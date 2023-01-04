Уверены, что «Дакар» на своей машине – очень дорого? А они уложились в 10 тысяч евро, и едут на сорокалетке мощностью 100 л.с

Взяли бесплатно убитое авто.

«Дакар» как самый престижный ралли-рейд всегда был недешевым удовольствием: для участия в классе машин всегда нужно было готовить под сотню тысяч евро на технику, работу команды и взносы. Дешевле можно было заявиться в мотокласс – но там и намного опаснее.

Ситуация немного изменилась с введением категории «Классик» – специального класса для исторических машин всех эпох, где гоняются не на время, а по точности взятия контрольных точек. Специально для болидов-ветеранов, выпущенных до 2000-го организаторы проложили отдельные спецучастки длиной 200-300 км, но победителя выявляют не по времени, а по точности взятий контрольных точек за рассчитанный тайминг с учетом средней скорости – для каждой машины вычисляли свой норматив. Причем соответствие разработанному маршруту и расписанию оценивали в баллах – так что победить мог и пилот на чемпионском багги, и энтузиаст хоть на «Жигулях».

Потому каждый год всплывают какие-нибудь новые недорогие старые тазы, превращенные в покорителей «Дакара» – например, в 2022-м в Саудовскую Аравию приехали 4 «Нивы»!

И, конечно, новая категория здорово снизила финансовый порог вхождения – вот видео «Ред Булл» об этом:

Кажется, чемпион бюджетности в 2023-м – вот этот «Ситроен» СХ 85-го нидердандцев Корнелиса Ламберта Кампа и Якобины Камп-Нордсии.

«Она досталась нам бесплатно, – рассказал Корнелис. – Она просто стояла в гараже, и нам сказали: любой, кто сможет ее выкатить – может забрать, она ваша.

На перестройку мы потратили 10 тысяч евро.

На участие в категории Classic ушло 20 тысяч.

Тут уже дешевле не выйдет: взносы и плата за обслуживание и перевозку фиксированы.

Мощность – около 100 л.с.»

На официальном сайте команды и машины история развернута подробнее – вот так она выглядела в момент «обнаружения»:

«Это CX Pallas 1985-го 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором – он считается очень надежным. Моя предыдущая CX намотала свыше 600000 км, и двигатель до сих пор как новый.

Эта СХ простояла 10 лет в сарае из-за смены налогового законодательства в Нидерландах – мне просто отдали ее. Но пришлось все поменять своими руками от тормозов и выхлопа до шин – и в результате вышла хорошая машина, которая послужила лимузином на свадьбе моего родственника:

А с 2016-го мы переделывали ее в раллийную машину своими руками».

И правда: вот процесс установки пересобранного мотора – силами сына и садового трактора:

Самостоятельное вваривание каркаса безопасности:

Результат – точная реплика «Ситроена», гонявшего на «Дакаре» в 1981-м:

Цель заключалась в поездке на «Дакар» с минимальным бюджетом и продаже спонсорства для сбора денег на благотворительность. В 2022-м нидердандцы продали наклеек на машине на 13,5 тысяч евро, часть пустили на покрытие расходов на участие, а 3,5 тысячи передали образовательной программе для детей Сенегала.

«Это нидерландская организация, называется «Светлое будущее для детей» – поддерживает оплату образования в отдаленных зонах Сенегала, – объяснил владелец машины. Я давно их знаю и помогаю. Мы уже ездили к ним, жертвовали еще одну машину. На деньги с прошлого рейда там оборудовали помещение для обучения и снабдили учителей всем необходимым для преподавания».

Кстати, до «Дакара» они ездили в турне по Африке по пусти старого «Дакара» – и в Сенегале один владелец автомастерской так вдохновился их машиной, что предлагал ее купить за 10 тысяч евро. «В Европе я бы продал не раздумывая, но тут...» – написал в блоге на официальном сайте Корнелис.

Видимо, в реальности стоит она еще меньше даже с послужным раллийным списком и всеми доработками.