Баррикелло уже 50 лет, а он выиграл новый титул! После ухода из «Ф-1» дважды стал чемпионом, победил инсульт с опухолью и запустил сыновей в гонки

Оруженосец Шумахера: где он сейчас.

Рубенс Баррикелло навсегда оставил след в истории «Формулы-1» как оруженосец Михаэля Шумахера в «Феррари» и верный помощник в завоевании пяти Кубков конструкторов и титулов Красного барона. Он выиграл 11 Гран-при (9 – за «Феррари») и установил рекорд по по количеству стартов в «Ф-1», но в гоночной попкультуре прежде всего отметился мемом «вторикелла».

Сейчас Рубенсу 50 лет, и он… Все еще гоняет! Даже побеждает – в Бразилии как раз закончился очередной сезон главной национальной гоночной серии Stock Car Brasil (аналог местного NASCAR или РСКГ), и Баррикелло стал чемпионом – во второй раз в карьере.

Смотрите, как он сходил с ума после финиша:

И в первом же интервью буквально рыдал:

Ведь перед заключительным уик-эндом в Интерлагосе Рубенс занимал третье место в чемпионате, уступая Габриэлю Касагранде и Даниэлу Серре. На старте финальной гонки машина Баррикелло пострадала, однако его соперники также стали участниками инцидентов. Серра сошел, а Касагранде дисквалифицировали за столкновение на первом круге. Баррикелло сумел заработать очки на поврежденной машине, финишировал 11-м и забрал титул с 330 очками, Серра завершил сезон вторым (316), Касагранде – третьим (307).

Кстати, это рекорд: Рубенс самым возрастным чемпионом в истории Stock Car Pro Series (50 лет, 6 месяцев и 18 дней)!

«Я на седьмом небе от счастья! Это незабываемый момент… – признался Баррикелло после финиша. – Я дебютировал в «Ф-1» в 19 лет, и если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что в 50 лет я стану двукратным чемпионом Stock Car Pro Series, я бы не поверил.

Спасибо моей семье, которая всегда со мной, моим родителям, моей жене и, конечно, моим детям. Я стараюсь учиться у вас каждый день, каждый час. Не могу выразить, насколько я был благодарен, когда оба сына поднялись со мной на подиум – лучшие мгновения!».

Что еще было в его жизни с момента ухода из «Формулы-1»?

Гоночный успех

Сперва Рубенс хотел вернуться в «Ф-1»: в 2013-м до последнего пытался заменить Райкконена в «Лотусе».

А в 2014-м бразильская телекомпания GlovoTV разорвала с ним контракт прямо по ходу сезона – поскольку Баррикелло использовал роль комментатора и возможность присутствовать в паддоке, чтобы предлагать свои услуги командам «Формулы-1»! Между прочим, Рубенсу тогда уже исполнилось 42 года.

Чуть позже бразилец подтвердил: и правда напрашивался резервистом в «Мерседес»:

«Я сказал, что если им будет нужна замена, то готов прийти на помощь. Я вновь регулярно участвую в картинге, поэтому сбросил вес. Правда в том, что если будет возможность, я ей воспользуюсь».

Тем не менее, Баррикелло все-таки сконцентрировался на родной Stock Cars Brasil – и не зря: именно в 2014-м он одержал две первые победы на родине и завоевал первый титул. Всего с 2012-го он там выиграл 19 гонок и два раза стал чемпионом. (единственные его серьезные титулы с победы в британской «Формуле-3» 1991-го).

Еще у него было второе место на самой престижной американской гонке на выносливость – «24 часах Дайтоны».

А свою часть истории в «Формуле-1» он потерял – рекорд по числу Гран-при перебит Райкконеном 11 октября 2020-го (а в этом году еще и Фернандо Алонсо).

Зато получил признание от Баттона как «самого недооцененного напарника»: «Рубенс обладает выдающимися инженерными способностями и умениями. В этом с Рубенсом никто не смог сравниться».

Долго ли Баррикелло еще собирается гоняться?

«Я слишком сильно люблю свое дело. Не представляю себе момент, когда навсегда сниму шлем. Пока я буду чувствовать себя конкурентоспособным на треке – вы будете меня там видеть».

Победил инсульт и опухоль

В 2018-м Рубенс шокировал публику шоу «Разговора с Биалом» на телеканале Glovo: внезапно заявился с огромным разрезом на шее:

Оказывается, бывший пилот «Ф-1» пережил опаснейший инсульт – сосуд затянулся сам, но на дополнительных обследованиях обнаружили опухоль!

«Когда меня привезли в больницу и ввели канюлю (трубку для введения в вену), то увидели, что кровотечение остановилось само по себе. По словам врачей, лишь 14 процентов пациентов переносят справляются с инсультом таким образом. У большинства наблюдаются рецидивы или сильнейшие осложнения вплоть до смерти.

Я был в душе и вдруг почувствовал острую боль в голове. По десятибальной шкале я бы оценил ее в восемь-девять – мне казалось, что голова вот-вот взорвется. Мне даже пришлось прилечь на пол: поначалу я не хотел никого будить. Но боль только усилилась, я почувствовал себя очень плохо и понял, что без больницы тут не обойтись. Я кое-как вернулся в спальню и разбудил Сильвану [жену Рубенса].

Потом меня осмотрел мой друг-врач. Он сказал, что ситуация была очень опасная, и назвал самым удачливым парнем в мире. Чудо, что я вообще остался жив.

После случившегося [инсульта] я проходил много обследований. Во время одного из осмотров у меня нашли опухоль на шее. Как только закончился первый этап Stock Cars Brasil 10 марта , ее удалили. Я не стал тянуть – опухоль была доброкачественной, но она росла. Я не хотел переживать об этом за рулем.

Так приятно снова чувствовать себя нормально. В такие моменты понимаешь, как много мы беспокоимся о мелких, ничего не стоящих вещах. Вот я, честно говоря, больше всего волновался о том, что не смогу больше пилотировать. Но благодаря богу я совсем скоро вернулся на трек».

Нашел семейное счастье – подготовил сыновей-гонщиков

Рубенс взрывал бразильские соцсети и в 2017-м – когда эмоционально проехался с 15-летним сыном Эдуардо в своем «Шевроле» для Stock Cars Brasil:

«Слушай, еще никогда в жизни меня не переполняли такие эмоции, клянусь богом. Поздравляю, черт возьми! Когда тебе было шесть лет и я подарил тебе карт, то даже не предполагал, что ты будешь так круто водить. Да если бы не было ремней безопасности, я бы вылетел из этой машины! Не знаю, выиграешь ли ты что-нибудь, но ты пилотируешь чертовски круто! Огромное спасибо – я о таком дне и не мечтал, клянусь богом», – рыдал Рубенс.

А через 5 лет увидел, как он берет подиум в «Региональной Формуле» (бывшей европейской «Формуле-3»!

Взял его в свою команду в Stock Cars гостевым гонщиком:

А потом повторил то самое видео из 2017-го:

Еще увидел, как второй его сын Фернандо побеждает в гонке бразильской «Ф-4»:

Кажется, у Рубенса в жизни и без титулов «Ф-1» все хорошо!

Фото: globallookpress.com/Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst; instagram.com