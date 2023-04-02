Продержался три поворота.

Шарль Леклер – наверное, главный неудачник старта сезона «Формулы-1»: у него худший результат в трех первых Гран-при за все 5 лет в «Феррари». Даже кризисный из-за срезки мощности мотора 2020-й №16 был выше – поразительный контраст, если вспомнить, как уверенно он лидировал после Австралии ровно год назад.

Это мог бы стать худший старт Леклера вообще, если бы не первые 3 гонки за «Альфа Ромео» в 2018-м – в середняке и дебютантом Шарль потратил их на адаптацию к «Ф-1» и не набрал очков.

У звезды «Феррари» – тоже смешанные чувства от итога: он первым же делом после возвращения с трека высказал именно это.

«Худший за все время старт сезона. Всего шесть или восемь очков – не знаю точно, сколько у нас их. Правда расстраивает».

Хотя перед стартом Гран-при Австралии он еще считал достижимым чемпионский титул!

«Возможен ли титул в этом сезоне? Конечно, возможен. Сезон только начался. Мы не можем притворяться, что все хорошо, и говорить, будто мы будем бороться за победы с этого уик-энда. Мы сами с собой должны оставаться реалистами. Но это не значит, что мы должны демотивировать себя. Надо работать, и команда это понимает. Однако мы ни в коей мере не считаем, что титул недосягаем – сезон лишь начался».

Однако Гран-при Австралии он закончил вылетом в гравий уже в третьем повороте – после контакта с Лансом Строллом:

Шарль стартовал седьмым после неудачной квалификации и пытался тут же последовать вдогонку за напарником – все-таки Карлос Сайнс опередил Фернандо Алонсо на торможении и подобрался к топ-4.

«В третьем повороте я не планировал никого обгонять, но Строллу пришлось очень рано тормозить и замедляться – потому что перед ним то же самое был вынужден делать Алонсо уже из-за действий машин впереди него. В итоге я увидел свободное место на внутренней траектории и решил воспользоваться ситуацией», – объяснил инцидент Шарль.

Итог отлично видно с другого ракурса: Леклер рулил так, словно больше никого Стролла на траектории рядом точно больше нет, «срезая» ему дорогу.

«Ф-1» неоднозначно трактует такие моменты: обычно принято оставлять место, если соперник рядом еще где-то на полкорпуса – потому столкновение и сочли гоночным инцидентом.

Тем не менее, он возник именно из-за внезапной рьяной атаки по внешней траектории в повороте, не слишком-то годном для таких маневров. Обычно там атакуют по внутренней – как раз, чтобы не оказаться в гравий.

Любой другой вариант – по умолчанию слишком рискованный. Сайнс же по сути обогнал Алонсо еще до зоны замедления и по линии атаковал даже позицию Хэмилтона – потому у Карлоса не было других вариантов и места для смещения.

И все равно Карлос не едет бок о бок с соперниками, а слегка сбрасывает:

Сравните теперь с ситуацией Леклера – он единственный решил рискнуть, чтобы как можно быстрее подобраться к топ-5. Видимо, идея «еще возможного титула» рассматривалась Шарлем всерьез – и он рванул.

Высказал напарнику за недоразумение в квалификации, спровоцированное вообще командой

Стремление быстро прорываться любой ценой действительно появилось из-за неудачной квалификации: Леклер проиграл 0,1 секунды напарнику и 0,25 секунды – Хэмилтону. Да, нынешняя «Ф-1» настолько плотная, что в этот гандикап уложились 5 позиций.

И в особенности важными оказались именно эти 0,1 секунды – примерно столько Шарль мог потерять на первом секторе за катившим перед ним прогревочный круг Сайнсом.

Небольшой съезд с идеальной траектории в техничном месте, небольшой перегрев шин от смены траекторий и и «грязного воздуха» – вполне может быть, что Леклер действительно недобрал нужного сцепления и упустил результат получше из-за такой мелочи.

И первым же делом он выпалил недовольство по радио:

«Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу за буксировку. Там можно ехать немного быстрее – это всегда приятно».

В прессе он даже добавил:

«Нам с командой нужно изучить ситуацию с Карлосом в первом секторе в третьем сегменте. Очевидно, на том круге я должен был атаковать, а он оказался впереди. Жаль. Не знаю, что случилось – было ли это недопонимание с Карлосом, но я шел позади него весь первый сектор. Это было нездорово. Мы поговорим об этом, когда будем обсуждать итоги квалификации, чтобы в будущем лучше справляться с такими ситуациями.

