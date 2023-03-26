Выделились.

Приближается Гран-при Австралии – количество всевозможных вариаций шуток на тему «вверх ногами» пробило все возможные зашкаливатели.

Поучаствовал даже официальный аккаунт «Ф-1»:

Вариант «Мерседеса»:

«Это гоночная неделя».

И «Макларен»:

Привет от Фернандо Алонсо друзьям-австралийцам:

Креативнее всех к теме подошли в «Альпин»: здесь болид вверх тормашками изобразили с отсылкой на возможность машины «Ф-1» гонять по потолку и даже указали необходимую нагрузку прижимной силы для срабатывания фокуса:

Ведь это же реально возможно!

Такой вопрос наравне с вопросом «попробовали бы?» даже входит в набор тестовых на собеседованиях в «Мерседесе» – в 2020-м об этом рассказывал нынешний технический директор восьмикратных чемпионов Майк Эллиотт:

«Болид «Формулы-1» генерирует намного больше прижимной силы по сравнению с собственным весом (mg – примерно 7350 Н). Правда, в зависимости от скорости. Но может ли наша машина проехать по потолку туннеля? Да. Вообще провернуть такое – немного сложнее, чем просто рассчитать необходимую прижимную силу для удержания веса болида на потолке, надо еще и понять, сколько нужно дополнительной прижимной силы для компенсации лобового сопротивления колес – чтобы они могли вращаться.

Если посчитать навскидку, то, выходит, на скорости 150 км/ч современный болид способен поехать по потолку. Да, на половине от максимальных возможностей. По крайней мере, в смысле требований от одной лишь прижимной силы. На самом деле, никому бы не хотелось на середине эксперимента остаться без мощности по любой причине. Топливо не будет нормально поступать в цилиндры в перевернутом моторе, коробка передач останется без нужной смазки, как и сам двигатель.

Да и про лобовое сопротивление нельзя забывать. У болида «Формулы-1» его безумно много. Одни лишь шины взаимодействуют с потоком так сильно, что создают больше лобового сопротивления, чем любая обычная дорожная машина. Ну, у обычных авто колеса закрыты, и покрышки намного уже – у них вообще не так много лобового сопротивления. А в болиде «Формулы-1» воздух с огромной скоростью разбивается о пятно контакта и создает огромное завихрение.

Обычно я использую этот вопрос как финал для собеседований. Когда разговариваю с инженерами, предлагаю им рассчитать способ, проверяю, учли ли они лобовое сопротивление колес, а потом спрашиваю… А потом говорю: «Попробовали бы вы такое?» Чаще всего они отвечают: «Да!» А я: «Правда?» Просто чтобы увидеть, есть ли у них нужный практический склад ума, чтобы осознать: нет, лучше не стоит, это полное безумие».