«Ф-1» проанализировала старты всех гонщиков за год: лучшая реакция и разгон до 100 км/ч – у Феттеля! А король прорывов – его напарник

Но старт Магнуссена в дождь просто взорвет мозг.

Спасибо развитию современных технологий и возможности анализа больших данных – теперь не приходится вручную сопоставлять два десятка стартов каждого гонщика за сезон. У «Формулы-1» для этого есть аналитический технологический партнер AWS – вместе они и изучают весь массив доступной информации о первых кругах, и определяют лучшие старты по скорости реакции, достижения 100 км/ч и выигранных на первом круге позиций.

Детальное изучение всех гонок помогло собрать такой топ-10 – наслаждайтесь:

10. Юки Цунода («Альфа Таури») на Гран-при Бахрейна – 0,33 секунды на реакцию на светофор и срыв с места, достижение 100 км/ч за 3,24 секунды, +4 позиции

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») на Гран-при США – 0,25 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 2,65 секунды,+5 позиций.

8. Фернандо Алонсо («Альпин») на Гран-при Испании – 0,35 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 2,73 секунды,+5 позиций.

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») на Гран-при Франции – 0,36 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 2,90 секунды,+5 позиций.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») на Гран-при Бельгии – 0,35 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 3,10 секунды,+5 позиций.

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») на дождевом Гран-при Сингапура – 0,34 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 3,62 секунды,+5 позиций.

4. Кевин Магнуссен («Хаас») на дождевом Гран-при Японии – 0,26 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 3,93 секунды,+5 позиций.

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») на Гран-при Мексики – 0,29 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 3,05 секунды,+5 позиций.

2. Кевин Магнуссен («Хаас») на Гран-при Франции – 0,29 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 2,87 секунды,+7 позиций.

1. Ланс Стролл («Астон Мартин») на дождевом Гран-при Японии – 0,45 секунды на реакцию, достижение 100 км/ч за 3,63 секунды,+7 позиций.

В итоге лучший по скорости реакции – Себастьян Феттель: быстрее его ветеранских 0,25 секунды на светофор не реагировал никто:

По достижению 100 км/ч Себ тоже на первом месте:

Но, конечно, отдельная номинация скорости реакции и бесстрашию в дождь уходит Магнуссену: Стролл-то провалил реакцию на светофор и срыв с места (0,46), но объехал соперников по траектории без брызг, а Кевин не только взлетел как посуху за 0,26 секунды, но еще и рвал вот в такой видимости:

А чей старт – ваш фаворит?