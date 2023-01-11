Лидер грузовиков «Дакара» насмерть сбил зрителя. Тот влез на траекторию за дюной, но гонщика сняли с рейда

Без шанса отвернуть.

Каждый год на «Дакаре» кто-то погибает – иногда гонщики, иногда зрители. К сожалению, 2023-й продолжил эту традицию: на 9-м спецучастке лидер зачета грузовиков Алеиш Лопрайс сбил 69-летнего итальянского фаната – и через несколько часов тот скончался в медвертолете.

О гибели человека объявили только на закате 10 января – и даже гонщиков буквально разбудили этой новостью:

«Плохие новости. Мы уже легли спать, но судьи разбудили нас и показали видео нашего наезда на человека, – заявил Лопрайс в соцсетях. – Мы по ошибке сбили человека, который пытался сфотографировать «Даму» [имя грузовика Алеша] под дюной.

Он получил травму, через 2-3 часа почувствовал сильную тошноту, а во время перевозки в госпиталь у него случился сердечный приступ.

Человеческая жизнь закончилась с моей косвенной виной, ведь я вел грузовик. Я должен указать, что ни я, ни кто-либо из экипажа не знал об этом. У нас есть записи с ботовых камер и другие видео, чтобы это доказать. Однако это не изменит потери человеческой жизни.

Это был итальянец, но я пока даже не знаю его имени из-за расследования. 69-летний болельщик, приехал, чтобы посмотреть «Дакар», и, к сожалению, встал под дюной. И никто из нас вообще его не видел, ни один из экипажа.

Хочу выразить искренние соболезнования его семье и друзьям. Мне очень жаль, и этот инцидент останется со мной до конца жизни».

Видео с бортовой камеры и снятое командой на точке обзора действительно подтверждает: человек правда стоял за дюной, увидеть его не было шансов:

Ведь нужно помнить несколько вещей:

Дюна сама по себе поднимает кабину вверх, гонщикам не видно, что за ней.

У высоких (да еще и капотных) грузовиков в принципе есть слепые зоны прямо перед ниже лобового стекла. Оттуда почти невозможно рассмотреть стоящего рядом человека, а здесь вообще динамический момент с внезапным появлением.

Сразу за дюной следовала смена направления – то есть слепой поворот. Экипаж смотрел на дорогу – именно это от них и требуется на дистанции. Как раз в противоположную от человека сторону.

Даже если бы экипаж заметил человека и попытался затормозить, столкновение все равно произошло бы, скорее всего. Ведь грузовик весит 10 тонн, и катился с дюны вниз по песку – тормоза бы не сработали, он бы двигался просто по инерции.

Человек действительно стоял буквально на траектории. Потому в его сторону и не должны были смотреть – предполагается, что зрители не настолько сумасшедшие, чтобы лезть прямо под колеса. В конце концов, на билетах пишут предупреждения, а на сайте рейда есть подробные правила, где и как нельзя располагаться.

То есть, сильно упрощая, это если бы кто-то прорвался на трассу «Ф-1», встал бы за слепым поворотом и попытался бы увернуться.

После известия о наезде все вспомнили о дисквалификации «КАМАЗа» Каргинова на «Дакаре» 2019-го за наезд на зрителя:

Тогда гонщика из России сняли с рейда за то, что он не остановился, однако тот момент выглядел менее однозначно: возможности увидеть людей у экипажа Каргинова были, а значит, и поводы хотя бы посмотреть в зеркала заднего вида.

У Лопрайса же вообще не оказалось шансов и увидеть, и избежать, и вообще узнать об аварии. Однако дело закончилось гибелью, а не переломом, а потому запустили не только гоночное расследование. И промоутер просто не позволил Алешу стартовать на следующем этапе – теперь лидерство класса грузовиков перешло Янусу ван Кастерену.

Скорее всего, никаких серьезных последствий чеха не ждет, кроме психической травмы до конца жизни. Но сам инцидент лишний раз напоминает: если вы когда-нибудь отправитесь на ралли, пожалуйста, не ходите на траекторию! Стойте там, откуда снимают члены команды, ил хотя бы с заделом в 10 метров от следов.