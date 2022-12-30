Расселл из «Мерседеса» встречал 2023-й с Алонсо! У Фернандо старая вражда с Хэмилтоном, а Джордж обещал брать пример с испанца еще в 2015-м

Не показывайте Льюису Хэмилтону.

Гонщики «Формулы-1» иногда встречают Новый год в самой неожиданной компании – ведь большинство живет в Монако вместе с тысячами других знаменитостей.

Вот у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла выдалась такая вечеринка под бой курантов: с новичком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо:

Можно сказать, это сбылась мечта Джорджа: ведь в начале 2015-го на подгонке сиденья в «Формуле-3» он (еще до связей и первых контрактов с «Мерседесом») именно испанца называл образцом для подражания:

«Думаю, [мой ориентир] – Фернандо Алонсо. Он всегда выжимает максимум из любой машины, только в последнее время он очень редко попадал в лучшие машины. Но как только ему достается хорошая машина – он дает результат. Так что, думаю, я смогу пойти по его стопам, и если смогу ездить так же хорошо, как он, и окажусь в машине получше, то стану очень успешным».

Только не показывайте все это напарнику Джорджа – который одним из главных моментов 2022-го назвал вот этот:

Льюис дебютировал в «Макларене» в 2007-м как раз бок о бок с Фернандо и здорово с ним не поладил – оба считали, что команда должна поддержать кого-то одного для битвы за титул, и в итоге раскололи коллектив надвое.

«Если честно, проблемы в основном были внутрикомандными, – вспоминал недавно его гоночный инженер Марк Слейд. – Атмосфера была довольно плохой. Думаю, случились определенные события, которые раздули проблемы. Я бы сказал, что ситуацией можно было управлять лучше. Мы просто выбросили чемпионство в 2007 году.

Я считаю, что при должной поддержке Фернандо мы, наверное, выиграли бы титулы в 2007-м и 2008-м. Кто знает, как все сложилось бы, но что есть, то есть. У меня никогда не возникали проблемы с Фернандо, мне по-настоящему нравилось с ним работать».

«Тактика Фернандо заключалась в том, чтобы переманить всю команду на свою сторону гаража. Он боролся за контроль, – рассказывал о тех временах бывший механик «Макларена» Марк Пристли. – В какой-то момент менеджер или тренер Фернандо вручил маленькие коричневые конверты с деньгами всем, кто не работал над машиной Льюиса. Помню, я открыл конверт, и там было 1500 евро или вроде того.

Это было так странно. Ты получаешь коричневый конверт без маркировки и думаешь: «Спасибо большое, но что это?» Тренер исчезает, ты остаешься с этой штукой, а там просто куча денег. Все коллеги их получили, а потом спрашивали друг друга: «Ты свой открывал? Сколько у тебя?»

Новости стали распространяться, и единственные, кто не получил конверты – бригада Льюиса. В итоге команда, разумеется, узнала, и заставила нас пожертвовать все полученное на благотворительность, и это нормально.

Такие ситуации показывают разницу в настрое. Льюис действовал по-другому – играл с прессой. Гонщики делали правильные и неправильные вещи, никто не идеален, но стратегии были выбраны разные. Оба достигли отличных результатов очень разными способами».

«2007 год был для меня очень важным. Льюис ворвался в «Ф-1» как цунами со всем своим талантом и способностями, тут же начал давать результат. Это была напряженная и сложная ситуация для всех.

Оглядываясь назад, можно сказать, что между нами не возникало никаких проблем – думаю, Льюис согласится. Борьба была жесткой, но честной. Я считаю, что команда не справилась с ситуацией. Не хочу винить [руководителя «Макларена»] Рона [Денниса] или называть конкретные имена – дело в менеджменте в целом. Мы были слишком молоды, слишком амбициозны, и никто нас не направлял» – резюмировал Алонсо.

Может, это Расселл обратился к Фернандо за советами насчет борьбы с напарником?

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham