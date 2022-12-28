Что соперники думают о «Дакаре» без «КАМАЗа»? «Будет самый интересный рейд, наконец гоночный дух вернулся»

Совсем не то, что ждала русская команда.

В Новый год традиционно стартует самый престижный ралли-рейд планеты – «Дакар». Вот только теперь он впервые за 30 лет пройдет без «КАМАЗа» – 19-кратных чемпионов из Набережных Челнов не устроил нейтральный статус, и армада не отправилась в Саудовскую Аравию.

Как на такой поворот посмотрели соперники? В «КАМАЗе» уверяли: по ним скучают.

«Конечно, организаторы «Дакара» очень жалеют, что не будет «КАМАЗа», – заявил шеф команды и семикратный чемпион рейда Владимир Чагин. – Российский «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует. Потому что у многих участников Дакара было желание не столько победить, сколько побить «КАМАЗ».

«Многие соперники хоть и радуются, что «КАМАЗа» не будет, но, как правило, всегда любой спортсмен хочет соревноваться с сильным соперником, – уверял пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев. – чтобы была интересная борьба. Для нас это всегда было важно, где бы мы ни участвовали. Уверен, это так же необходимо и нашим соперникам.

Да, не будет «КАМАЗа», «МАЗа», наверное, появятся новые лидеры «Дакара», но, думаю, все равно в какой-то степени наши конкуренты расстроены. В том плане, что всегда хочется, чтобы был лидер. На него все смотрят, берут пример, стараются повторить какие-то технические решения топовых, лидирующих команд. Только в этом случае победа будет полноценной».

А правда ли это? Если изучить интервью участников из первой двадцатки (то есть за исключением новичков, техничек и просто энтузиастов) с официального сайта рейда или сказанное журналистам на прологе, складывается немного другое впечатление.

«С моей точки зрения этот «Дакар» будет интересеный как никогда, – высказался чешский гонщик Алеш Лопрайс – флагман команды «Лопрайс Прага» и неоднократный финишер в топ-5. – В то же время я верю, что ключем к нему будет спокойствие и холодная голова, ведь «Дакар» выйдет самым длинным за 8 лет.

Теперь шанс на отличный результат определенно выше, но, с другой стороны, такой же шанс выпадает и другим проигравшим в прошлые годы. Думаю, гонка станет более равной, что только увеличит давление, но и сделает ее веселее. Верхние строчки могут резко меняться.

Например, многие гонщики категории грузовиков впервые в жизни узнают, как открывать трек. А это непростая задача, потому что пилоту придется полагаться только на себя при налете на дюны и в других ситуациях. Ехать первым – большая нервотрепка даже для штурмана по сравнению с ездой по следам одного или трех грузовиков.

Затем кто-то может догнать, обогнать и внезапно обнаружить себя в такой же ситуации. Это может случиться с парнями, которым раньше не выпадал шанс выиграть спецучасток – и тогда они попадут в режим максимальной атаки. Останется вопрос, сколько они выдержат ментально, и как долго протянет их техника».

«Да, обычно «КАМАЗ» начинал любой спецучасток первым, вторым и третьим, прокладывая маршрут через дюны, – согласился гонщик «Торпедо Ивеко» Ричард де Грот. – А теперь соревнование станет совсем другим. Те, кто привык следовать, сами должны буду открывать трассу. Лидеру легко допустить ошибку, а значит, у второго или третьего будет преимущество, но они могут победить на этапе и поменяться местами на следующий день! Такое часто можно увидеть в классе байков – теперь то же самое будет и в грузовиках».

«Без «КАМАЗа» гонка будет тоже сложной, – отметил Мартин ван ден Бринк, приехавший за россиянами в 2022-м. – «Дакар» нельзя выиграть в первый же день. Но мы должны сражаться за подиум теперь».

«Сейчас отличное время – без «КАМАЗа» больше мест на подиуме!» – подтвердил бывший штурман Мартина Вутер де Грааф, заявившийся в экипаже Кеса Колена на гибридном грузовике под чемпионским номером 500.

«Чувствуется, словно вернется гоночный дух, – присоединился и Мартин Мацик, трижды завершавший рейд в топ-5. – И это будет действительно другой «Дакар» – но не только потому, что нет «КАМАЗа». Но про это и правда все говорят! Если бы я получал евро каждый раз, когда слышал: «Вы победите»…

Это «Дакар»! Здесь не бывает просто – нельзя просто выиграть в гонке на 15 дней и 10000 км. Нужно выжить. Это сложнее, чем выглядит со стороны! Взлеты и падения будут каждый день. Но я реально жду с нетерпением, потому что теперь никто ничего точно не знает, никто ничего не может предсказать. Я чувствую это облегчение у соперников, как возвращается гоночный дух. Все рады вновь гоняться со всеми и наслаждаться соревнованием».

«Думаю, «Дакар» выйдет интересным, и мы насладимся им как семья, – высказался Ярослав Вальтр из «Татры» с одним финишем в топ-10 в пяти рейдах. – Мы уже шутим обо всем и делаем ставки. «КАМАЗовцы» были профи, гонки были их работой. Невозможно было с ними соревноваться, может, только при технических проблемах. Без них уровень соперничества выйдет очень равным».

«Без русских теперь невозможно предсказать победителя, – уверял и нидерландец Паскаль де Баар из «Рено»с одним шестым местом в зачете грузовиков в 15 рейдах. – В прошлом году плотность уже была такой, что если ты ехал в топ-10 и ошибался с одной дюной, то знал: теряешь от 2 до 4 позиций. Иногда были дни, когда десятка укладывалась в 10 минут! И в этом году это будет самый жесткий рейд».

«Этот год будет совсем другим и особенным, – резюмировал опытнейший Герт Хузинк с 30 «Дакарами» в ролях механика, штурмана и гонщика на всевозможной технике от машин до гибридных грузовиков «Рено». – Жаль, что «КАМАЗа» нет, но его отсутствие создаст крайне захватывающее соревнование – каждый день можно будет видеть нового победителя. Наша цель – финишировать в топ-5, но в то же метят еще 10 машин, и каждая может этого достичь – включая подиум и победу».

Как-то совсем не похоже на грусть по доминаторам из России?

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; REUTERS/Hamad I Mohammed