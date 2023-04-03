Действительно пугает.

Гонщики «Формулы-1» часто предстают в образе бесстрашных супергероев, продолжающих атаковать на 300 км/ч даже на сломанной машине, в ужасных условиях и c переломами.

Насколько это правда? Вот эмоции Нико Хюлькенберга после Гран-при Австралии – пилот «Хааса» закончил гонку седьмым, рубился в топ-10 и до последнего круга сохранял концентрацию, но родному немецкому Autobild сказал это:

«Едва не наложил в штаны – действительно опасная ситуация. Больно смотреть. Если бы я врезался в него, даже не хочу представлять, что бы произошло.

Шестой поворот – слепой: я поворачивал, Пьер Гасли ехал передо мной, и вдруг все поле зрения закрывает огромное облако пыли. Пьер сместился, я тоже, а затем я увидел, как болид «Уильямса» как бы выкатывается из облака и приближается. К счастью, я пролетел в метре от него. Кричал по радио как бешеный!»

О чем речь? Вот об этой аварии Алекса Албона на 7-м круге:

Казалось бы, ничего страшного и все без проблем проехали мимо? А теперь – глазами Хюлькенбега через камеру Driver Eye в его шлеме:

Вот этот момент «болид как бы выкатывается из облака»:

Насколько реально среагировать? Должно быть, остановка гонки красными флагами здорово помогла Нико остыть, успокоиться и продолжить заезд в очки дальше.