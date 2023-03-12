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Старт сезона «Ф-1» у «Феррари» однозначно завален: Шарль Леклер сошел из-за поломки мотора на первом же Гран-при вместо битвы за подиум, и его ждет штраф в 10 позиций на стартовой решетке уже второго этапа (из 23-х!) за установку третьего компонента двигателя (из разрешенных двух!). Машина тоже не впечатляет: она сжирала шины на первом Гран-при и от нее отлетали детали в квалификации.

В операционной сфере – похожий хаос: новый шеф Скудерии Фредерик Вассер уже недоволен структурой управления, а итальянская пресса сливает в сеть инсайды о массовом исходе ключевых специалистов.

Круче – только скоростное переобувание Вассера всего за пару месяцев во главе команды. Перед Гран-при Саудовской Аравии он выдал пару просто невероятных фраз, отлично демонстрирующих разворот во внутреннем состоянии «Феррари».

Причем не он один в структуре Скудерии делал могучие заявления:

Интересно, как Вассер заговорит к середине сезона? Ваши предположения, сколько он продержится?

Фото: globallookpress.com