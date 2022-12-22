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«Мерседес» первым в «Формуле-1» завел мотор для болида 2023 года. Вот его рев

техника
Формула-1
Мерседес Мерседес
Авто Авто

Звук возвращения в битвы за победы?

В «Формуле-1» новый сезон традиционно и неформально начинается еще до начала нового года: хотя бы одна команда непременно выложит видео с запуском нового мотора на болиде.

В 2021-м выделился завоевавший восьмой Кубок конструкторов «Мерседес»: первым выложил рев нового болида 23 декабря.

Правда, 2022-й вышел не слишком удачным: всего одна победа, один поул и третье место в Кубке конструкторов.

Выводы сделаны: теперь «Мерседес» опубликовал видео со звуком нового мотора уже 22 декабря:

С другой стороны, теперь производителям легче выпускать новую технику: ведь с 1 сентября 2022 года все узлы заморожены для улучшений по части мощности, а допускаются только апгрейды под надежность. И как раз последний аспект у «Мерседеса» в 2022-м вообще не страдал: всего 3 отказа на 6 заводских и клиентских машин в 23 Гран-при, да и те – на «сверхмоторном» Гран-при Италии.

Но, может, именно так и звучит возвращение в битвы за победы?

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