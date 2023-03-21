Лучшее средство экранирования жара.

Момент Гран-при Саудовской Аравии, который могли приметить только внимательные зрители: в практиках мелькнули сиденья пилотов «Астон Мартин» Ланса Стролла и Фернандо Алонсо – позолоченные:

Вот как и обозначил в пояснениях покрытия технический эксперт F1TV Крэйг Скарборо: «Хоть в этом году из кокпита «Астон Мартин» убрали узлы электроники и некоторое оборудование, термоотражающая фольга осталась».

То есть золотое сиденье было в прошлом году и у Себастьяна Феттеля, а теперь перешло к Алонсо по наследству.

И да, никаких «люксовых» выделений для Ланса – сына владельца команды, завода «Астон Мартин» и 8-миллиардного состояния в долларах Лоренса Стролла. Дело исключительно в физических свойствах и улучшении процесса пилотажа.

Вы ведь не раз слышали, как гонщики по радио говорили, как у них подгорает?

Или темные пятна на комбинезонах сразу после вылезания из кокпита?

В том и цель – чтобы не жгло слишком сильным жаром и не отвлекало от управления.

Вообще этот материал – не новинка для «Ф-1». Его и раньше использовали на болидах – например, «Ред Булл» в 2020-м:

«Самая настоящая золотая фольга! – рассказывал бывший главный механик «Макларена» Марк Пристли. – Очень дорогая штука, разумеется. Данный материал обладает невероятными теплоизолирующими свойствами. Если не заматывать фиксаторы карбоновых пилонов, на которые крепится заднее антикрыло, то они из-за близости горячей выхлопной системы быстро начинают плавиться и ломаться».

Тренд вообще запустил «Макларен» в 1993-м – экранировал пространство между моторным и топливным отсеками (инновация даже перешла на легендарный гиперкар «Макларен» F1 –в каждом экземпляре можно найти 16 граммов 24-каратного золота).

Следующим шагом стала обмотка задней подвески в 2005-м – тогда выхлопные системы располагались по-другому, и пилоны, удерживающие колеса, тоже нуждались в защите. После 14 сходов в 2004-м команда Райкконена и Култхарда пошла на радикальное и дорогое решение проблемы – и в 2005-м завоевала второе место в Кубке конструкторов, а Кими проиграл всего 21 балл Фернандо Алонсо в борьбе за титул. Болид отказал всего 5 раз, и все они никак не касались задней подвески.

До введения потолка расходов в «Макларене» использовали золотую фольгу для теплоизоляции топливного бака и тормозных дисков (чтобы высочайшие температуры свыше 1000 градусов по Цельсию не прожигали пилоны управления колесами). Однако после ограничения трат на болид команды начали срезать расходы на самые дорогие технологии, и, казалось, вещи вроде позолоты деталей для экранирования тепла безвозвратно уйдут в прошлое.

Однако «Астон Мартин» не просто агрессивно перестраивает и доводит машину, но еще и активно вкладывается в самые «расточительные» технологии. Интересно, останутся ли они под лимитом в $145 млн на конец сезона?

Фото: кадры трансляций; reddit.com