Топили на Гран-при еще за Шумахера.

12 марта самый титулованный фильм в истории «Все везде и сразу» стал еще немного титулованнее – ему досталось 7 «Оскаров». Один из них в номинации «лучшая актриса» получила 60-летняя малазийская актриса Мишель Йео, сыгравшая главную героиню. Она снималась уже 40 лет (но в основном на второстепенных ролях), а теперь стала первой азиатской актрисой, награжденной Американской киноакадемией.

А еще ее победе очень обрадовался гоночный мир! Просто Мишель – давняя половинка бывшего босса «Феррари» и предыдущего президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта:

«Момент чистой благодати и необъятного счастья! Вот это путь! Горжусь Мишель, которая получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», – написал в соцсетях Жан.

Йео и Тодт вместе уже 19 лет – познакомились в в 2004 году в Шанхае. Мишель прилетела туда на кинофестиваль, а Жан вел презентацию новенькой «Феррари» 612. После презентации за торжественным ужином они и встретились – по рассказу бывшего шефа Скудерии, кто-то даже заснял момент, когда он протягивал ей карандаш, чтобы она записала ее номер. С тех пор они и начали общаться – «все как в сказке».

Кстати, в поддержке романтического контакта помог Михаэль Шумахер! Тодт рассказывал FT, что именно Красный барон учил его, как вести и сохранять отношения на расстоянии текстовыми сообщениями.

Но Мишель и неоднократного приезжала на гонки. Правда, в основном на самый гламурный слет звезд под кодовым названием «Гран-при Монако» – вот она в паддоке рядом с Жаном:

Естественно, произошло и знакомство с помощником – очень теплое и эмоциональное:

Йео ходила с ним на некоторые гоночные события – вот они с Михаэлем Шумахером на выборах президента ФИА в 2009-м:

А вот они на одном из ивентов ФИА:

А это она с Михаэлем на общем предсезонном фото всех пилотов в последний год Шумахера в «Ф-1»:

Потом Тодт и Йео вместе навещали семикратного в больнице в декабре 2013-го после того фатального инцидента на лыжах по Французских Альпах:

Куда же без знакомства с Кими Райкконеном:

Она, Толт, Шумахер и босс «Уильямса» Фрэнк Уильямс на Гран-при Бахрейна 2010-го.

На награждении ФИА Гала 2013-го:

Вновь Монако – теперь в 2015-м вместе с бывшим шефом «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе

Гран-при Испании 2016-го – и визит в боксы «Мерседеса» к шефу чемпионов Тото Вольффу и члену совета директоров концерна Томасу Веберу.

А это знакомство с Фернандо Алонсо на Гран-при Великобритании 2018-го.

Вот они вместе на Гран-при Монако 2019-го – дне памяти в честь умершего Ники Лауды. Тодт еще президент ФИА:

Вместе на первом визите в частной коллекции гоночных болидов Фонда Шумахера:

А это уже бывший босс мировых гонок пришел на работу к подруге – на Берлинский фестиваль:

В Каннах:

В Пушкине на Балу Мариинского театра:

В Париже на Неделе моды:

Наконец, в Голливуде перед вручением «Оскара»:

Сейчас Тодту 77 лет, он работает спецпосланником Главного секретаря ООН по дорожной безопасности и продолжает перенесенные из ФИА активности (вроде антиалкогольных кампаний). Это продолжение той программы, которую вот так красиво он запускал с Мишель в 2011-м с Шумахером, Алонсо, Росбергом, Массой и Хайдфельдом – еще тогда с его подачи Йео тоже была одним из посланников ООН по дорожной безопасности.

Кажется, у него и Йео все отлично.

Фото: Gettyimages.ru/Amy Sussman, Mike Coppola, Mark Thompson, Vladimir Rys / Stringer, Georges De Keerle, Pascal Le Segretain / Staff, Ker Robertson / Staff, Sean Gallup / Staff ; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Juergen Tap/imago sportfotodienst, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com, Karli Saul/imago stock&people, imago sportfotodienst, Dave Goncalo Silva/ZUMAPRESS.com, Vinaj Jean-Charles/ZUMAPRESS.com, Pascal Potier/ZUMAPRESS.com, Fat/ZUMAPRESS.com; соцсети