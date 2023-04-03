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«Орал как бешеный, чуть в штаны не наложил». Видео из шлема гонщика «Ф-1» – на метр разминулся с разбитым болидом

Формула-1 Формула-1
Уильямс Уильямс
Хаас Хаас
Александр Албон Александр Албон
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
видео видео
Гран-при Австралии
Авто Авто

Действительно пугает.

Гонщики «Формулы-1» часто предстают в образе бесстрашных супергероев, продолжающих атаковать на 300 км/ч даже на сломанной машине, в ужасных условиях и c переломами.

Насколько это правда? Вот эмоции Нико Хюлькенберга после Гран-при Австралии – пилот «Хааса» закончил гонку седьмым, рубился в топ-10 и до последнего круга сохранял концентрацию, но родному немецкому Autobild сказал это:

«Едва не наложил в штаны – действительно опасная ситуация. Больно смотреть. Если бы я врезался в него, даже не хочу представлять, что бы произошло.

Шестой поворот – слепой: я поворачивал, Пьер Гасли ехал передо мной, и вдруг все поле зрения закрывает огромное облако пыли. Пьер сместился, я тоже, а затем я увидел, как болид «Уильямса» как бы выкатывается из облака и приближается. К счастью, я пролетел в метре от него. Кричал по радио как бешеный!»

О чем речь? Вот об этой аварии Алекса Албона на 7-м круге:

Казалось бы, ничего страшного и все без проблем проехали мимо? А теперь – глазами Хюлькенбега через камеру Driver Eye в его шлеме:

Вот этот момент «болид как бы выкатывается из облака»:

Насколько реально среагировать? Должно быть, остановка гонки красными флагами здорово помогла Нико остыть, успокоиться и продолжить заезд в очки дальше.

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3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

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1 комментарий

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Сергей Лаппо
Очень повезло
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