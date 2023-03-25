Удивляемся.

Мало кто может побить болиды «Ф-1» по времени на круге по шоссе – хоть, может, у них и не самая высокая максимальная скорость, но в поворотах им нет равных.

А еще машины для Гран-при традиционно круты на разгонах до 100 км/ч – сейчас болид выстреливает до ключевой отметки примерно за 2 секунды. Но еще пару лет назад до смены регламента болиды с теми же моторами были легче на 65 кг и стартовали еще лучше – в 2020-м лучший мотор на болиде «Феррари» разогнал алую машину до сотни за 1,85 секунды. Причем дело было в практике и явно без использования максимальных настроек!

По скорости разгона до 300 км/ч с болидом «Ф-1», пожалуй, способен сравниться только прототип LMP1 для «Ле-Мана» – к примеру, Porsche 919 MKII (без ограничений регламента) выжимает такие показатели за 8,4 секунды. С разгоном до 100 у него все еще хуже, чем у болида «Ф-1» – ровно 2 секунды.

С другой стороны, у машин для Гран-при вообще мало конкурентов на разгоне до показателя в 100 км/ч – даже не все электрокары способы превзойти показатель 2 секунды.

Конечно, существуют еще специально созданные дрэгстеры американской серии NHRA – они соревнуются по гонкам на прямых, и в главном классе Top Fuel разгоняются до 100 км/ч за 0,5 секунды.

Но все-таки полноценными машинами их вряд ли можно считать – ведь ни одного поворота они не осилят, тормозят при помощи парашютов, и делают их в формате «рама с огромным 9-литровым мотором».

Так что 2023-го существовала одна машина, побившая «Ф-1» и попавшая в Книгу рекордов Гиннесса с результатом в 1,779 секунды – электромобиль, созданный в университете Штутгарта в рамках проекта «Формула Студент» специально для гонок на 300-400 метров:

Карбоновая конструкция с антикрыльями и мотором весила всего 168 кг, а мощность силовой установки составила свыше 200 л.с., полный привод обеспечил крутящий момент в 1630 Н*м – экспериментальное чудо.

Однако их все нельзя было опробовать на треке или прокатить по обычной дороге. даже не все электрокары способы превзойти показатель в 2,3 секунды (именно столько разгоняется, к примеру, Rimac или «Тесла» Model S P100DP– болид «Формулы Е» и вовсе близится к 3 секундам). Лучшие из бензиновых машин – «Додж» Challenger SRT Demon и Porsche 918 Spyder: их в 2015-м разогнали до сотни за 2,1 секунды.

Но теперь, кажется, рекорды придется переписывать – «Додж» выпустил новую версию Challenger SRT Demon – 170-ю.

В него поставили 6,2-литровый V8 с турбонагнетателем – и силовая установка наконец пробила 1000 л.с. и установилась на уровне 1025 л. с! Правда, только на топливе заправлять E85 (85% – этанол), на обычном 91-м двигатель выдает только 900 л. с. Кстати, последний маслкар «Доджа» на горючем топливе – следующий обещают уже электрическим!

Тем не менее, в идеальных условиях (с правильным топливом, на треке при полностью подготовленной машине) «Доджу» обещают разгон до 96 км/ч (60 миль/ч) за 1,66 секунды!

Подтверждено как раз ассоциацией NHRA – с соответствующими замерами и подтверждениями. Только для национальных рекордов и Гиннесса проводить заезды придется заново.

И стоит этот «Демон» всего $100 тысяч – мелочи на фоне заявленных возможностей «быстрее «Ф-1»! Правда, тираж ограничат – 3000 для США и 300 для Канады. С другой стороны, собирать их обещают с июля по декабрь 2023-го и закончить именно в последний день года – если наберется больше машин, их допродадут.

И да, они полностью легальны для обычных дорог!

Фото: youtube.com/DPCcars; кадры трансляции «Матч ТВ»