Всегда в поле зрения.

В «Формуле-1» есть традиция: действующий чемпион мира хранит кубок у себя по своему усмотрению с единственным условием – вернуть для следующего вручения на церемонии ФИА Гала, закрывающей сезон. Потерявший право на трофей пилот обычно покупает у регулятора копию (как и его команда).

Сейчас кубок второй год гостит у Макса Ферстаппена (или на заводе его команды – в зависимости от деталей контракта) – но до марта он почти не появлялся рядом с пилотом «Ред Булл». Но 25 марта №1 подключился на виртуальную симгонку «12 часов Себринга» в составе его Team Redline – и мир увидел, где теперь Макс хранит трофей чемпиона: рядом с компом для симгонок.

На личном мини-холодильнике с банками «Ред Булл»!

Как вы думаете, как кубок там оказался?