Даби, 17 ноября 2022-го

(На предыдущем этапе в Бразилии Магнуссен взял внезапный и сенсационный поул на мокрой трассе – первый в истории «Хааса»). Но запись в книге не обязательно связана с ним.

Меня смешит язык гонщиков в разных ситуациях. Я много обсуждал это с коллегами. Если у пилота хороший результат, он использует в последующих интервью слово «я» и «мой». Если у него говенный результат, то используется «наш» и «мы».

Я не уверен, учат ли их этому или выходит естественно, но умный ход. «Кто эти ###### мы? – помню, говорил мне один шеф другой команды. – В ####### машине есть еще кто-то?»

О рента-драйверах и деньгах для гонок

Естественно, для гонок нужны деньги. Но посмотрите на пелотон – есть гонщики, которые начинали без денег. Идеальный пример – Льюис.

Да, отец Макса Ферстаппена гонялся в «Ф-1», но у него не было денег, а репутация отца была не особо хорошей. Если бы у Макса не оказалось таланта, это бы ему не помогло.

Поэтому я считаю, что таланты до сих пор пробиваются. Конечно, деньги влияют на карьеру больше, чем в футболе – я был бы Пиноккио, если бы это отрицал. Но в конечном счете необходим талант. Льюис побеждал в чемпионатах, Макс побеждал в чемпионатах – это все же талант. Никто не купил титул. Пока что.

Источник: The Times

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; globallookpress.com/Hasan Bratic/dpa, Antonin Vincent / Dppi