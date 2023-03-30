Проблемы с моторами.

Гран-при Австралии интриговал эскалацией схватки между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном за лидерство в чемпионате и в «Ред Булл». До старта первого заезда их разделял 1 зачетный балл, мексиканец давал в интервью в стиле «смогу стать чемпионом, я освоился, но нужно опять побеждать Макса», а после пятничных практик советник «Ред Булл» Гельмут Марко даже заявил: настройки Переса сработали лучше.

«Дальше будет правильнее отталкиваться от настроек Переса – по ним у машины больше прижимной силы, она стабилизирует болид. Машина ведет себя немного нервно. Мне кажется, Максу особенно поможет дополнительная прижимная сила позади».

И правда: в пятницу Ферстаппен кучу раз побывал на обочине и ловил машину рулем.

А в субботу перед квалификацией все словно перевернулось – стабильно вылетать начал уже Перес:

Причем его жалобы в итоге сформулировались в один конкретный отзыв: слишком «свободная» задняя часть в первом повороте, слишком «загруженная» и блокирующая передняя в третьем, непредсказуемый тормозной баланс в поворотах…

Вообще «резкая задняя часть и «острый» нос» звучат как любимые настройки для Ферстаппена – именно с ними его пилотажный стиль «вращения машины вокруг поворота» работает лучше всего. К тому же, в субботу он, казалось, перестал вылелать.

Квалификация Переса закончилась уже на первой же попытке – в гравии из-за тех же проблем. Он просто заблокировал колесо в третьем повороте, съехал с трека и увяз.

Тем временем Ферстаппен выиграл поул. Выходит, «Ред Булл» зачем-то поменял за ночь настройки с подхода Переса на подход Макса?

Кажется, все-таки нет – просто у чемпионов вновь прорезалась старая проблема с понижением передач и сбоями оборотов мотора.

Эксперт Sky Sports F1, бывший пилот «Ф-1» и глава Комиссии Гонщиков ФИА Карун Чандок заметил и услышал перебои с «торможением двигателем» на болиде Переса в квалификации:

По сути, после завершения фазы замедления через педаль скорость мексиканца не сбрасывалась до желаемого уровня – силовая установка продолжала «толкать» его RB19 вперед. И в таком случае в быстрых поворотах у машины больше прижимной силы, пилоты могут отреагировать рулем и ощутить это как избыточную поворачиваемость, а в более медленных поворотах столько прижимной силы нет, и приходится дольше давят на педаль тормоза. При попытке повернуть сцепления для обработки дополнительной скорости не хватает, и колеса блокируются или поворачивают с большим трудом.

«На торможении я просто становился пассажиром, как только казался педали тормоза, – описал ощущения Перес. – Что-то постоянно смещает баланс тормозов сильно вперед в сам момент торможения. Надеюсь, мы с командой сможем исправить все к завтрашней гонке, чтобы вообще получить возможность в ней участвовать и постараться минимизировать ущерб.

Проблема в том, что баланс тормозов постоянно менялся – он сильно смещался вперед каждый раз, как только я нажимал на педаль тормоза. Очень сложно что-то сделать в таких условиях».

На самом деле Ферстаппен сталкивался с теми же проблемами во время квалификации – комментировавший заезды на Sky Sports F1 чемпион 2009-го Дженсон Баттон время от времени описывал его отрезки как «явно поймал недостаточную поворачиваемость, переходящую в избыточную».

Первая попытка в финальном сегменте была полная таких моментов – как раз отлавливания машины из-за недостаточного сброса скорости перед поворотами

Именно после него Макс и пожаловался вновь на понижение передач:

«Они тоже стали хуже. Достаточно дерьмовые».

Проблема преследует «Ред Булл» уже третий Гран-при подряд – Макс страдал от нее в Бахрейне и в Саудовской Аравии (на предыдущем этапе у него даже сломался привод), но вообще эта неполадка постоянно проявляется у «Хонды» на низких оборотах несколько лет подряд (где-то с перестройки мотора в 2020-м). Перес тоже от нее страдал – к примеру, на «Джидде» ему ставили новую контролирующую электронику и чинили болид буквально за 2 часа до старта Гран-при.

Просто на первых двух этапах проблема с передачами и торможением двигателем имела чуть меньшие последствия: в Бахрейне больше зоны вылета, а в Саудовской Аравии большинство поворотов быстрее и уже давали нужное количество прижимной силы. В Австралии же значение быстрого и резкого замедления намного выше – этот трек не простит таких ошибок или неполадок. К тому же, холодная погода мешает прогреву шин и тормозов – следовательно, гонщики иногда давят на педаль резче и жестче, и при промахе мимо температурных окон это тоже ведет к блокировкам.

А пострадал именно Перес из-за особенностей пилотажных стилей: Ферстаппен любит избыточную поворачиваемость и знает, как ее отлавливать рулем при случае. Для него это неприятно и трудно, но выполнимо.

Серхио же больше полагается на работу с педалями – для него такие перебои с мотором как если бы у Макса внезапно и непредсказуемо сбивался бы руль на пару разных градусов в каждом повороте. Потому Ферстаппен каждый раз говорит по радио «дерьмо, но с этим можно справиться», а у №11 на трассах вроде «Альберт-Парка» бывает вот такое.

«Мы думали, что устранили ее, но это оказалось не так. Надеюсь, мы сможем устранить эту проблему в гонке, иначе гоняться в таком состоянии будет крайне сложно, – высказался после квалификации Перес. – Не хочу вдаваться в подробности этой проблемы, для нас это того не стоит. Мы должны работать вместе, как одна команда, чтобы справиться и устранить эту проблему».

Выглядит так, словно «Ред Булл» нашел такие настройки, чтобы силовая установка и коробка больше не отказывали механически, а дальше команда положилась на пилотов и занялась более важными вещами. Но оказалось, что пилоты не только меряются раздражением, но еще и могут не справиться с последствиями неполадки.