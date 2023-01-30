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Все моторы для «Ф-1» 2023-го готовы и заведены. Чей рев вам нравится больше всех?

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«Мерседес», «Рено», «Хонда» и «Феррари».

В «Ф-1» открылась пора презентаций ливрей, скоро покажут и первые настоящие машины для нового сезона – а пока команды предлагают фанатам послушать, как ревут двигатели для нового чемпионата.

Первым разоблачился «Мерседес» – на самом деле, еще в прошлом году (неудивительно – ведь силовые установки заморожены правилами, их можно дорабатывать только в части надежности, компоновки и стоимости):

Вот запуск мотора «Ред Булл»-»Хонды» – на болиде «Альфа Таури»:

Так звучит «Рено» – на машине «Альпин» во время стендовых испытаний:

А это запуск свежей «Феррари» на «Хаасе» VF23:

Чей рев вам заходит больше всех?

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?

Презентации болидов «Ф-1» превращаются в фейки: меньше реальных машин, больше шоу ради рекламы

У «Феррари» лучший мотор «Ф-1» на 4 ближайших года. Из-за новых правил под экологичность и сокращение расходов

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