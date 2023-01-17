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Реанимация, 4 перелома, операция на 5 часов – из-за тычка в зад другого болида: страннейшая авария новой электро-«Формулы»

Робин Фряйнс Робин Фряйнс
Формула E
Абт Спортслайн
Авто Авто

Представляете, так бывает!

Воскресной ночью начался первый сезон новой электрической «Формулы Е»: с болидами облика Gen3 и с «Мазерати» и «Маклареном», но без половины немецких автопроизводителей. Выиграл гонку Джейк Деннис на «Андретти-БМВ», но самым мозговзрывающим моментом стал вот этот тычок от «АБТ» Робина Фряйнса в зад «Ниссана» Нормана Нато на первом круге:

Казалось бы, совершенно обычное столкновение, которых сотни в любой гоночный уик-энд? Однако руль Фряйнса очень жестко перекрутило – вместе с рукой ниделандца.

Робин тут же сошел и отправился в больницу на рентген. А после нее – тут же в операционную палату.

Утром во вторник он поделился фоткой «после помощи докторов» и кратким рассказом, как вообще дела:

«После пятичасовой операции на руке»

«Я сломал не только запястье, обнаружились еще 4 перелома в руке, – объяснил Робин в интервью нидерландскому De Telegraaf. – Я буквально умирал от боли.

К счастью, сейчас меня уже вывели из реанимации, и я уже на обезболивающих. Но боль все еще не ушла, беспокоит ужасно. Кость буквально выпирала из моей руки, без шуток. Определенно худшая травма в карьере. Надеюсь, хуже уже не будет, а я начну восстанавливаться».

Пока же Робин точно пропустит две ближайшие гонки, да и в остальном сроки его возвращения пока туманны.

Отличный пример, почему любая авария в топовом автоспорте на самом деле нереально опасна, а «всего лишь бодания колесами» просто не бывает.

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1 комментарий

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Lover_N001
Автор, у команды Андретти второй год другой немецкий партнер )))
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