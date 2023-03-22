Объяснили, как такое возможно.

Гран-при Саудовской Аравии запомнится спором о штрафах Фернандо Алонсо за промах мимо стартового слота и прикосновение к его машине во время отбытия наказания на пит-стопе – «Ф-1» придется здорово поразмыслить над потенциальным уточнением правил, чтобы больше не пришлось отнимать и возвращать подиум после финиша в течение пяти часов.

И в особенности кейс №14 наложился на объяснения ФИА по поводу странного выезда автомобиля безопасности на 18-м круге после парковки Стролла на обочине – «у них хватает камер, чтобы заметить касание машины домкратом на пит-стопе, но не хватает, чтобы найти болид на треке?»

В самом деле: Ланс замедлялся полкруга – его остановка попала в мировую трансляцию, ее в прямом эфире показали со всех возможных ракурсов.

«Астон Мартин» припарковался ровненько в зоне безопасности у эвакуационного кармана, его от трека отделял барьер – однако гоночная дирекция все равно выпустила сэйфти-кар:

Причину после финиша объяснил представитель ФИА: дирекции не хватило углов обзора с доступных камер, и поскольку точное местонахождение Стролла оказалось под вопросом, прибегли к самому безопасному сценарию.

Так что да, в некотором смысле судьи на короткое время «потеряли» болид – хотя все его видели.

Оттуда и недоумение публики: на стриминге F1TV доступны десяток ракурсов разных частей трека, GPS-метки и живые бортовые трансляции с каждой машины.

Более того, существует пользовательское приложение MultiViwer F1, подтягивающее картинку с подписки на F1TV и позволяющее выводить хоть все бортовые камеры разом на один экран:

И «Формула-1» тоже постоянно хвастается продвинутой судейской: стюардам и гоночной дирекции поступает информация со всех возможных камер на треке в режиме онлайн:

Как же тогда можно что-то не увидеть? На самом деле, технические ограничения существуют – просто вмешиваются в процессы крайне редко.

«В течение гонки нам доступны 24 передающих узла, – рассказывал нам в интервью национальный комиссар Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках) Георгий Андреев. – К ним можно подключить больше камер – грубо говоря, хоть 100.

Но! Передаваться в момент времени может только одна камера на один узел. Потому на машине может быть активирована задняя камера – и с нее идет картинка в трансляцию в режиме реального времени, а если передняя не поключена к узлу в тот момент, то картинка с нее записывается на внутренний носитель. Машин у нас меньше – 20 – потому бывает, что идет сигнал с обеих камер. Решает режиссер трансляции, и он может менять подключенные к узлам камеры по ходу заезда.

Но если в определенный момент времени передает именно задняя камера, а передняя не подключена и не передает никуда картинку. Доступ к отснятому появляется только после финиша.

В Сочи у нас 56 было экранов: 50 на трассу и 6 побольше, для каких-то отдельных, более важных мест. Из 50 экранов 6 были отданы под различную информацию, типа GPS-позиционирования, а еще 5 смотрели на пит-лейн. Управление доступно только гоночной дирекции, на переключении сидит кто-то из местных представителей.

Может ли случиться такой сценарий: судьи остались без важных ракурсов в резонансном инциденте? В режиме онлайн, да. С нынешним оборудованием такое может быть. Увы. Технологии «Формулы-1» и так космически оторвались от других гоночных серий – съемочная команда возит огромное количество оборудования, невероятное время разворачивается и собирается. И так выдается колоссальный объем информации.

Если судьи решат, что информации в режиме онлайн недостаточно – они просто отложат разбирательства до финиша. Прибежит технический специалист, уже в закрытом парке скачает все данные с машины».

Вот только вопрос о выпуске сэйфти-кара нельзя отставить на потом и разобраться после финиша! Остановившийся на треке болид несет угрозу другим гонщикам, и когда дирекция не может его отыскать и слышит по радио панические слова инженера «останавливайся на трассе» – вопросы разборок за очки и расстановки сил просто забываются. И решения нужно принимать за несколько секунд – промедление в неопределенной ситуации на скоростях 300+ км/ч может буквально стоить кому-то жизни.

Как вы понимаете, переключаться на трансляцию по ТВ (идущую всегда с технологической задержкой относительно дирекции на отправку сигнала по спутнику) и искать машину там в таких условиях тем более никто не будет.

Огромную роль играет и фактор трека: городской трек «Джидды» самый длинный и быстрый в своем классе во всей «Ф-1», у него одних виражей 27 штук, а все зоны с барьерами в темноте выглядят одинаково.

А еще у него в основе лежит тяжкое наследие пандемии. Первый Гран-при Саудовской Аравии проводили в конце коронавирусного 2021-го, и потому старт строительства автодрома откладывали до последнего из-за ограничений. Промоутер и так возводил его 8 месяцев, но доделывали все чуть ли не за день до первых тренировок. Тогда же гоночная дирекция и принимала автодром – менять что-то конфигурации и расположении углов обзора было поздно, а в условиях города радикально что-то исправить очень трудно.

Оттого экранов и ракурсов на временном автодроме действительно может не хватать, переключаться между ними не так просто, все места похожи друг на друга, некоторые углы обзора настроены не оптимально и не дают полного понимания, куда отправляется выкатившаяся за кадр машина.

По идее, недостаток визуала должен компенсироваться сообщениями маршалов с постов, но здесь против ситуации опять сыграла новизна гонки. Местные волонтеры проводят только третий Гран-при за два года и еще не наработали нужный опыт, а приглашенные эксперты с других автодромов все еще страдают от некоторого языкового барьера при общении с арабами – оттого не все апдейты доходят до дирекции вовремя. В других локациях с новыми гонками вроде Катара и треки покороче, и уже проводили заезды MotoGP – маршалы лучше понимают, как действовать в сложных ситуациях.

Вся ситуация не в первый раз приводит к спорным решениям: судейство на «Джидде» критиковали за медлительность или конвульсивность и в первый год, и во второй, и теперь сейчас.

Причем еще и каждый Гран-при проходит с новой дирекцией: первый – со скандальным Майклом Маси, второй – с Нильсом Виттихом и урезанным аналогом VAR в Женеве, третий – с Нильсом, обновленным регламентом и аналогом VAR с функциональными полномочиями.

Так что да, судьи в «Ф-1» действительно могут «потерять» болид, когда каждый зритель его видит!

Для этого нужны:

– Длинный неудобный городской трек;

– Неудачные ракурсы для камер;

– Маршалы-новички;

– Панические радиообмены;

Хотя, наверное, точнее будет сказать, что в такой ситуации ее просто и не станут искать до победного.

Фото: formula1.com; Gettyimages.ru/Clive Mason