Ностальгия и модерн
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Знаете, где Макс Ферстаппен держит кубок чемпиона «Ф-1»? На мини-холодильнике у компа, на котором рубится в симгонки

Формула-1 Формула-1
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
ахахаха ахахаха
Авто Авто

Всегда в поле зрения.

В «Формуле-1» есть традиция: действующий чемпион мира хранит кубок у себя по своему усмотрению с единственным условием – вернуть для следующего вручения на церемонии ФИА Гала, закрывающей сезон. Потерявший право на трофей пилот обычно покупает у регулятора копию (как и его команда).

Сейчас кубок второй год гостит у Макса Ферстаппена (или на заводе его команды – в зависимости от деталей контракта) – но до марта он почти не появлялся рядом с пилотом «Ред Булл». Но 25 марта №1 подключился на виртуальную симгонку «12 часов Себринга» в составе его Team Redline – и мир увидел, где теперь Макс хранит трофей чемпиона: рядом с компом для симгонок.

На личном мини-холодильнике с банками «Ред Булл»!

Как вы думаете, как кубок там оказался?

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2 комментария

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Be_Fun
чем тапок импонирует, так это настоящей любовью к гонкам. Он и в самих гонках выкладывается, так еще все свободное время в симрейсинги задротит. Достойная замена сумасшедшего Алонсо, который если не в болиде, то на карте, если не на карте, то на лисапеде тренит, а если не тренит, то наверно помер. Это не люсьен, который сразу после гонок летел в гольф играть, или в куриных перьях на показе мод отплясывал, пока бритопресса кипятком писалась, какой у них замечательный гонщик, и в гонках участвует, и на модные показы успевает.
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Рнпрл Аари
Ну а Xyle нет?!)))....
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