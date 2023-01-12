Зря команды «Ф-1» не принимают Андретти: он выпустил болид-торт для рекорда скорости. И все 300 кг съели после заезда!

Пальчики оближешь.

«Формула-1» с подозрением относится к желанию бывшего гонщика «Ф-1» и «Индикара» Майкла Андретти войти 11-й командой – несмотря на успешную программу в американских гонках «Андретти Автоспорт» (и статуса фактически заводской команды «БМВ» в «Формуле Е»), поддержке крупных спонсоров, начале строительства базы за $200 млн «больше, чем у «Феррари» и привлечения к делу «Кадиллака». Он даже готов заплатить еще $200 млн обязательного взноса для новых команд – но теперь возможные соперники хотят поднять прайс до 600-700 млн.

И зря они его не пускают – у Андретти уже есть шикарный опыт участия в конструировании быстрых болидов «Ф-1»! Он даже попал в Книгу Рекордов Гиннесса с ними.

Нет, правда – все заснято и подтверждено!

46 часов 9 человек делали два торта в виде машин с целью сделать их на 90% съедобными. Вышло даже на 91% – не из бисквита, взбитых сливок и глазури оказалось только стальное шасси, руль и колеса.

Белую машину собрали из 139 ванильных бисквита – ее сделали по образу и подобию чемпионского болида Майкла из «Индикара» 1991-го.

Черный – из 145 бисквитов с целью визуального соответствия «Лотусу» 79 1978-го – на котором отец Майкла Марио выиграл титул «Ф-1».

А затем бывший гонщик сел за руль белой машины, в черную посадили шефа всего действа Майка Элдера, и толкнули с парковки вниз.

Специально для замера, проверки и подтверждения привезли юристов Книги Рекордов Гиннесса. Они зарегистрировали скорость в 27,5 км/ч и преодоленную дистанцию в 106,3 метра – и отдали Андретти рекорд за самый быстрый торт в истории.

Кстати, предыдущий рекорд принадлежал как раз Элдеру – 17,2 км/ч. Перебит почти вдвое – и точно все дело именно в участии Андретти!

А после заезда торты весом 303,5 кг распилили и разделили между «сборочной командой», гонщиком, юристами Гиннесса и подопечными Ванкуверского приюта для бездомных.

Вот как можно не пускать его в «Ф-1»?

Фото: globallookpress.com/Guinness World Records/Keystone Press Agency