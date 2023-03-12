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В «Формуле-1» новый скандал из-за связи «Хааса» с Россией: теперь команда на официальном сайте отрицает обвинения в обходе санкций, введенных США против российского военпрома!

Нет, речь не об ограничениях против команды «Формулы-1», за которую раньше выступал Никита Мазепин, а против ее головного завода Haas Automation. Он выпускает станки и всевозможное производственное оборудование, а принадлежит Джину Хаасу – он же владеет и командой, а также покрывает все ее финансовые вопросы и недостачи (особенно после разрыва с Мазепиными и российскими спонсорами).

Проблема в расследовании американского Пулитцеровского центра (общественное объединение СМИ, выделяющее гранты на потенциально социально важные журналистские расследования).

Главное из их обвинений в адрес Haas Autoimation:

– компания поставляла инструменты для производства российскому РАТЕП – фирмы из структуры «Алмаз-Антей», выпускающей системы управления корабельными зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами. Он с 2014 года под санкциями;

– инструменты «Хааса» обнаружили в промоматериалах двух подсанкционных госкомпаниях – питерского НИИ «Вектор» (безопасность данных, борьба с беспилотниками, радиоэлектронная борьба) и НИИЭЭИ из Горок Московской области (производитель оборудования и электроники для спутников и ракет);

– Haas Automation торговал с ними не напрямую, а через компанию Abamet Management LTD – официального дистрибьютора на территории России и Беларуси. Производителю станков вменяется 18 поставок с марта по октябрь 2022-го на сумму в $2,8 млн – причем продукции, предполагающей экспортный контроль еще по санкциям 2014-го;

– поступление оборудования на территорию России зарегистрировано в таможенных декларациях.

Главные доказательства расследователей – в визуале с роликов российских телеканалов и снятые на заводах кадры, где фигурируют новые станки производства Haas:

Все собранные кадры – за последние три месяца, а поставленные станки относительно новые и точно попадают под определение «продукции двойного назначения». Точно такие же закупает и американский военпром, и НАСА – причем использует и в производстве тракторов с комбайнами, и в оборонной промышленности.

Эксперты считают, что таможенные декларации и базы данных показывают цепочку поставок с завода Haas в калифорнийском Окснарде до подсанкционных компаний России достаточно четко – и если они это раскопали, то американский промышленный гигант тем более мог и должен был (особенно с учетом необходимости проходить проверку экспортного контроля).

Позиция «Хааса»: никаких поставок с 3 марта, это старые станки

За последние два года связи «Хааса» с Россией из-за Мазепина и болида-триколора настолько всем надоели, что моментально появилось огромное количество вопросов. Потому и команде, и компании-заводу потребовалось выпускать объяснительный пресс-релиз.

В нем Haas Automation полностью отверг все обвинения:

– завод всегда полностью проходил все процедуры экспортного контроля;

– ни одни санкции не требовали разрыва сотрудничества с Abamet, но Haas это сделал. Также завод отменил 50 заказов на станки, которые еще находились в производстве;

– ни одной машины производства Haas не отправлено в Россию с 3 марта 2022-го, включая запчасти, детали или обновления ПО. Это касается и Abamet, и любого другого покупателя из России;

– 18 станков из расследования покинули завод до 24 февраля.

– Abamet получал право контроля и владения станками в момент их продажи, компания являлась официальным дистрибьютором и лицензиатом и предоставляла гарантии непоставки любой продукции Haas в нарушение экспортного контроля и санкций;

– За 30 лет Haas выпустил более 200000 станков по всему миру с дистрибьюторами в 50 странах. Любая поставка после 3 марта связана исключительно с Abamet или любым другим пользователем продукции компании;

– В качестве одного из главных пруфов позиции Haas сам напомнил о добровольной «демазепинизации» собственной команды «Формулы-1» «с нанесением себе ущерба на миллионы долларов».

Можно свести их позицию к одной простой мысли: мы в принципе сами не поставляем продукцию, нам раньше так разрешали работать, 3 марта мы все прекратили, если всплыли станки с нашим логотипом – это старое, от других клиентов и несет ответственность поставщик.

Похоже на правду: сумма поставок в $2,8 млн составляет неизмеримо малую часть выручки свыше $1 млрд (объявлена в 2018-м, с тех пор заявлялось о росте, но точную сумму компания раскрывать не обязана) и чем-либо рисковать ради нее было бы просто неосмотрительно. С другой стороны, для американских регуляторов такие примеры обычно представляются удобным случаем расследовать и рассмотреть весь процесс соблюдения экспортного контроля и до 2022-го – сопоставить все подтвержденные поставки. Ведь процедуры контроля за «товарами двойного назначения» вместе с их критериями всегда были довольно сложные – не каждый завод точно знал, разрешена ли его продукция к поставке, и в расследованиях нередко всплывают случаи недостаточно внимательного экспортного контроля.

В том и кроется главный риск для команды прямо сейчас – обнаружение внезапного заступа в серую или черную зону.

Скандал возник из-за прошлого команды «Ф-1» и ее владельца

Похожие расследования или подозрения насчет поставок чипов или оборудования в Россию в обход санкций появляются в американских и европейских медиа почти каждый месяц. Однако именно история с Haas вызвала «хлопок» – как раз из-за старых связей с Мазепиными и «Уралкалием». Ведь буквально незадолго до выхода расследования Никита выиграл дело о временном выходе из-под санкций ЕС, а шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал в интервью, как «не хотел ломать Никите карьеру».

А еще фанаты «Формулы-1» сразу вспомнили старые проблемы Джина Хааса с американским законом: в 2006-м бизнесмена арестовали за налоговое мошенничество. После разбирательств и обвинений в подаче ложных форм на налоговые возвраты, запугивание свидетелей и сговор Джин заключил сделку с правосудием, признал себя виновным, отсидел в тюрьме 16 месяцев (по совокупности обвинений светило в несколько раз больше) и уплатил штраф в $75 млн.

Забавно – именно судимость не дает Джину путешествовать с командой по многим странам. Оттуда и меметичные постоянные звонки Штайнера в любой непонятной ситуации с общим смыслом «Привет, Джин, мы в дерьме» ставшие известными благодаря пяти сезонам Drive To Survive на Netflix.

Команде что-то угрожает? Пока лишь задело общественным мнением

Формально команда «Формулы-1» и завод – разные структуры, только принадлежащие одному человеку, потому даже в случае наказания от США гоночный «Хаас» ждет только имиджевый удар.

Хотя он уже нанесен.

«Мы выпустили заявление и прокомментировали обвинение только потому, что за первое же утро к нам с вопросами подходили много людей, – объяснил Штайнер на медиадне Гран-при Саудовской Аравии. – Внезапно нас вдруг стали считать злодеями.

У гоночного «Хааса» имя Haas Automation, тот же логотип на машине, он показывает, что за командой «Ф-1» стоит большая корпоративная структура. Честно говоря, не очень-то много людей об этом знает. Мы просто выкатили ответ на все, чтобы нас не заваливали теме же вопросами».

Худший вариант для гоночного «Хааса» – риск попасть под сокращение финансирования, если головному заводу прилетит крупный штраф. Все-таки сейчас именно Джин Хаас закрывает серьезный блок бюджета – в районе $30-40 млн в год (если учесть заявления о достижении предела затрат в 140 млн и вычесть из него призовые в 60-70 млн и спонсорский пакет в 30-40 млн). Тогда американцы вернутся в подвал пелотона – где и обитали еще до сделки с Мазепиными.

Фото: facebook.com/HaasAutomationInc; globallookpress.com/Federico Basile/Keystone Press Agency