Суть всего болида в миниатюре.

Скорость и подиум Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна здорово всех впечатлили сами по себе, но, кажется, даже в мире «Формулы-1» еще не до конца осознали, насколько же гениальным вышел обгон Льюиса Хэмилтона в сложнейшей связке 9 и 10 поворотов.

Через пару лет маневр точно станет новой классикой!

Ведь это одна из самых замысловатых и головоломных зон во всей «Ф-1»: со снижением высоты трека, когда масса болида давит на переднюю ось (а не назад, как обычно), с медленным и достаточно узким апексом – там чрезвычайно легко заблокировать колесо и проиграть на разгоне даже в одиночку и при идеальных обстоятельствах.

Секрет – в противоположностях двух его частей: 9-й – быстрый изгиб, но после него очень близко оказывается зона, в которой необходимо резко замедляться для сохранения траектории. Однако при «спрямлении» предыдущего виража пилоту крайне трудно стабилизировать машину – она едет под углом из изгиба, и нужно сперва ее выровнять параллельно поребрику, затем только нажать на тормоз, дождаться нужного замедления, опустить педаль, и только потом крутить руль в 10-й поворот.

Если не выровнять машину и нажать на тормоз – случится блокировка. Если выровнять, но начать рулить до снятия ноги с педали тормоза – случится блокировка. Если опоздать с выравниванием, нажатием на педаль или поворотом руля после хотя бы на полсекудны (достаточно одного из трех) – можно вообще выехать на внешнюю траекторию и проиграть секунду или две.

Вот почему нередко случаются и такие моменты: даже с максимальным «расширением» поворота гонщик все равно блокирует шину – потому что упустил один из этих моментов.

И выбор точки для нажатия и снятия ноги с педали тормоза – ключевые: чем меньше между ними промежуток – тем больше возможностей и времени для выравнивания и руления.

А теперь давайте посмотрим, на какой траектории оказался Алонсо при атаке на Хэмлтона:

Фернандо намного глубже и тормозит позже – однако даже по узкой траектории без блокировок врывается на следующую прямую по гоночной траектории и уезжает без проблем! Как такое возможно?

Благодаря мастерству и эффективности тормозов «Астон Мартин»: вот Фернандо начинает выравнивать машину после взятия широкой траектории – Хэмилтон еще впереди:

А здесь испанец уже отпустил педаль и начинает рулить в поворот – только так он бы успел в него вписаться. Если бы машина замедлялась хотя бы как ехавший рядом «Мерседес» – №14 улетел бы с трека.

Однако Алонсо нашел исчезающе малое окно для осуществления атаки – и благодарить за обгон-шедевр стоит не только двукратного чемпиона «Ф-1», но и конструкторов «Астон Мартин». Они сделали машину с самыми эффективными тормозами во всем чемпионате – испанец стабильно выигрывал замедления у всех в Бахрейне на всех типах шин во всех сессиях.

Это – быстрейшие круги квалы:

А это – пример сравнения с Леклером и Ферстаппеном: Алонсо давит на педаль меньше, но замедляется примерно так же.

Как «Астон Мартин» это сделал?

Механически «платформа» ARM23 – это «Мерседес», ведь «Астон Мартин» покупает у моториста еще и трансмиссию с обеими подвесками. Следовательно, разница – в настройках, аэрообвесе и дизайне дисков.

Физически они полностью изменились – вот вариант 2022-го:

А вот – 2023-го:

Легко заметить новый кожух с более эффективным охлаждением и новую систему крепления как у «Ред Булл». А еще видимы новые отверстия-воздуховоды, «продувающие» ось для поддержания стабильного внутреннего температурного режима. Это крайне продвинутая конструкция – примерно такие же замечены еще только у «Феррари».

Аэрообвес – интересный случай: «Астон Мартин» здесь не выглядит обладателем монструзоной прижимной силы относительно «Мерседеса» – их коэффициент лобового сопротивления вообще полностью совпал:

Но, похоже, если восьмикратные чемпионы выбирали из доступных опций наименее грустную, бригада Алонсо наруливала именно желаемые параметры в соответствии с требуемой управляемостью и доступными ресурсами.

К тому же, в части работы тормозов сильно недооценивают эффективность и стабильность работы аэродинамического обвеса шасси в принципе.

Например, в 2023-м машины стали более чувствительны к ветру, и сильнее всего это проявляется на «пиковых» болидах с обвесом, заточенном под теоретически лучшие показатели в аэротрубе при стабильных условиях. Когда такой попадает на трек, то порывы ветра путают гонщиков на торможениях и заставляют активнее задействовать педаль – из-за нее система замедления быстро перегружается и перегревается, кохуж получает физические повреждения, пневматическая и гидравлическая системы тоже выходят из строя, и приходится охлаждать оси на пит-стопах. Да, это реальные примеры проблем «Макларена» с Гран-при Бахрейна.

Команды с более взвешенным подходом обычно стараются выбрать концепцию машины с минимальной зависимостью от порывов ветра – как раз чтобы не путать гонщиков, выдавать стабильную прижимную силу и достаточно хорошо ехать при любых условиях. Да, пик результатов такого болида в симуляторах и при идеальных обстоятельствах может быть ниже, зато и рисков тоже меньше!

И в нынешней «Ф-1» самые аэродинамически стабильные машины – как раз у «Ред Булл» и «Астон Мартин».

Потому AMR23 предсказуемо управляется в любых поворотах за исключением отдельных артефактов, связанных со знакомством с особенностями зеленых болидов – Алонсо к ним пока привыкает. Зато есть возможность смело пользоваться главными фишками машины и совершать небольшие шедевры.

Так все и сошлось: инструментарий, настройки для их использования и достаточно смелый и расчетливый гонщик.

Фото: Ютуб-канал Питера Уиндзора; globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI