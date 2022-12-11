В «Ф-1» за год разбили машин на $34 млн! Самая «дорогая» гонка обошлась в $4,5 млн, Шумахер – чемпион по ущербу за два сезона

«Формула-1» каждый год напоминает о нереальной стоимости участия, когда после финала сезона энтузиасты подсчитывают каждый поврежденный и отлетевший кусок карбона и составляют рейтинги самых разрушительных для бюджетов аварий. Особенно важным данный аспект стал в 2022-м с полной сменой поколения болидов (перенести из прошлых лет и старых складов позволили только буквально считанные детали вроде недорогого устройства, открывающего заднее антикрыло DRS), ведь действует потолок расходов на машины в размере $145 млн (c учетом индексаций из-за инфляции и дополнительных заездов). Командам приходится тщательно следить за тратами и даже иногда жертвовать обновлениями.

Зарплаты пилотов, кстати, выведены из-под потолка, потому лучшая возможность помочь команде для них – постараться не попадать в дорогостоящие аварии, чтобы команда не потратила весь свой бюджет на восстановление машины. К сожалению, не все с этим справляются.

Кто же доставил своей команде больше всего проблем? Реддитор basspro24chevy с 2019-го собирает рейтинг разрушителей – он подвел и итоги 2022-го.

Всего в этом сезоне набили болидов на $34 143 000!

Первую строку анти-рейтинга по стоимости ремонта занимает «Уильямс»: аварии Албона и Латифи обошлись в $4 714 000. Причем $3 389 000 - личная «заслуга» канадского гонщика, большую часть из них он накрэшил уже в первых двух гонках сезона ($2 817 000). Реже всего задумывались об экономии в «Макларене» – полтора миллиона долларов ущерба на двоих. В два раза меньше, чем у одного Латифи.

Тем не менее, в личном зачете Латифи только второй. Чемпионом второй год подряд становится Мик Шумахер – на его счету $3 952 000. При этом его напарник с репутацией крайне агрессивного гонщика расположился внизу рейтинга с ущербом всего в полмиллиона долларов. Самым аккуратным оказался Боттас – он стоил «Альфа Ромео» лишь $442 000.

Забавный факт: самым дорогим уик-эндом для Хэмилтона стал Гран-при Австрии на домашней трассе «Ред Булл» с ущербом в $1 507 000.

Но есть и плюс – в 2022-м Мик набил деталей на миллион меньше, чем годом ранее ($4 949 000). Итог за два сезона – $8 901 000. Можно понять, почему «Хаас» решил нанять более опытного гонщика.

Однако рекордсменом с 2019-го все равно пока остается Алекс Албон с ущербом в $5,4 млн в 2019-м. Сейчас у Алекса явный прогресс!

Самой дорогой гонкой оказался Гран-при Великобритании: одна только авария Чжоу стоила $1 897 000. Общий итог 10 команд – $4 502 000. Теперь понятно, почему за спринт позволяется увеличить потолок на дополнительные $400 тысяч, а Гран-при «стоит» $1,2 млн.

В качестве исходных данных – цены на основные детали болидов (стоимость двигателя не учитывалась из-за отсутствия данных по степени повреждения в конкретной аварии, суммы взяты из интервью шефов команд, когда они открыто говорили о цене аварии или детали, а также из инсайдов авторитетных медиа вроде RacingNews365, Autosport, AMuS и The Race.

Если что, степень вины пилота в инциденте не учитывалась – регистрировалась только предположительная стоимость поврежденных на его болиде деталей. Потому можно еще и прикинуть, кому в этом году не везло больше всех.