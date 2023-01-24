В австралийский «Кто хочет стать миллионером?» попал вопрос о фамилии чемпиона «Ф-1» – на 300 долларов. Игрок срезался!

В игре «Кто хочет стать миллионером?» первые пять вопросов обычно достаточно простые – в стиле «кажется, это знают все». И в австрийскую версию угодил вопрос «Назовите фамилию бывшего британского гонщика «Ф-1» по имени «Дженсон» – на 300 австралийских долларов:

Варианты ответа – Баттон («кнопка» с английского), Зиппер («молния-застежка» с английского), Велкро («липучка-застежка» с англйского) и Класп («пряжка» с английского).

Вы, наверное, уже поняли: игрок не угадал. Видимо, он никогда не слышал о чемпионе 2009-го, бывшем сопернике Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо, победителе 15 Гран-при и обладателе 50 подиумов Дженсоне Баттоне.

Можно ли считать это странным? Дженсон не гоняется в «Ф-1» 5 лет, но комментирует гонки на Sky Sports F1 и работает советником в «Уильямсе». А еще первая победа в его чемпионском году (и вторая в карьере вообще) состоялась в Австралии. Всего он побеждал там трижды.

Также на южном материке довольно внимательно следят за «Ф-1»: в пелотоне практически постоянно есть гонщик из Австралии (в 2022-м – Даниэль Риккардо, в 2023-м – Оскар Пиастри). Посещаемость местного Гран-при пробила рекордные планки в 400 тысяч человек – что очень много для страны с населением 26 млн человек: на гонки в США и Великобритании ходит примерно столько же, а людей там живет больше.

А вы бы угадали? Как насчет ваших родственников или друзей, которые не смотрят гонки?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene