Леклер раскрылся как романтик: учится летать на самолете, сочиняет на фортепиано, обсуждает моду с Хэмилтоном

В 2022-м Шарль Леклер окончательно укрепился в роли лидера «Феррари» и одного из быстрейших гонщиков современной «Формулы-1»: дольше всех прессинговал Макса Ферстаппена в битве за титул, выиграл зачет квалификаций (взял 9 поулов) и заслужил второй по размеру контракт в чемпионате на $36 млн. Именно продление контракта с №16 – главная срочная цель нового шефа Скудерии Фреда Вассера.

Однако какой же Шарль вне трассы? Что ему нравится, чем он вообще занимается? Обычно гонщики редко раскрывают личности и хобби в честных больших интервью, но эмоциональный Леклер не такой – он не прячется от самых личных вопросов.

В свежем большом издании SportWeek итальянской Gazzetta Dello Sport лидера «Феррари» раскрыли как романтика за пределами трека – любителя моды, искусства и даже будущего пилота самолета.

– Что для вас мода?

– Способ самовыражения без слов. Я понял это, когда благодаря «Формуле–1» начал много путешествовать по всему миру, посещать страны и города, о которых раньше не знал. Я осознал, что в разных культурах и традициях одежда может иметь разное значение. Именно тогда я начал интересоваться модой – где–то с 2017 года, – хотя в целом она всегда мне нравилась.

– Каков был следующий шаг?

– Я начал посещать показы моды, потом начал сотрудничать с Джорджио Армани, потом стал все чаще общаться с его окружением.

– Вы также уделяете большое внимание графическому оформлению своих гоночных шлемов. Какой вариант дизайна ваш любимый?

– Вероятно, тот, который я использовал на Гран–при Франции 2022 года, где с двух сторон были фотографии моего отца Эрве и [крестного отца, продвинувшего Шарля в гонки] Жюля Бьянки.

– Традиционный цвет «Феррари» – красный. Но для своей «Феррари» 488 Pista вы выбрали другой цвет.

– В то время я использовал дизайн шлема с черным матовым цветом и растянутым от передней до задней части флагом Монако. И я решил заказать такой же дизайн для машины. И мне по–прежнему он очень нравится.

– Что вы подумали, когда впервые увидели себя в гоночном комбинезоне «Феррари»?

– Момент был очень эмоциональный, ведь я с самого детства мечтал попасть в «Формулу–1» и выступать за «Феррари», хотя в то время я еще не был гонщиком «Феррари» (только входил в гоночную Академию).

– У вас есть какие–то счастливые талисманы, с которыми вы не расстаетесь?

– В детстве были. Моя бабушка всегда пришивала внутрь комбинезона крестик, под логотипами спонсоров. Но сейчас, поскольку она ушла из жизни, ушла и эта традиция…

– Чем вы занимаетесь для самовыражения творческих способностей?

– В основном выражаюсь через музыку. Я играю на фортепиано, иногда сочиняю сам. Рисовать карандашом я так хорошо никогда не смогу.

– Как вы выбираете одежду на каждый день?

– Часть меня придерживается классического подхода: одежда должна быть простой и комфортной. Другая же часть, более творческая, заставляет порой немного играться с вариантами уличной одежды. Я позволяю себе руководствоваться настроением при выборе, ведь одежда – это возможность что–то показать просто одним изображением.

– Увидим ли мы вашу собственную линию одежды, как у Хэмилтона?

– Я начал один проект, но потом закрыл его (речь о Claсe, примеры одежды на фото ниже – Sports.ru). Может, попробую еще в будущем.

– Вы вообще обсуждали моду с Льюисом?

– Иногда обсуждаем бренды, которые нам нравятся. У Льюиса хороший вкус, а еще ему хватает смелости порой приезжать на трассу в самых странных нарядах, которые только можно вообразить.

– Любимые цвета, а также цвет, который никогда бы не стали носить?

– Сейчас я предпочитаю серый, бежевый, белый. Я не большой поклонник фуксии – в смысле, я не представляю себя одетым во что–то цвета фуксии (яркий, насыщенный розовый оттенок).

– Что вы чувствуете, когда идете по подиуму?

– Мне не очень комфортно. Чувствую на себе слишком много взглядов. Но мне нравится смотреть шоу, смотреть на какие–то необычные дизайны одежды. Я бывал на шоу «Стиль «Феррари» в Милане в прошлом году, до этого посещал показы Армани.

– Попробуйте описать ощущения от управления болидом «Формулы–1» человеку, который вообще не знаком с гонками. Валентино Росси после тестов в «Феррари» сказал: «Эта машина быстрее, чем я думал».

– Хорошее определение, ведь обычному человеку очень сложно представить себе скорости болида «Ф–1». Я всегда сравниваю это с американскими горками. Да, это как кататься на американских горках, но самому управлять ими.

– Что приносит вам радость от гонок? Почему гонки?

– Из–за адреналина, и потому что на гоночной трассе я чувствую себя по–настоящему свободным.

– Вам нравятся мотоциклы?

– У меня есть один мотоцикл, доработанный, который я купил на Бали, когда мы с друзьями ездили туда на отдых. Мы арендовали мотоцикл на месте, а потом мне просто захотелось взять его с собой в Монте–Карло. Правда потом процесс регистрации мотоцикла для езды по дорогам превратился в сущий ад.

– Почему именно этот мотоцикл?

– Из–за воспоминаний, которые он в себе хранит. Я только–только попал в «Формулу–1» и решил съездить на отдых со своими близкими друзьями, впервые выбраться за пределы Европы. И мы отлично провели время.

– Вы по–прежнему думаете о том, чтобы получить лицензию пилота?

– Я уже взял пару уроков. У меня на счету сейчас где–то 11–13 часов полетов. Скажем так, я освоил основы. Но пришлось взять перерыв. Надеюсь, смогу продолжить по ходу 2023 года. Нужно изучить огромный объем теории, мне же, понятное дело, больше нравятся практические занятия.

– И как ощущения?

– Превосходные. Мне нравится тест на крен самолета (тест заключается в том, чтобы удерживать штурвал по центру при последовательных отклонениях курса на 30 градусов влево и вправо), а также нравится проводить предполетную проверку. К слову, вообще я всегда боялся летать…

– В смысле?

– Хотя за жизнь я совершил бесчисленное число перелетов, я никогда не чувствовал себя спокойно. Теперь же, зная о том, что делают пилоты, о всех вариантах, предусмотренных на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, я чувствую себя намного спокойнее и увереннее.

– Вы по–прежнему любите картинг и активно им занимаетесь, как в детстве. Наверное, было бы здорово самому открыть нового Леклера?

– Мне бы хотелось помогать молодым и талантливым ребятам, у которых нет для этого необходимых средств, вырасти и осуществить свою мечту. Однако этот проект тоже требует очень много времени, так что серьезно заниматься им я смогу только в будущем.

– Каково быть кумиром для столь многих молодых людей? Что это для вас значит?

– Каждый раз приезжая в Маранелло, у ворот базы «Феррари» меня ждут дети. В последние годы «Формула–1» стала набирать популярность, в том числе благодаря Netflix. И мне очень приятно видеть радостный блеск в глазах ребенка, когда мы делаем совместное фото. Иногда достаточно и небольшого жеста – тебе это ничего не стоит, а другому дарит радость.

– Чувствуете ли вы себя примером для подражания?

– Я стараюсь быть собой, вести себя хорошо. Если это может стать источником вдохновения для других – я буду только рад.

Источник: Gadzetta