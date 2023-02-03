Что всегда в рюкзаке у гонщика «Ф-1»? Кофеиновая жвачка, крем от солнца, специальные гоночные трусы

Команды «Формулы-1» перевозят по 300 тонн грузов от этапа к этапу – это и гаражи, и сами болиды, и офисное оборудование. Но вот что возят с собой по миру гонщики в рюкзаке за плечами?

Алекс Албон приоткрыл завесу тайны и показал 10 вещей, которые сопровождают его на каждом Гран-при. В списке Алекса не оказалось спонсорских продуктов – только вещи, которые он использует изо дня в день. И большинство из них, конечно, связано с гонками.

Судя по предметам, главное в жизни Алекса – гонки и его девушка.

Air tag

Пилот «Уильямса» признался, что известен среди своих друзей тем, что постоянно теряет вещи. И, оказывается, у забывчивости есть прямая связь с работой – Алекс настолько погружен в раздумья обо всех аспектах заездов, что порой теряет связь с настоящим миром. И после этого приходится искать кошелек, телефон или паспорт.

Кроксы

Украшенные джибитсами с иконой всех гонщиков Молнией МакКуином, гоночным номером Албона, фирменным знаком «✌» и мотивирующими надписями. Самая удобная обувь для путешествий по версии Алекса. Их легко надеть, легко снять, а главное легко помыть – можно просто закинуть в стиральную машинку. Вот только другие гонщики не одобряют такую моду, так что Алекс прячет их во время совместных перелетов.

Карта знаменитости в ресторане «Чипотле»

Такую выдают знаменитостям из разных сфер, известным как большим фанатам сети. Особенную карта создают и доставляют персонально, и она позволяет целый год бесплатно питаться в ресторанах «Чипотле». Можете приходить хоть каждый день. Вот только тренер Алекса вряд ли одобрит такую диету (по его же словам).

Ежедневник и пропуск на пит-лейн

Без них не получится работать – не пустят в паддок (или только после длинных разбирательств) и не получится все сделать как нужно на треке. Ведь в ежедневнике хранятся все гоночные записи Алекса: настройки болида, температура шин, детали о каждом повороте, стратегия и другие важные заметки обо всех уик-эндах – ведь данные там постоянно накапливаются.

А по пропуску гонщики также попадают на «ковер» к дирекции гонки, если в чем-то провинятся во время заезда. Его Алекс, кстати, тоже терял много раз, еще и не отвечал на сообщения с просьбой прислать фото для пропуска. «Они обратились к маме, и она выслала обрезанное фото с семейного застолья, сделанное еще в 2019-м».

Добавки для сна и пробуждения: кофеиновая жвачка и экстракт вишни

Пилоты «Ф-1» то и дело перескакивают через несколько часовых поясов, а справляться с адаптацией к новому месту помогают специальные БАДы. Одни (экстракт вишни) помогают уснуть, другие (кофеиновая жевательная резинка), наоборот, взбодриться. Часто гонщики просто выпивают эспрессо перед гонкой, но Алекс предпочитает жвачку. «Просто так не приходится дышать запахом кофе из своего рта внутри балаклавы и шлема во время гонки».

Очки виртуальной реальности

Много путешествий = много времени, проведенного в отелях. Чтобы занять себя чем-то и немного отдохнуть от гонок, Алекс везде возит с собой свое игровое оборудование. И даже немного усовершенствовал контроллер – прилепил к нему ручку от клюшки для гольфа. Чтобы удобнее было играть со своей девушкой (она профессиональная гольфистка, если что) – вот такие общие развлечения в отношениях на расстоянии.

Одежда для отдыха

Уютные спортивные штаны – и гоночное нижнее белье. Оно, по словам Алекса, гораздо удобнее обычного, поэтому гонщик не расстается с ним даже вне трассы. Любовь к ним зародилась из-за воспалившегося аппендицита. За счет ткани и фасона гоночные трусы меньше давили на шрам после операции. А ведь раньше Алекс носил обычное белье и под гоночным костюмом, но повышенное внимание серии к вопросам безопасности в этом сезоне заставило пилота переодеться в специальную экипировку, чтобы избежать ожогов в «нежелательных местах».

Уходовая косметика

Это забота его девушки: она вручила крем для лица и солнцезащитный крем с указанием – пользоваться каждый день. А если Алекс сопротивляется, то берет инициативу в свои руки, открывает бутылку и сама покрывает его лицо SPF-защитой. Ведь, как выяснилось, у Албона такая чувствительная кожа, что солнечный ожог можно заработать даже внутри помещения.

Перец чили и айпад

Алекс напомнил, что он наполовину таец и поэтому любит остренькое. Вот только в баночке оказался не тайский, а китайский перец, приготовленный семьей его девушки Лили.

В паре с ним айпад – чтобы залипать на видео на ютубе, пока завтракаешь яичницей, приготовленной с тем самым перцем чили.

Камеры

Последние предметы посвящены хобби Албона – фотографии. «Обычно я фотографируюсь со своей девушкой. Или когда я наблюдаю за ее соревнованиями, то снимаю ее. А когда она наблюдает за мной, то фотографирует меня».

Теперь вы знаете лидера «Уильямса» намного больше – еще как и открытого человека!

А без каких вещей вы не можете обойтись как болельщик «Формулы-1»? 👇