У меня не было достаточно топлива, чтобы пойти на вторую попытку. Мы боялись, что начнется дождь, так что решили выехать и атаковать. Мне следовало лучше стараться и контролировать ситуации.

Честно говоря, мне кажется, мы довольно конкурентоспособны – просто я не смог собрать все воедино. Так что касаемо первой попытки в третьем сегменте это также моя вина. Когда вы выступаете в третьем сегменте, нужно собирать все воедино, какой бы круг вы ни ехали. Болид был не так уж плох, ощущения были вполне хорошими».

Однако оказалось, что Шарля никто специально не тормозил: ему просто залили топливо на один прогревочный круг, потому что боялись дождя и решили разделить тактики. Сайнс ехал два прогревочных, и потому из-за случайного наложения по таймингу оказался впереди напарника. Никаких блокировок, однако вот первый же диалог пилотов «Феррари» у медиапанели – вряд ли Шарль так уж спокоен, судя по реакции Карлоса:

Только посмотрите на лицо №55 перед тем, как по губам можно прочесть «Шарль!» в ответ.

Кстати, Карлос бы теоретически тоже мог предъявить что-то Леклеру в ответ:

«Я потерял пару десятых в первом секторе на последнем круге. Это стоило нам попадания в топ-3, что, возможно, зарядило бы меня и команду мотивацией. Но мы упустили шанс из-за плохого прогревочного круга. Мне сказали, что другие пилоты шли на быстрый круг. Некоторые действительно шли, некоторые – нет. Я охладил шины – и это многого мне стоило в первом повороте».

Чрезмерная эмоциональность в тяжелых ситуациях – старая фирменная проблема Леклера

Эти моменты можно было бы пропустить практически для любого гонщика – кроме звезды «Феррари». Шарль как раз постоянно ведет внутреннюю битву с эмоциями и желанием быстро все отыграть, и если она прорывается так, что всем видно – значит, он проигрывает.

У него уже были похожие ситуации: например, неудачная квалификация на домашнем Гран-при Монако 2019-го привела к побоищу: в попытках прорваться с 15 места №16 бился о соперников и барьеры и сошел на 16-м круге.

Или безбашенные маневры на Гран-при Японии 2019-го после столкновения с Ферстаппеном на первом круге:

Да и в целом эмоциональные старты класса «все или ничего» случаются стабильно минимум по разу в год: №16 устраивал мощный наезд на всех впереди, например, в Австрии в 2020-м, в Бахрейне в том же сезоне, в Австрии уже в 2021-м, да и в Сочи в 2021-м лидер «Феррари» так вырвал 7 мест.

Последний случай победы рвения над самоконтролем – слет в барьеры на Гран-при Франции в 2022-м. Именно после этого момента Ферстаппен, по его собственным словам, и поверил в сохранение титула:

Похоже, нечто подобное происходит и сейчас – уже на третьем Гран-при.

Самый осведомленный о настроениях на базе в Маранелло журналист Лео Туррини тоже подчеркнул, как важны его личные эмоции:

«Спасти рядового Леклера. Даже от самого себя. Думаю, это – настоящее послание гонки «Формулы-1» в Австралии.

Очевидно, состояние разочарования сильно влияет на нашего Карлетто. Инциденты на старте случаются, однако главное ощущение в том, что у Леклера кризис идентичности. Молодой человек отчаянно пытается компенсировать неоспоримые ограничения машины своим талантом. Тем не менее, действуя так, он лишь осложняет себе жизнь. Это плохо.

Его страдания, скорее проявляющиеся в языке тела, чем через слова, не должны превращаться в пагубную одержимость. Да, старт сезона для монегаска катастрофический, особенно в сравнении с показателями прошлого года – мы отстаем на 97 очков. Но Карлетто важно восстановить баланс, которого, такое ощущение, не хватает. Он чемпион и должен сам помочь себе, в то же время надеясь, что компания, за которую он сражается, снова предоставит болид, достойный его страсти».

Что же думает сам Шарль?

«Понятное дело, что я разочарован. Сейчас, вместо мыслей о долгосрочных перспективах и целях, нам нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок. Приоритет – набрать какую-то стабильную форму».

Ведь и правда, гонка могла пойти совсем по-другому, если бы Шарль немного притушил рвение. Например, средний темп Сайнса оказался вполне на уровне всех, кроме Ферстаппена.

Почти с таким же Перес приехал пятым после старта с пит-лейн.

Но сумеет ли Шарль все-таки побороть эмоции?

Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney